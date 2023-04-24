The News Filter

Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che acquisti The News Filter, non avrai più bisogno di fare affidamento sui filtri di notizie integrati per i futuri esperti consulenti, poiché questo prodotto può filtrarli tutti da qui in poi.


Selezione di notizie

  • La fonte delle notizie è ottenuta dal calendario economico di Forex Factory.
  • La selezione può essere basata su qualsiasi numero di valute come USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD e CNY.
  • La selezione può anche essere basata sull'identificazione delle parole chiave, come Non-Farm (NFP), FOMC, CPI e altro ancora.
  • Possibilità di selezionare quali livelli di impatto delle notizie filtrare, che vanno dall'impatto basso, medio, all'alto.
  • Modalità automatica in cui vengono selezionate solo le notizie relative al grafico.
  • La fonte delle notizie viene aggiornata automaticamente ogni ora per garantire i dati delle ultime notizie.
  • Ingressi separati per ogni livello di impatto delle notizie per determinare il numero di minuti prima e dopo la pubblicazione delle notizie che si desidera filtrare.


Scelte di gestione degli ordini

  • Chiusura delle posizioni aperte prima delle notizie con l'opzione di ripristinarle successivamente.
  • Cancellazione degli ordini in sospeso prima delle notizie con l'opzione di ripristinarli successivamente.
  • Rimozione dei livelli di stop-loss e take-profit prima delle notizie con l'opzione di ripristinarli successivamente.
  • Spostamento dei livelli di stop-loss e take-profit prima delle notizie con l'opzione di ripristinarli successivamente. Questa funzione è particolarmente utile se si desidera stringere o estendere i livelli di stop-loss e take-profit per far fronte all'aumento della volatilità durante le notizie.
  • Facile selezione degli ordini da gestire in base al simbolo del grafico, ai numeri magici e ai commenti.


Altre funzioni

  • Rilevamento automatico degli expert advisor su un grafico filtrato. Anche i grafici manuali senza expert advisor sono rilevati automaticamente.
  • Blocca gli altri expert advisor dall'apertura di nuove posizioni durante le notizie rimuovendoli durante una notizia in corso.
  • Ogni grafico filtrato può avere i propri input specifici e unici per il filtraggio.
  • Rilevamento automatico del GMT del tuo broker e del computer per visualizzare le notizie in tempo del server o in tempo locale.
  • Visualizzazione interattiva delle notizie che mostra le notizie passate e future con i loro titoli.
  • Traccia linee verticali durante il tempo delle notizie, codificate a colori in base al loro livello di impatto.
  • La visualizzazione interattiva dei grafici attualmente filtrati è disponibile, consentendo di visualizzare i loro input specifici nel terminale.
  • Sistema di notifica utile che consente di scegliere quali notifiche inviare direttamente alla tua app mobile MT4, comprese le notifiche sulle notizie e quelle sull'amministrazione degli ordini.


Si prega di notare che questo prodotto non funziona nel tester di strategia. Per valutare correttamente il prodotto prima dell'acquisto, è possibile scaricare la versione demo dal post del blog di seguito.

The News Filter + Link per il download


Configurazione

  1. Collegare The News Filter a qualsiasi nuovo grafico vuoto. Questo sarà il grafico principale utilizzato per visualizzare tutti i grafici attualmente filtrati.
  2. Collegare "Filter This" a qualsiasi grafico che si desidera filtrare. Se collegato a un grafico senza consulente esperto, verrà automaticamente filtrato come configurazione manuale. Se collegato a un grafico con un consulente esperto, rileverà automaticamente il consulente esperto.
  3. Cliccare su "Filter Selected" sul grafico principale.


Questo è tutto ciò che devi fare per filtrare le notizie da qualsiasi grafico desideri. Per istruzioni e dimostrazioni più dettagliate, consulta il video YouTube fornito. Acquista oggi The News Filter e finché ci saranno notizie sul mercato, userai questo prodotto.



Owen Anderson
238
Owen Anderson 2025.08.01 14:41 
 

Works very well during early usage in comparison to other News Filter EA's on the market. No glitches or anything. Long may it continue. Very useful video and word written guides provided also

Jeffrey Welk
298
Jeffrey Welk 2025.06.04 14:37 
 

Great Tool. Amazing Support. The developer even added a setting upon request and did so within a day or two and then released a new update. All around great product and experience.

pluris
191
pluris 2024.11.27 16:06 
 

Great support and News Filter!!

The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Filter This MT5
Leolouiski Gan
Utilità
Questo è lo script necessario per utilizzare The News Filter. Questo script seleziona qualsiasi grafico che si desidera filtrare e invia gli input al programma The News Filter. Ogni input è specifico per quel grafico, quindi è possibile impostare input diversi per ogni grafico. Il link a The News Filter (demo gratuita) è disponibile di seguito: Guida al filtro delle notizie + link per il download Selezione di notizie La fonte delle notizie è ottenuta dal calendario economico di Forex Factory. L
FREE
Filter This
Leolouiski Gan
5 (7)
Utilità
Questo è lo script necessario per utilizzare The News Filter. Questo script seleziona qualsiasi grafico che si desidera filtrare e invia gli input al programma The News Filter. Ogni input è specifico per quel grafico, quindi è possibile impostare input diversi per ogni grafico. Il link a The News Filter (demo gratuita) è disponibile di seguito: Guida al filtro delle notizie + link per il download Selezione di notizie La fonte delle notizie è ottenuta dal calendario economico di Forex Factory. L
FREE
Owen Anderson
238
Owen Anderson 2025.08.01 14:41 
 

