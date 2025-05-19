Copy Cat More Trade Copier MT4

5

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni.

Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che in modalità Slave (ricevente), con sincronizzazione in tempo reale di ordini di mercato e pendenti, modifiche delle operazioni, chiusure parziali e operazioni Close By. È compatibile con conti demo e reali, accetta password di trading o di investitore e garantisce il ripristino tramite la tecnologia Persistent Trade Memory anche dopo il riavvio di EA, terminale o VPS. Più master e slave possono essere gestiti contemporaneamente con ID unici, mentre le differenze tra broker vengono gestite automaticamente tramite aggiustamenti di prefisso/suffisso o mapping personalizzato dei simboli.


Caratteristiche principali:
  • Veloce, stabile e preciso
  • Alta sicurezza: non utilizza DLL o Webrequest potenzialmente pericolosi
  • Tecnologia Persistent Trades Memory
  • Rilevamento automatico di prefissi/suffissi dei simboli
  • Supporto delle chiusure parziali (MT4/5)
  • Supporto Close By
  • Supporto copia inversa
  • Possibilità di lasciare vuoti Magic Number e commenti nelle operazioni copiate
  • Gestione del rischio e protezione del conto
  • Opzioni di Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss
  • Controllo della dimensione del lotto e del rischio basato sulle operazioni
  • Logica Better Price (Prezzo Migliore)
  • E molto altro ancora!

Gestione di Stop Loss e Take Profit

Lo Stop Loss e il Take Profit possono seguire il master, restare non impostati, essere definiti in punti o calcolati dinamicamente tramite ATR o ADR. Il Take Profit può anche essere impostato come multiplo dello SL. Tutte le impostazioni rispettano i limiti StopLevel e FreezeLevel del broker per garantire un’esecuzione senza rifiuti.

Filtraggio e controllo delle operazioni

Le operazioni possono essere filtrate per simboli, Magic Number e commenti, con liste di inclusione ed esclusione disponibili. Queste liste possono gestire corrispondenze parziali (ad es. “USD” per tutte le coppie in USD) o definizioni complete, offrendo un controllo dettagliato.

Il copiatore supporta anche la copia inversa (acquisti diventano vendite e viceversa) e permette di ignorare le chiusure del master se si desidera gestirle indipendentemente sullo slave. Gli ordini pendenti possono essere copiati o ignorati, mentre chiusure parziali e operazioni Close By vengono rilevate e replicate con precisione.

Velocità di copia, filtri di prezzo e sessioni

L’esecuzione può essere intenzionalmente ritardata con temporizzazione casuale per adattarsi meglio ai requisiti delle prop firm. I trader possono anche attivare la Logica Better Price (Prezzo Migliore), filtrando gli ingressi per distanza in punti, valore monetario, percentuale ATR o ADR, con finestre di tolleranza e aggiustamento automatico di SL/TP.

Il controllo del trading basato sul tempo è supportato tramite due filtri di sessione indipendenti, che consentono di limitare il trading per giorno della settimana e ore specifiche. Ciò consente un allineamento preciso con orari di trading, eventi di notizie o restrizioni delle prop firm.

Sincronizzazione iniziale e divisione dei volumi

All’avvio, il trader può scegliere se copiare immediatamente le operazioni esistenti: tutte, solo quelle in profitto, solo quelle in perdita o nessuna. Il volume può essere regolato non solo tramite modalità fissa, moltiplicatore e basata sul conto (equity, saldo, margine libero, equity × leva), ma anche dividendo in posizioni più piccole. La divisione può essere effettuata per dimensione del lotto o numero di operazioni, con controllo di overflow o resto, garantendo compatibilità con i limiti rigidi dei broker.

Protezione dal drawdown e dell’equity

Sono incluse protezioni contro drawdown giornaliero, drawdown totale e protezione dell’equity per salvaguardare i conti di trading, specialmente negli ambienti delle prop firm. I limiti possono essere impostati in percentuale o valori fissi e, una volta raggiunti, il copiatore può bloccare il trading fino al giorno successivo o fino al ripristino delle condizioni. La protezione può essere applicata al saldo, all’equity o al deposito iniziale, a seconda delle regole della prop firm.

