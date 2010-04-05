MT5 for Discord Signals

L'utilità è progettata per inviare un segnale da MT5 a Discord. Offre diverse funzionalità uniche, che consentono non solo di inviare segnali di trading, ma anche di eseguire le seguenti funzioni:

  • Invia messaggi direttamente dal terminale a Discord
  • Invio di emoji insieme a testo personalizzato
  • Invia testo e immagini direttamente dal terminale MT5 a Discord

Tutto ciò consente all'utente di mantenere un canale con segnali, concentrandosi sul trading e sulla ricerca di segnali di qualità.

Instructions for the utility

Messaggi completamente personalizzabili

Il messaggio del segnale può essere completamente personalizzato:

  • Specifica la tua intestazione e il tuo piè di pagina
  • Inserisci il collegamento in fondo al messaggio
  • Visualizza un commento da un consulente o un ordine manuale

Supporto per più lingue

L'utilità supporta 14 lingue per i messaggi:

  • Inglese
  • spagnolo
  • russo
  • tedesco
  • Italiano
  • francese
  • portoghese
  • turco
  • malese
  • cinese
  • giapponese
  • coreano
  • arabo
  • hindi

La traduzione riguarda specificamente i messaggi che vengono inviati al tuo canale.

Capacità di trasmissione dei messaggi

L'utilità consente di trasmettere messaggi su:

  • Apertura di un ordine
  • Chiusura dell'ordine
  • Modifiche all'ordine
  • Chiusura parziale
  • Modifica dei livelli di stop loss e take profit
  • Attivazione degli ordini in sospeso
  • Invio di report di trading con la possibilità di selezionare una pianificazione per l'invio dei report giornalieri

Interfaccia grafica intuitiva

L'utilità è dotata di un'interfaccia grafica per la massima praticità d'uso. Viene costantemente migliorata e perfezionata. Vi auguriamo un buon lavoro con la nostra utility MT4 per i segnali Discord.

#MT5Discord #DiscordTrading #MT5UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT5DiscordIntegratio #AlgoTrading