Works very well during early usage in comparison to other News Filter EA's on the market. No glitches or anything. Long may it continue. Very useful video and word written guides provided also

Javohir Erkinov
139
Javohir Erkinov 2025.06.23 04:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Leolouiski Gan
3554
Risposta dello sviluppatore Leolouiski Gan 2025.06.23 15:51
Sure, I have sent it to you in private msg. Thank you for the support!!
Jeffrey Welk
298
Jeffrey Welk 2025.06.04 14:37 
 

Great Tool. Amazing Support. The developer even added a setting upon request and did so within a day or two and then released a new update. All around great product and experience.

Leolouiski Gan
3554
Risposta dello sviluppatore Leolouiski Gan 2025.06.04 15:08
Thanks for the support!
MarcoTbs Tobias
49
MarcoTbs Tobias 2025.05.21 15:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Leolouiski Gan
3554
Risposta dello sviluppatore Leolouiski Gan 2025.05.22 16:27
Thanks for the support. I have added an update for your suggestion in the recent update. Please update it to the latest version and feel free to reach out to me if you need any help regarding the new feature.
Alexa96 Hamilia
51
Alexa96 Hamilia 2025.05.17 18:28 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Leolouiski Gan
3554
Risposta dello sviluppatore Leolouiski Gan 2025.05.22 16:25
Thanks for your kind words! Yes, the MT5 version is also available and basically identical in functionality.
Let me know if you want to learn more.
Zhiyu Tan
541
Zhiyu Tan 2024.12.09 03:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Leolouiski Gan
3554
Risposta dello sviluppatore Leolouiski Gan 2024.12.22 16:42
Hi, I have been exploring on some ways to make the news display draggable so users can set it to be wherever they want on the chart. This interactive display position will however require me to rewrite Filter This script as an indicator instead. I will let you know if I manage to accomplish this. Thanks for your support!
pluris
191
pluris 2024.11.27 16:06 
 

Great support and News Filter!!

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1017
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2024.11.19 22:40 
 

Utilities /The News Filter: 10 Points.

Valentyn Sidyelnikov
131
Valentyn Sidyelnikov 2024.10.15 16:31 
 

Thank you for this amazing piece code! Risk management together with tis EA became even better. I advise everyone to use this who takes his or her trading seriously.

LVPINSIGHTS
36
LVPINSIGHTS 2024.09.26 21:50 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

8500727
52
8500727 2024.09.24 13:10 
 

Very good product, Hope It will be up graded with other function l, like removing SL/TP during overnight and weekend .

Kevin Craig E Gittins
658
Kevin Craig E Gittins 2024.07.04 10:23 
 

Superb Product. If your using Expert Advisors on Prop Firms this is a must. Most firms are tightening their news rules and I was after a News filter that would manage things exactly as I needed and this fit the spec. It removes my EA along with Stop Loss and Take profit values 10 Minutes before High impact news and then reinstates the EA with Stop Loss and Take Profit figures 10 minutes after News exactly as it was before. It works perfectly. A very clever bit of code. I am in the process now of forward testing my Expert Advisors to see if pausing over news will effect profitability going forward, but I have a feeling Drawdown will now be kept in good control

Jose Angel Hernandez
656
Jose Angel Hernandez 2024.06.23 17:07 
 

News Filter EA is a fantastic tool for the trader's peace of mind. It has many functions so that the news does not harm our trading.

Karim Ismaili
167
Karim Ismaili 2024.05.10 12:32 
 

A very great product, well designed and very efficient. Author's support is 5 stars, really helpfull and added some options according to my recommendations. A must have in your utilities. For dev, you have global variables, I did not play with them yet but I'd need for sure !

Alexander_Belov
70
Alexander_Belov 2024.03.17 09:34 
 

Отличный продукт, широкие возможности. Самое главное, может фильтровать все советники, купленные ранее

Raz8714
29
Raz8714 2024.03.13 06:59 
 

A must have tool for trader

alpha1137
123
alpha1137 2024.03.03 17:23 
 

just signed up application seems solid and support is good

Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli
418
Wan Mohammad Shazly Bin Wan Zulkifli 2024.02.29 19:39 
 

The VERY BEST Utility you can find for news filter and TOTAL Equity Protection. If you have a profitable EA with news filter, well this is a better tool giving your account the full protection it needs. Its so easy to setup and with the Auto broker time detection and its the last thing you need in this trading world. Its like having a multiple life insurance and not worrying whether you have the best EA in the market it will do the protection for you. Like they always say, dont leave home without it. NEVER hesitate to buy this and pair it with your other EA's and you will never have to find any another EA then this. Must buy!!! worth every penny. With this EA i recommend 1000% a MUST have to ensure your EQUITTY & hard work is FULLLY protected. Well done MR.Developer... you the man.

SuhSha1
42
SuhSha1 2024.02.19 21:36 
 

Five stars for a product, that exactly does what I need. Easy to configure, clearly explained in a video.

Luca Caiffa
130
Luca Caiffa 2024.02.07 18:08 
 

The program works perfectly, is very versatile and allows you to manage any automatic trading situation. The support is also excellent