Strumenti avanzati di gestione del rischio

Il copiatore include un motore di Trailing Stop con vari metodi: punti fissi, ATR o ADR. Il trailing può essere definito come fattore dello SL, con passi personalizzabili, livelli di break-even e attivazione solo per operazioni gestite. Inoltre, un sistema di chiusura a cestino (Basket Close) gestisce gruppi di operazioni collettivamente, con SL globale, TP, trailing, break-even e considerazione di commissioni/swaps. La gestione a cestino consente strategie basate su uscite a livello di portafoglio. Le dimensioni dei lotti possono anche essere controllate con filtri min/max, mentre i filtri sul numero di operazioni permettono di fissare un minimo o massimo di operazioni attive per simbolo o complessivamente.

Magic Numbers, commenti e logica di ritentativo

Le operazioni copiate possono avere Magic Number vuoto, ereditare quello del master o utilizzare un valore definito dall’utente. Lo stesso vale per i commenti: vuoti, copiati dal master o personalizzati. Funzionalità unica: Copy Cat Copier permette che le operazioni dello slave rimangano senza Magic Number e commento anche se quelle del master li hanno. Se un’operazione non viene copiata a causa di restrizioni del broker o problemi temporanei di connessione, il copiatore riprova automaticamente più volte, bilanciando affidabilità e velocità.

Primo deposito e indicatori

Il copiatore rileva automaticamente il primo deposito per stabilire una base di riferimento precisa, ma può anche essere impostato manualmente. Indicatori ATR e ADR integrati consentono una gestione avanzata di stop loss, take profit e strategie basate sulla volatilità, offrendo ai trader la possibilità di proteggere dinamicamente le proprie operazioni.

Recensioni 2
Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide.