Prodotti consigliati
Synchronizer
PATRICK PAARSCH
Utilità
This Expert Advisor monitors all open positions across all symbols in MetaTrader 5. Whenever a Stop Loss (SL) or Take Profit (TP) is manually set or adjusted on any position, the EA automatically applies that value to all other open positions , regardless of symbol or order type (Buy/Sell). This ensures consistent and synchronized SL and TP levels across your account. Perfect for mobile trading via tablet or smartphone!
UtilitarianPlatform
Aleksey Luppey
Utilità
The Utilitarian Platform is designed to quickly open a position with established orders, as well as the ability to automatically hedge or shift an order to close a position when losses are stopped. Automatic Increase of a profit taking order when hedging a position. It is possible to enable the automatic increase of the corridor when hedging a position. There is a built-in panel for placing orders to open positions. The order size, step tracking are established in paras.
MT5 to Discord Signals
Diego Arribas Lopez
Utilità
[ MT4 Version ] [ Telegram Signals ]  MT5 to Discord Signals Connect your broker account with Discord and stop missing important notifications.  Would you like to receive Discord notifications? Are you looking for a simple way to share trade signals with your followers? Do you need to start documenting your trades with an automated trading diary? This utility is simple to use and supports a wide variety of settings: Pick your desired Discord channel and enter its webhook URL Get notified when or
Close all with one click
Jun Xiao
Utilità
Questo strumento può aiutarti a chiudere tutti gli ordini aperti con un clic, basta fare clic su "Chiudi tutto". Se desideri chiudere solo gli ordini redditizi, fai clic sul pulsante "Chiudi redditizi" Dopo aver cliccato, tutti gli ordini fluttuanti verranno chiusi; Se desideri chiudere solo gli ordini con perdite fluttuanti, fai clic sul pulsante "Chiudi perdibili" Dopo aver cliccato, tutti gli ordini con perdite fluttuanti verranno chiusi. Questo strumento è stato testato per un anno. La funzi
HotKeys MT5
Alexey Valeev
Utilità
This utility provides the ability to use hot keys in manual trading instantly responding to the current market situation. You can assign hot keys to open/close positions by their type, open/close all positions on the current chart and remove all orders on the current chart. You can also assign hot keys for five predefined trade volumes and switch between them if necessary with no need to change the volume manually from time to time. It is also possible to set the auto calculation of a trade volu
SemiAuto Martin System
Xiaoyu Huang
5 (2)
Utilità
Sistema semiautomatico Martin introdurre Questo strumento viene utilizzato per il trading semiautomatico di Martin, fai clic sul pannello per effettuare un ordine e l'EA gestirà la posizione Basta decidere la direzione della transazione e lasciare il resto alla direzione di EA Martin automatico, aggiungi magazzino in base alla griglia impostata, puoi anche disabilitare questa funzione Liquidazione con un clic Una funzione di blocco dei tasti controllo del tempo Avviso sonoro caratteristica
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilità
T Manager, the ultimate trade management solution designed by traders for traders. If you are searching for a simple and efficient trade panel, trade manager, or trade assistant, you are at the right place.   The market contains a diverse number of those tools , but this one is designed by traders for traders . I designed this tool, and I am using it daily. Take my advice and stop buying tools blended with un-useful features that you will never use,   T Manager provides you with the essential y
Spread and Swap monitor
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Utilità
The indicator is intended for determining the spread and swap size, the distance for setting stop orders and stop losses from the current price allowed and the risk per 1 point in the deposit currency. The indicator informs a trader about possible additional expenses and profits connected with transferring a position to the next trade session of the financial instrument. It also informs about the spread size and the distance of pending orders, stop loss and trailing from the current price. In ad
Signals for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilità
It is a utility that posts customized messages on Telegram based on account trading activity. Once the utility is on the chart, with each new position opened from the same chart symbol the utility is added, a customized message will be sent to the Telegram group defined in the input parameters. The utility will post to the Telegram group if a new position is opened and if it is the same symbol as the chart the utility is running on. If you are using an Expert Advisor for Buy and Sell and want to
Traders Panel
Timothy George Wright
Utilità
Trader's Panel is a simple EA for managing trades once open. Your options for managing open trades are to close an entire open trade, close a percent of an open trade, which can be input from the trader panel, and then set stop loss to break even on an open trade. The Trader's Panel hovers at top left of screen right below the one click order buttons. **Note that this EA does not open trades. It only manages trades once they are open.
MT5 to Telegram Signals
Diego Arribas Lopez
5 (1)
Utilità
