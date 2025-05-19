Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni.

Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che in modalità Slave (ricevente), con sincronizzazione in tempo reale di ordini di mercato e pendenti, modifiche delle operazioni, chiusure parziali e operazioni Close By. È compatibile con conti demo e reali, accetta password di trading o di investitore e garantisce il ripristino tramite la tecnologia Persistent Trade Memory anche dopo il riavvio di EA, terminale o VPS. Più master e slave possono essere gestiti contemporaneamente con ID unici, mentre le differenze tra broker vengono gestite automaticamente tramite aggiustamenti di prefisso/suffisso o mapping personalizzato dei simboli.

Veloce, stabile e preciso

Alta sicurezza: non utilizza DLL o Webrequest potenzialmente pericolosi

Tecnologia Persistent Trades Memory

Rilevamento automatico di prefissi/suffissi dei simboli

Supporto delle chiusure parziali (MT4/5)

Supporto Close By

Supporto copia inversa

Possibilità di lasciare vuoti Magic Number e commenti nelle operazioni copiate

Gestione del rischio e protezione del conto

Opzioni di Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss

Controllo della dimensione del lotto e del rischio basato sulle operazioni



Logica Better Price (Prezzo Migliore)

E molto altro ancora!

Gestione di Stop Loss e Take Profit

Lo Stop Loss e il Take Profit possono seguire il master, restare non impostati, essere definiti in punti o calcolati dinamicamente tramite ATR o ADR. Il Take Profit può anche essere impostato come multiplo dello SL. Tutte le impostazioni rispettano i limiti StopLevel e FreezeLevel del broker per garantire un’esecuzione senza rifiuti.

Filtraggio e controllo delle operazioni

Le operazioni possono essere filtrate per simboli, Magic Number e commenti, con liste di inclusione ed esclusione disponibili. Queste liste possono gestire corrispondenze parziali (ad es. “USD” per tutte le coppie in USD) o definizioni complete, offrendo un controllo dettagliato.

Il copiatore supporta anche la copia inversa (acquisti diventano vendite e viceversa) e permette di ignorare le chiusure del master se si desidera gestirle indipendentemente sullo slave. Gli ordini pendenti possono essere copiati o ignorati, mentre chiusure parziali e operazioni Close By vengono rilevate e replicate con precisione.

Velocità di copia, filtri di prezzo e sessioni

L’esecuzione può essere intenzionalmente ritardata con temporizzazione casuale per adattarsi meglio ai requisiti delle prop firm. I trader possono anche attivare la Logica Better Price (Prezzo Migliore), filtrando gli ingressi per distanza in punti, valore monetario, percentuale ATR o ADR, con finestre di tolleranza e aggiustamento automatico di SL/TP.

Il controllo del trading basato sul tempo è supportato tramite due filtri di sessione indipendenti, che consentono di limitare il trading per giorno della settimana e ore specifiche. Ciò consente un allineamento preciso con orari di trading, eventi di notizie o restrizioni delle prop firm.

Sincronizzazione iniziale e divisione dei volumi

All’avvio, il trader può scegliere se copiare immediatamente le operazioni esistenti: tutte, solo quelle in profitto, solo quelle in perdita o nessuna. Il volume può essere regolato non solo tramite modalità fissa, moltiplicatore e basata sul conto (equity, saldo, margine libero, equity × leva), ma anche dividendo in posizioni più piccole. La divisione può essere effettuata per dimensione del lotto o numero di operazioni, con controllo di overflow o resto, garantendo compatibilità con i limiti rigidi dei broker.

Protezione dal drawdown e dell’equity

Sono incluse protezioni contro drawdown giornaliero, drawdown totale e protezione dell’equity per salvaguardare i conti di trading, specialmente negli ambienti delle prop firm. I limiti possono essere impostati in percentuale o valori fissi e, una volta raggiunti, il copiatore può bloccare il trading fino al giorno successivo o fino al ripristino delle condizioni. La protezione può essere applicata al saldo, all’equity o al deposito iniziale, a seconda delle regole della prop firm.

Strumenti avanzati di gestione del rischio

Il copiatore include un motore di Trailing Stop con vari metodi: punti fissi, ATR o ADR. Il trailing può essere definito come fattore dello SL, con passi personalizzabili, livelli di break-even e attivazione solo per operazioni gestite. Inoltre, un sistema di chiusura a cestino (Basket Close) gestisce gruppi di operazioni collettivamente, con SL globale, TP, trailing, break-even e considerazione di commissioni/swaps. La gestione a cestino consente strategie basate su uscite a livello di portafoglio. Le dimensioni dei lotti possono anche essere controllate con filtri min/max, mentre i filtri sul numero di operazioni permettono di fissare un minimo o massimo di operazioni attive per simbolo o complessivamente.

Magic Numbers, commenti e logica di ritentativo

Le operazioni copiate possono avere Magic Number vuoto, ereditare quello del master o utilizzare un valore definito dall’utente. Lo stesso vale per i commenti: vuoti, copiati dal master o personalizzati. Funzionalità unica: Copy Cat Copier permette che le operazioni dello slave rimangano senza Magic Number e commento anche se quelle del master li hanno. Se un’operazione non viene copiata a causa di restrizioni del broker o problemi temporanei di connessione, il copiatore riprova automaticamente più volte, bilanciando affidabilità e velocità.

Primo deposito e indicatori

Il copiatore rileva automaticamente il primo deposito per stabilire una base di riferimento precisa, ma può anche essere impostato manualmente. Indicatori ATR e ADR integrati consentono una gestione avanzata di stop loss, take profit e strategie basate sulla volatilità, offrendo ai trader la possibilità di proteggere dinamicamente le proprie operazioni.