Prodotti consigliati
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilità
Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
TSTrendLineSymbol
Salvatore Labriola
Utilità
Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indicatori
Commodity Channel Index Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; Divergence on the last bar. Values of the middle and extreme levels and divergence zones are customizable. Parameter
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilità
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
VN Trade Panel II
Vyacheslav Nekipelov
4 (1)
Utilità
The new version of the trading panel, which now has the ability to separately close Buy and Sell orders, display targets for all orders on the chart, as well as the ability to use the panel to trade with brokers working on the FIFO rule. Also, the new version adds option buttons for separate management of open orders. It has a convenient visualized interface and intuitive control without a lot of additional tabs to which traders have to be distracted and switch their attention. Thanks to this,
TakeProfit Catcher
Mikhail Kontsevoy
Utilità
It is so very disappointing when the price does not have enough points to achieve Take Profit and makes a reversal. This EA sets virtual levels near the TakeProfit levels. This EA sets virtual levels next to TakeProfit orders. If these levels are reached by price, breakeven or trailing stop is applied for an order. Features This EA does not set new orders. The aim of this EA is to manage stop losses of existing orders that are set by another EA or manually (magic number equals 0). For correct w
Savage Trades Manual Trading Assistant EA
Gary Leon Patton
5 (1)
Utilità
Savage Trades M.T.A.  is a Manual Trade Assistant expert advisor. This EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. 1.) Quickly Execute trade entries with the click of a button with your own predetermined Stop Loss and Take Profit. 2.) Non-Repainting retracement and reversal warnings indicated by arrows and system alert. 3.) Auto adjusting Support and Resistance levels with strength indicated by color shade. 4.) Auto adjusting Fibo
SimpleStop
Dmitry Timin
Utilità
SimpleStop is a utility for professional traders: full support for the strategy tester for manual trading (Backtest) - placing, dragging, deleting orders (also available in the demo version); placing orders in one click at the price with no limits on the maximum allowed offset level, as well as in a closed market. The EA places an appropriate order at the appropriate time - stop, limit or opening a position by market within the maximum slippage; automatic Money Management; automatic placement of
UPD1 Trade Panel Friendly MT4
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
Utilità
Pannello di trading con ordini preimpostati e calcolo automatico del lotto per il terminale MT4. Attenzione, il Trading Panel non funziona nel tester della strategia (solo il test del trailing stop). Manuale, Descrizione, Download Light Demo. I trader di successo si distinguono per l'autodisciplina e la gestione competente. Se usi un lotto fisso, allora sei a rischio. Dopotutto, in diversi intervalli di tempo, una distanza diversa e una transazione in perdita possono bloccare diversi profitti. S
Auto SL and TP Maker
Oleg Remizov
Utilità
Auto SLTP Maker MT4  is an assistant for all those who forget to set StopLoss and/or TakeProfit in deal parameters, or trade on a very fast market and fail to place them in time. This tool automatically tracks trades without StopLoss and/or TakeProfit and checks what level should be set in accordance with the settings. The tool works both with market and pending orders. The type of orders to work with can be set in the parameters. It can track either trades for the instrument it runs on, or all
SL TP Manager Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilità
SL-TP Manager Utility for MT4 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Close at Specific Time for MT4
Christian Paul Anasco
Utilità
Close all trades at the specified hour and minute! Once the specified time is hit, all orders will be automatically closed. ========================================== INPUTS: Closing type:   Set to specify if you wanted to close all of the trades on the account or just the trades under the current chart symbol. Closing hour:   Set the exact closing hour. Closing minute:   Set the exact closing minute. If current time is equal or more than the closing minute and is equal to closing hour, then all
Trading Helper
Siarhei Vashchylka
Utilità
Trading Helper - Program for trading and money management. It works with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Comfortable trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Fixed percent method. The panel can select the lot size based on a predetermined risk 3. Trading with a fixed lot. In a few clicks, select a lot and open a Trade 4. Posi
Fever ESM
Evgenii Morozov
Utilità
Trading Advisor for margin currency pairs and metals. Conservative trading of 100,000 units per 0.01 lot. The standard trade is 10,000 units per 0.01 lot. Aggressive trading with high risks of 1000 units per 0.01 lot. You can always pick up your starting lot.  The EA is fully automated, you only have to put up the initial lot depending on your initial deposit. The recommended timeframe is H1. 1. Test on any steam, iron and fuel oil 2. Try starting with convenient depots 3. When going into a dra
TP1 TP2 TP3 panel
Denis Paul Richard Remanjon
3.5 (2)
Utilità
TP1 TP2 TP3 panel is a simple tool designed for manual trading. It helps you to follow free or paid forex signals with multiple take profit (TP1 TP2 TP3). Fill the fields (volume, SL, TP1, TP2, TP3) in pips or price, press the ‘Sell’ or ‘Buy’ buttons and the program opens 3 identical orders. It also adds TP1 and TP2 lines on chart. When TP1 is reached, the program automatically closes order #1 and moves SL for order #2 and order #3 according to your settings. When TP2 is reached, the program aut
News Scalping Executor Pro Utility for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Utilità
News Scalping Executor Pro is an utility which helps to trade high impact and huge volatility   news . This utility helps to create two opposite orders with risk management and profit protection. It moves automatically stop loss level to avoid losses as much as possible by using many different algorithms. It helps to avoid trading the news if spread suddenly becomes very huge. It can lock profit by moving stop loss or partially closing of orders. To be profitable with this type of trading you
Virtual TPSL Close M4
Kenneth Parling
Utilità
introduzione Virtual TPSL Close Lo strumento di utilità di gestione degli ordini M4 (consulente esperto) gestisce le posizioni aperte esistenti create da un altro consulente esperto che utilizzi o gli ordini aperti manualmente e li chiude con livelli di take profit e stop loss virtuali. Adviser opera in modalità virtuale completa, nessun livello visivo presenta più di una freccia colorata disegnata quando la posizione monitorata è stata chiusa, sia in profitto che in perdita, per contrassegnare