[ MT4 Version ] [ Discord Signals ]  MT5 to Telegram Signals Connect your broker account with Telegram and stop missing important notifications.  Would you like to receive Telegram   notifications? Are you looking for a simple way to share trade signals with your followers? Do you need to start documenting your trades with an automated trading diary? This utility is simple to use and supports a wide variety of settings: Pick your desired Telegram   group and enter the bot token and the chat id G
One click to close all
Artem Los
5 (1)
Utilità
One click to close all (OCCA) provides you posibility to close all open position with one click. Here is no any settings, just run the script and all your open positions will be closed and it will happen very fast ! Works with all types of accounts, with all currency pairs and any broker. The number of open positions is not limited. The script will be useful for trading strategies, in which you need to manage a large number of positions.
One Click Trader MT5 Real
Andrzej Pierz
Utilità
One Click Trader  is a tool designed for MetaTrader 4 platform, which enables you to take your trading to the next level. It enables you to open, manage and close your trades in simple an efficient way by just one click of your mouse button. "-"   ,  "+"  change OCT window size  Up arrow minimizes the OCT panel Down arrow maximizes the OCT panel Right arrow displays the next panel with additional features Left arrow hides the panel with additional features Red  SELL  button enables you to open s
Click Info MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Utilità
The Click Info is a simple utility for the MetaTrader 5 terminal that allows the trader to quickly receive information about the High, Low, Open, Close, Time values of the current chart. In order to receive information about a bar, it is necessary to left-click the selected candle. Depending on the settings, either a pop-up Alert or a Comment with the information appears. Information on the bar values (High, Low, Open, Close, Time) can be extremely useful in practice of trading using graphical a
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Utilità
Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
Multi Pairs Trading MT5
Ziheng Zhuang
Utilità
Questo consulente è una dashboard che ti consente di scambiare più coppie con un solo clic. Clicca su       aprire       Questo pulsante apre un ordine per la coppia selezionata. Clicca su       chiudere       Questo pulsante chiude l'ordine per la coppia selezionata. Il lotto dell'ordine è il numero inserito dall'utente. I numeri positivi corrispondono agli ordini di acquisto, mentre i numeri negativi corrispondono agli ordini di vendita. Fare clic   sul pulsante Chiudi   per chiudere l'intero
Size calculator by soa
Laurentiu Marian Bordian
Utilità
Introduction to SWARM CALCULATOR The SWARM CALCULATOR is a revolutionary tool designed for traders who prioritize effective risk management and optimized trading strategies. With its advanced features and intuitive interface, the SWARM CALCULATOR enhances your trading experience, allowing you to make informed and precise decisions. Key Features: Customized Risk Management: Automatic Position Size Calculation: Automatically determine the optimal position size based on the percentage of risk you a
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilità
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Ofir Notify for Telegram MT5
Gad Benisty
5 (1)
Utilità
NEW :    integration with Ofir Signals to send personalized alerts Ofir Notify is a tool which send alerts on trades to Telegram Alert on any event concerning a position : Opening, Closing, modification (SL, TP) Send alerts to Chats, Groups and Channel Alert on Equity change Display Risk, Reward and progress of profit/lost for each position Customization of alerts Sending charts screenshots with alerts Send signals from your indicators or experts Multi-lingual  NEW  : version 2 brings integrati
Position Close Button MT5
Osazee Asikhemhen
Utilità
This EA helps to Close all Positions opened. It saves you the time of closing multiple positions manually. Parameters: Buy:  Close Buy Positions Only Sell:  Close Sell Positions Only Buy & Sell: Close Buy & Sell Positions Pending: Close Pending Orders More Advanced MT5 version available at:  https://www.mql5.com/en/market/product/93301?source=Unknown%3Ahttps%3A%2F%2Fwww.mql5.com%2Fen%2Fmarket%2Fmy More Advanced MT4 version available at:   https://www.mql5.com/en/market/product/93468?source=Unk
Signals Executor for Telegram
Elidio Xavier Guimaraes
Utilità
Signals Executor for Telegram is a Utility that allows you to execute and manage positions from messages sent in Telegram Chats. Chat messages are processed to check for the existence of commands, and the command will be executed if its parameters are valid. You need the Telegram Bot Token and Chat Id to configure the input parameters. It is possible to restrict the sending of commands through the User Id, which must be configured in the input parameters. Valid Commands: Buy and Sell: Market or
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilità
JOHN EA - MANUAL TRADING ASSISTANT Professional Order Management and Risk Control Tool PRODUCT OVERVIEW JOHN EA is a manual trading assistant designed to help you efficiently manage multiple pending orders in MetaTrader 5. This is NOT an automated trading robot - you maintain complete control over all trading decisions while the EA provides advanced order management tools, risk management features, and monitoring capabilities. LICENSING & ACTIVATION Activation Policy: Your purchase includes
FREE
MSD Utility MT5
Kevin Beltran Keena
Utilità
Multi Strategy Dashboard Utility MT5        Some functions of the MSD Utility can only be used on the full version. Multi instrument and multi time frame scanner, with the best indicators.  Comes with an order management panel. The MSD Utility can be used for manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD Utility. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Mar
