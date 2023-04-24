The News Filter
- Utilità
- Leolouiski Gan
- Versione: 2.2
- Aggiornato: 7 novembre 2025
- Attivazioni: 10
Selezione di notizie
- La fonte delle notizie è ottenuta dal calendario economico di Forex Factory.
- La selezione può essere basata su qualsiasi numero di valute come USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD e CNY.
- La selezione può anche essere basata sull'identificazione delle parole chiave, come Non-Farm (NFP), FOMC, CPI e altro ancora.
- Possibilità di selezionare quali livelli di impatto delle notizie filtrare, che vanno dall'impatto basso, medio, all'alto.
- Modalità automatica in cui vengono selezionate solo le notizie relative al grafico.
- La fonte delle notizie viene aggiornata automaticamente ogni ora per garantire i dati delle ultime notizie.
- Ingressi separati per ogni livello di impatto delle notizie per determinare il numero di minuti prima e dopo la pubblicazione delle notizie che si desidera filtrare.
Scelte di gestione degli ordini
- Chiusura delle posizioni aperte prima delle notizie con l'opzione di ripristinarle successivamente.
- Cancellazione degli ordini in sospeso prima delle notizie con l'opzione di ripristinarli successivamente.
- Rimozione dei livelli di stop-loss e take-profit prima delle notizie con l'opzione di ripristinarli successivamente.
- Spostamento dei livelli di stop-loss e take-profit prima delle notizie con l'opzione di ripristinarli successivamente. Questa funzione è particolarmente utile se si desidera stringere o estendere i livelli di stop-loss e take-profit per far fronte all'aumento della volatilità durante le notizie.
- Facile selezione degli ordini da gestire in base al simbolo del grafico, ai numeri magici e ai commenti.
Altre funzioni
- Rilevamento automatico degli expert advisor su un grafico filtrato. Anche i grafici manuali senza expert advisor sono rilevati automaticamente.
- Blocca gli altri expert advisor dall'apertura di nuove posizioni durante le notizie rimuovendoli durante una notizia in corso.
- Ogni grafico filtrato può avere i propri input specifici e unici per il filtraggio.
- Rilevamento automatico del GMT del tuo broker e del computer per visualizzare le notizie in tempo del server o in tempo locale.
- Visualizzazione interattiva delle notizie che mostra le notizie passate e future con i loro titoli.
- Traccia linee verticali durante il tempo delle notizie, codificate a colori in base al loro livello di impatto.
- La visualizzazione interattiva dei grafici attualmente filtrati è disponibile, consentendo di visualizzare i loro input specifici nel terminale.
- Sistema di notifica utile che consente di scegliere quali notifiche inviare direttamente alla tua app mobile MT4, comprese le notifiche sulle notizie e quelle sull'amministrazione degli ordini.
Si prega di notare che questo prodotto non funziona nel tester di strategia. Per valutare correttamente il prodotto prima dell'acquisto, è possibile scaricare la versione demo dal post del blog di seguito.
The News Filter + Link per il download
Configurazione
- Collegare The News Filter a qualsiasi nuovo grafico vuoto. Questo sarà il grafico principale utilizzato per visualizzare tutti i grafici attualmente filtrati.
- Collegare "Filter This" a qualsiasi grafico che si desidera filtrare. Se collegato a un grafico senza consulente esperto, verrà automaticamente filtrato come configurazione manuale. Se collegato a un grafico con un consulente esperto, rileverà automaticamente il consulente esperto.
- Cliccare su "Filter Selected" sul grafico principale.
Questo è tutto ciò che devi fare per filtrare le notizie da qualsiasi grafico desideri. Per istruzioni e dimostrazioni più dettagliate, consulta il video YouTube fornito. Acquista oggi The News Filter e finché ci saranno notizie sul mercato, userai questo prodotto.
Works very well during early usage in comparison to other News Filter EA's on the market. No glitches or anything. Long may it continue. Very useful video and word written guides provided also