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilità
This utility is designed to help you with your Manual Trading. It allows different ways of closing trades. It can display total number of BUY and SELL orders individually and also their individual profits. It can enter trades without stopl loss and take profits. However upon selecting UseStopLossTakeProfit from the settings it can use best possible stop loss and take profits based on the market conditions. Upon selecting the CloseOppositeTrades  from the settings it can close opposite trades. Fo
Trade panel manual
Wiktor Keller
Utilità
Trade panel manual is a multifunctional trading assistant. It allows you to open market and pending orders in one click. Value is set via button menu edit or deleted by specific buttons pending orders and the value of take profit and stop loss in one click. Through the edit menu of the button, a value is set that can be easily changed by simply moving level_tp lines for take profit or stop loss levels and for pending orders. It is possible to select orders and determine for them and set the leve
CrossPoint4
Denis Trubachev
Indicatori
CrossPoint4 is an indicator that helps novice traders. In addition to the standard "Crosshair" function (Ctrl + F), CrossPoint4 will show you how to set the StopLoss and TakeProfit levels correctly, taking into account the minimum allowable level, calculate the number of points between two points and convert this into the currency of the account, taking into account the expected lot of the transaction. Sometimes, when opening a deal, a novice trader completely forgets about the spread. After
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Prop Firm Close All Orders
Christian Paul Anasco
Utilità
Now, you have your very own   PROP FIRM AUTO-CLOSER   program! Once your account target or drawdown hits, all open orders will close automatically. ========================================== INPUTS: Account target (exact amount):   Put the exact account target. Once the equity hits your specied account balance target, all open orders will close. Make sure to add some buffer to consider slippage. Use fixed value or dynamic value:   Choose whether you will need a fixed value or dynamic value for
SL InfoPanel
Sergei Lopukhov
Utilità
SL InfoPanel is an information panel that displays operational trading information on the current instrument. The panel contains the following information: The first column: The fixed profit for the specified period of time and the percentage of this profit to the current deposit (the time period is configured in the "Account History"). The value is colored blue if there is a profit and red if there is a loss. Open Long orders (number of lots/number of orders). Open Short orders (number of l
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilità
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
MT4 high accuracy indicators4
Xue Hang Pan
Indicatori
Indicator function This index buys and sells according to the color, using time is one hour,Please run the test on a 30-minute cycle It is best to use 1H for testing   About update questions In order to be more suitable for market fluctuations, the company regularly updates the indicators   Product cycle and trading time applicable to indicators Applicable mainstream currency pair EUR/USD GBP/USD NZD/USD AUD/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF Applicable mainstream cross currency pair EUR/JPY EUR/GBP E
GGP Trade Copier MT4
Mohammadmahmood Pirayeh
Utilità
GGP Trade Copier  EA is an automatic trading bot that can help traders automatically replicate the trading strategies and operations from one trading terminal to others by experiencing exceptionally fast trade copying system. Its easy-to-use setup allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. The software supports multiple trading varieties, including Forex, commodities, stocks,
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilità
Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
Margin Call Shield MT4
DigitalPrime
Utilità
Margin Call Shield – Defend Your Margin on Your Terms Margin Call Shield   is a tool for MetaTrader 4 traders who want to decide for themselves which open positions are closed during margin call situations before the platform does so automatically based on its internal rules. By default, the broker or platform decides which positions to close, often using undisclosed algorithms. Margin Call Shield lets you set this order according to your own strategy. Why Was Margin Call Shield Created? In a  
Account Protector Metatrader 4
Emmanuel Lovski Ijeawele Maduagwuna
Utilità
Account Protector Meta Trader 4 This utility prevents risk of ruin per trading cycle.  Retail forex trading accounts are designed with   stop out levels   that make it impossible to quickly restore lost trading capital   (to initial levels)   in the event of a human or algorithm trader  " blowing"   an account. This hampers the efforts of a trader who after growing an account investment to a multiple of its initial value, suddenly suffers irreparable loss because of several trade entry mishaps.
Grid Builder
Oleg Remizov
5 (4)
Utilità
The   Grid Builder MT4   utility is designed for placing a grid of pending orders of any complexity and will be an excellent tool in the hands of a trader who trades grid trading strategies. The tool has numerous settings that allow you to quickly and easily build a grid of orders with the specified parameters. All types of pending orders are supported: Buy Stop; Buy Limit; Sell Stop; Sell Limit. The script also allows you to delete a previously placed grid of orders in one click. If the "Delete
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.44 (187)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (414)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (88)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (inclusi quelli privati e restrittivi) direttamente sul tuo MT4.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare le negoziazioni. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia a utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida dell'utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Discord
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.54 (13)
Utilità
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilità
Custom Alerts AIO: Monitora tutti i mercati — senza alcuna configurazione Panoramica Custom Alerts AIO è una soluzione di monitoraggio dei mercati pronta all’uso che non richiede alcuna configurazione. Tutti gli indicatori necessari — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sono integrati internamente. Non vengono mostrati grafici, rendendolo ideale per generare alert in tempo reale in modo discreto ed efficiente. Supporta tutte le classi di asset offerte dal tuo broker: Forex,
