BBMA Telegram Informer

Советник представляет собой многофункциональную торговую систему BBMA Oma Ally с интеграцией Telegram для удаленного управления и получения уведомлений. Основная специализация - анализ паттернов ценового действия и автоматическое оповещение о торговых возможностях.

Основные функции





1. Система оповещений через Telegram





Управление командами: Отслеживание и выполнение команд из Telegram

Уведомления: Мгновенные оповещения о торговых сигналах

Удаленное управление: Возможность управления советником через чат

2. Аналитические модули





RE (Re-Entry) модуль





Назначение: Поиск точек повторного входа в тренд

Логика: Анализ взаимодействия цен с скользящими средними (MA5, MA10, MA50)

Сигналы: Определение моментов касания ценой ключевых уровней

EX (Extreme) модуль





Назначение: Обнаружение экстремальных ценовых движений

Инструменты: Использование полос Боллинджера и ATR

Типы сигналов:

Пробитие внешних границ Боллинджера

Отскоки от средних линий

Аномальные волатильности

BBMA (Bollinger Bands Moving Average) система





Многоуровневый анализ: Комплексная проверка паттернов

Компоненты:

EX: Экстремумы

TPW: Точки разворота

MHW: Минимумы/максимумы волн

CSM/CSAK: Специфические паттерны пробития

3. Режимы работы с валютными парами





Режим 1: Текущий символ





Условия активации: Демо-счет, конкурсный счет или режим тестирования

Особенности: Анализ только того символа, на котором установлен советник

Режим 2: Предустановленные пары





Условия: Реальный торговый счет

Настройка: Редактируемый список из 10 валют через входные параметры

Формирование пар: Автоматическая генерация всех возможных комбинаций торговых символов

Режим 3: MarketWatch





Условия: Реальный торговый счет

Охват: Все символы из окна MarketWatch (до 200 пар)

4. JDI система отложенного мониторинга





Функциональность:





Отслеживание условий: Постоянный мониторинг заданных параметров

Отложенное удаление: Автоматическое снятие мониторинга после срабатывания

Гибкая настройка: Выбор пары, таймфрейма, направления и типа сигнала

Типы мониторинга:





CSM JDI: Ожидание появления CSM на выбранной паре и тайфрейме

RE JDI: Мониторинг точек повторного входа на выбранной паре и тайфрейме

5. Система алертов





Управление алертами:





Установка: Ручная настройка ценовых уровней

Направления: Buy (снизу вверх) и Sell (сверху вниз)

Комментарии: Возможность добавления пояснений к каждому алерту

Автоматическое срабатывание:





Проверка: Постоянный контроль достижения ценовых уровней

Уведомление: Мгновенные оповещения в Telegram

Самоочистка: Автоматическое удаление сработавших алертов

Технические особенности





Архитектура хранения данных





Файловая система: CSV файлы для сохранения состояний

Раздельное хранение: Отдельные файлы для алертов, JDI и BAZA

Восстановление состояния: Автоматическая загрузка при перезапуске

Таймфреймы анализа





Диапазон: От M1 до MN (месячного)

Адаптация: Различные наборы ТФ для разных типов активов

Гибкость: Возможность настройки под конкретные нужды

Управление ресурсами





Ограничения: Лимиты на количество отслеживаемых пар и алертов

Оптимизация: Эффективное использование памяти и процессорного времени

Стабильность: Защита от переполнения массивов

Команды Telegram





Основные команды:

/start - Главное меню

/RE - Поиск точек повторного входа

/EX - Поиск экстремальных движений

/RE_EX - Комбинированный поиск

/CSM - Текущие CSM сигналы

/ALERT - Управление алертами

/Symbols - Список доступных пар

/stop - Остановка уведомлений





Команды мониторинга:

/CSM_JDI - Настройка мониторинга CSM

/RE_JDI - Настройка мониторинга RE

/BUY, /SELL - Выбор направления





Преимущества системы





Универсальность: Поддержка множества торговых стилей

Гибкость: Настраиваемые параметры под разные рынки

Надежность: Продуманная система обработки ошибок

Удобство: Полная интеграция с Telegram для мобильного управления

Адаптивность: Автоматическое определение типа счета и режима работы

Особенности реализации





Мультивалютность: Одновременный анализ десятков пар

Мультитаймфреймность: Анализ на разных временных интервалах

Автономность: Работа без постоянного нахождения у торгового терминала

Советник представляет собой комплексное решение для трейдеров торгующих по стратегии BBMA, а так же для трейдеров которым необходимо отслеживать достижение ценами ключевых уровней и мгновенное оповещение об этих событиях в Telegram чат. Благодаря этой утилите Вы можете найти точку входа за считанные секунды.





!!! Для правильной работы советника необходимо:

1.Создать свой Telegram bot.(например через @BotFather. Подробности можно легко найти в интернете и здесь я их описывать не буду)





2.Получить Telegram Bot Token





3. Получить Chat ID





4. Установить терминал MetaTrader4 на VPN сервер или на постоянно подключенный к интернету компьютер.





5. Купить и установить данный советник на Real-счет





6. Во входных параметрах эксперта ввести полученые Telegram Bot Token и Chat ID вашего Telegram бота.