QuickCloseMT5
Daying Cao
Utilità
This QuickClose help you to close all orders having profit immediately with only ONE CLICK, its work is very fast. You can choose which symbol you want or close all symbols so it will helpful for you in your trading to manage trading faster. This EA can quick close all Buy and Sell Orders by a selected symbol or total, And delete all pending orders. This SymbolButton is designed for closing orders. There is available Manual and Automatic closing functions. Automatic closing function will close t
Trade Manager Assistant MT5
Ianina Nadirova
Utilità
Migliora il tuo trading manuale: Trade Manager Assistant per una gestione automatizzata del rischio rapida e precisa Ottieni istruzioni di configurazione complete ed esplora le funzionalità di Trade Manager Assistant utilizzando la versione demo gratuita fornita. Per maggiori dettagli vedere   https://www.mql5.com/blogs/post/758625   .       . Il trading manuale richiede un'analisi attenta e decisioni rapide, ma il rischio di errori di esecuzione, incongruenze e confusione sui parametri di trad
SL Maker
Linas Kucinskas
Utilità
EA Functionality -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - The EA automatically sets SL (Stop Loss) of the specified size in points for each position immediately after opening position; - EA will close all open positions if their losses exceed the set amount; - Close all positions biggest then set limit; Position automatically closed if it bigger than set limit; - New function how much you can loss per day.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Close Assistant 5
Gheis Mohammadi
5 (1)
Utilità
Close Assistant (CA)  is a full featured utility for monitoring and closing a set of positions placed by trader or EA. It closes filtered orders in specified time or level or candle patterns or when a certain profit or loss of the total positions is reached. CA uses Zero Profit Lock function to save deposit when total profit falls to zero. Profit and loss levels can be set in fixed amount of account currency or percentage of balance or equity or margin. CA only monitors and works on filtered pos
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilità
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
Breakout Meter
Nana Yaw Osei
Utilità
Overview Breakout Meter is a price action tool that identifies key breakout zones based on recent daily price activity. It highlights areas where momentum is likely to trigger, helping traders anticipate breakouts or reversals with minimal configuration. How It Works The EA analyzes a user-defined number of recent daily candles and marks high and low zones where price has shown strong reactions. It automatically updates levels with new data and removes outdated zones to keep charts clear. Users
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (197)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (564)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (112)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (141)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (12)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   15/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (91)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (4)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.89 (19)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.33 (6)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account types Join the   ALG
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.31 (26)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilità
Zentral Trading Manager Your Command Center for Precision Trading — Now Stronger than Ever Take control of your trades like never before. Zentral Trading Manager is your all-in-one manual trading panel for MetaTrader 5 — built for scalpers, day traders, and serious strategy execution. Fully compatible with both Mac and Windows laptops. High-DPI safe. No more layout issues. Key Features (Latest 2025 Update): • One-Click Close – Instantly close Buy/Sell, winning/losing trades, or even half positi
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.56 (32)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilità
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente di Trading Multifunzionale Oltre 66 strumenti integrati per analisi, gestione del rischio e automazione del trading. L’assistente combina gestione del rischio, ordini intelligenti, analisi di mercato e controllo delle posizioni in un’unica interfaccia semplice e potente. Ideale per Forex, azioni, indici e criptovalute. Perché i trader lo scelgono Esecuzione rapida e gestione completa con un clic Calcolo automatico di lotto e rischio in base al saldo Ordi
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.72 (18)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilità
Il MT5 to Discord Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile, progettato per inviare segnali di trading direttamente a Discord. Questo strumento trasforma il tuo account di trading in un efficiente fornitore di segnali. Personalizza i formati dei messaggi secondo il tuo stile! Per facilitarne l'uso, seleziona tra i modelli pre-progettati e scegli quali elementi del messaggio includere o escludere. [ Demo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Telegram ] 
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilità