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on your
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilità
Fai trading automaticamente su zone di supporto e resistenza o di domanda e offerta una volta identificate le aree chiave da cui vuoi fare trading. Questo EA ti consente di disegnare zone di acquisto e vendita con un solo clic e poi posizionarle esattamente dove ti aspetti che il prezzo cambi. L'EA monitora quindi quelle zone e farà trading automaticamente in base all'azione del prezzo che specifichi per le zone. Una volta che il trading iniziale è stato eseguito, l'EA uscirà in profitto nella
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.75 (20)
Utilità
Questo è uno strumento multifunzionale: ha più da 66 funzioni, tra cui possiamo citare alcuni come: calcolatrice della dimensione del Lot, azione sui prezzi, rapporto R/R, gestore commerciale, zone di domanda e offerta Versione demo   |   Manuale d'uso   |   MT5 L'utilità non funziona nel tester di strategia: puoi scaricare la versione demo QUI per testare il prodotto. Se hai qualsiasi domanda / idea di miglioramento o anche nel caso di trovare un bug, ti prego di contattarmi appena possibile, e
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro MT4
Eda Kaya
Utilità
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 The Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MetaTrader 4 is a purpose-built solution featuring professional-grade functionality for prop-firm traders on the MetaTrader 4 platform. This tool grants Forex traders fine-tuned control over risk and position sizing, promoting capital preservation and consistent profitability. The Prop Account Protector Expert Advisor, engineered for multi-symbol use with modular design, enables comprehen
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilità
Take your trading to the next level with DFGX - our second generation Dynamic Fibonacci Grid. This new, powerful and easy to use application is specially designed and optimized for contrarian intraday trading, scalping and news trading on the Forex market. This system is the ideal solution for active professional traders and scalpers who are looking for innovative ways to optimize their strategy. The system also provides excellent opportunity for new traders who want to learn to trade in a syste
Mentfx Mmanage
Anton Jere Calmes
5 (15)
Utilità
The added video will show you the full functionality, effectiveness, and simplicity of this trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool c
EasyInsight MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilità
EASY Insight – Il trading intelligente inizia qui Panoramica E se potessi analizzare l’intero mercato – Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni – in pochi secondi, senza dover controllare manualmente ogni grafico? EASY Insight è il tuo strumento di esportazione pronto per l’IA, che trasforma i dati degli indicatori in informazioni di trading operative. Pensato per i trader che vogliono smettere di perdere tempo con ipotesi e sovraccarico visivo, offre una panoramica completa del mercato in
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilità
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilità
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.7 (10)
Utilità
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (   senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore  direttamente nel tuo MT4. È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Telegram Se desideri provar
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilità
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilità
Effortlessly calculate lot sizes and manage trades to save time and avoid costly errors The Trade Pad Pro EA is a tool for the Metatrader Platform that aims to help traders manage their trades more efficiently and effectively. It has a user-friendly visual interface that allows users to easily place and manage an unlimited number of trades, helping to avoid human errors and enhance their trading activity. One of the key features of the Trade Pad Pro EA is its focus on risk and position manageme
BBMA Oma Ally Signals Scanner
Moch Ramdhan
1 (1)
Utilità
BBMA Oma Ally Signals Scanner (BBMA Oma Ally Analyzer Dashboard EA) This is a multi-pair and multi scanner dashboard to find the key signal of BBMA Oma Ally Strategy BBMA consists of the use of 2 indicators: Moving Averages Bollinger Bands BBMA consists of many types of entries: Reentry Extreme Rejection EMA50 GAP (EMA50 to Upper/Lower BB) MHV Full Setup (CSE>TPW>MHV>Direction>Reentry) There are many multi timeframe signals based on this strategy. RRE (Reentry - Reentry - Extreme) REE (Reentry
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilità
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
Goldmine Train MT4 version 1
Ka Yiu Wong
Utilità
******************************* ***************** ********************** ***************** ********************** ************************* GoldMine Train è un EA di strategia di trading di tendenza per l'oro. L'operatore determina la direzione principale della tendenza e ordina al Train di procedere. Il Train ACQUISTERÀ/VENDERÀ continuamente nella direzione. Il volume del lotto dipenderà dal saldo del conto e dal rapporto di leva preimpostato. Quando l'operatore cambia la direzione della t
Altri dall’autore
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.93 (61)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (628)
Experts
HFT Prop Firm EA, noto anche come Green Man per via del suo logo distintivo, è un Expert Advisor (EA) progettato specificamente per superare le sfide o le valutazioni delle società di trading proprietarie (prop firms) che consentono strategie di trading ad alta frequenza (HFT). Per un periodo limitato: utilità gratuite del valore di $198 quando acquisti HFT Prop Firm EA Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Monitoraggio delle prestazioni della sfida HFT (a partire da $200):
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.49 (35)
Experts
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Experts
Le strategie di breakout sono tra gli approcci di trading più collaudati, senza tempo e affidabili. Mirano a catturare lo slancio ai livelli di prezzo chiave — di solito dopo periodi di consolidamento del mercato — dove tendono a seguire forti movimenti. Questo rende i sistemi di breakout ideali per i trader che cercano di cavalcare tendenze intraday o basate sulle sessioni. All-In-One Breakout EA (Expert Advisor Breakout Tutto-in-Uno) sfrutta appieno questo principio identificando intervalli di
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
Utilità
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
Utilità
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
Filtro:
Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide.

Rispondi alla recensione