Easy Trade – Gestione Operativa Intelligente, Semplice e Potente Easy Trade è la soluzione tutto-in-uno per la gestione delle operazioni su MetaTrader, ideale per chi desidera mantenere il rischio sotto controllo e garantire un’esecuzione fluida. Progettato da zero con il feedback reale dei trader, Easy Trade rende semplice eseguire, monitorare e gestire operazioni su più simboli – senza complicare il tuo flusso di lavoro. Che tu faccia scalping manuale o gestisca un piccolo portafoglio di str
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilità
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Take a Break MT5
Eric Emmrich
4.83 (23)
Utilità
The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
Altri dall’autore
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilità
AI Trade Analyzer   è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo. Funzioni principali: 1. Analisi tecnica: Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci. Identificazione di tendenze, divergenze e livelli
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Coppy Master MT5   è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo. Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto:   Coppy Master MT4   . Funzioni principali: Tipo di connessione Modalità Master e Rice
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consulente di trading Ice Cube Scalper -         è uno scalper giornaliero   , che effettua un gran numero di operazioni al giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di fare trading seguendo il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario comprenderlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nei backtesting che nel trading live. Prima di acquistare, assicurati di testar
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di copia
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicatori
Indicatore di domanda e offerta reale       - ti consentirà di determinare rapidamente la posizione della resistenza e i livelli di supporto in tutti i tempi. L'indicatore sarà utile per coloro che utilizzano l'analisi tecnica nel loro trading. L'indicatore è facile da usare, basta trascinare e rilasciare sul grafico e l'indicatore ti mostrerà i livelli di supporto e resistenza più probabili. Quando si cambiano i periodi di tempo, vedrai i livelli per il periodo di tempo appena selezionato. Ro
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilità
HYT (Help Your Trading)   è uno strumento progettato per aiutarti   a ridurre la media   delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali: Media standard. Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend. Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita. HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della po
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Experts
Pattern Edge AI Expert Advisor intelligente basato su pattern candlestick + DCA + Martingala Pattern Edge AI è un potente robot di trading multifunzionale che unisce la logica del Price Action , livelli di supporto e resistenza frattali , un sistema intelligente di mediazione a griglia e una gestione adattiva del capitale . Ideale per i trader che cercano ingressi ad alta probabilità con un rigido controllo del rischio . Caratteristiche principali: Il sistema genera segnali di ingresso basati su
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilità
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrizione del consulente Smart Expert Advisor è un consulente di trading automatico a griglia con selezione automatica delle impostazioni per ogni coppia di trading. L'Expert Advisor seleziona automaticamente le impostazioni per ogni coppia di valute, quindi non è necessario definire i parametri per ogni coppia, i calcoli si basano sulla volatilità dello strumento negoziato. Al momento del trading, puoi impostare la direzione dei punti di ingresso. Abilita il filtro per trend. A proposito di
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilità
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicatori
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Questo screener consente di identificare le risorse che sono più del solito ipercomprate (% di aumento) o ipervendute (% di caduta) entro un periodo di tempo selezionato (intervallo di tempo). Il mercato è regolato dalla legge, compra a meno, vendi di più, ma senza uno scanner automatico sarà molto difficile per te identificare valute/azioni che sono in ipercomprato o ipervenduto più del solito, diciamo, entro la settimana in corso, o l'attuale ora o mese. Possono essere decine o centinaia di s
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicatori
Logica di lavoro L'importanza di questo indicatore risiede nel fatto che permette di capire quanto “carburante è rimasto sullo strumento”. Immagina la situazione, sei partito in un'auto con una batteria mezza scarica, in media questa quantità di energia è sufficiente per un'auto per 250 km, quindi se vuoi, non puoi superare una distanza di 700 km. Quindi, per ogni strumento, c'è un certo movimento di prezzo giornaliero e, come risultato di osservazioni statistiche, è stato rivelato che l'85% d
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilità
Utilità MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra le informazioni di trading di base per un trader, vale a dire: dimensione media e attuale dello spread Scambia le dimensioni per posizioni corte e lunghe Costo di 1 pip per 1 lotto di trading Dimensione del livello di stop (distanza minima per effettuare ordini in sospeso) Tempo fino alla fine della sessione di trading corrente (rossa) e tempo fino all'inizio della sessione di trading successiva (grigia). Il tempo fino alla fine della sessione
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione