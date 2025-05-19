Copy Cat More Trade Copier MT4
- Utilità
- Dilwyn Tng
- Versione: 3.354
- Aggiornato: 4 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni.
Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che in modalità Slave (ricevente), con sincronizzazione in tempo reale di ordini di mercato e pendenti, modifiche delle operazioni, chiusure parziali e operazioni Close By. È compatibile con conti demo e reali, accetta password di trading o di investitore e garantisce il ripristino tramite la tecnologia Persistent Trade Memory anche dopo il riavvio di EA, terminale o VPS. Più master e slave possono essere gestiti contemporaneamente con ID unici, mentre le differenze tra broker vengono gestite automaticamente tramite aggiustamenti di prefisso/suffisso o mapping personalizzato dei simboli.
Manuale/Impostazioni: Manuale Copy Cat Trading Copier
Copy Cat More MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/139088
Unisciti al canale: https://www.mql5.com/en/channels/copycat
Caratteristiche principali:
- Veloce, stabile e preciso
- Alta sicurezza: non utilizza DLL o Webrequest potenzialmente pericolosi
- Tecnologia Persistent Trades Memory
- Rilevamento automatico di prefissi/suffissi dei simboli
- Supporto delle chiusure parziali (MT4/5)
- Supporto Close By
- Supporto copia inversa
- Possibilità di lasciare vuoti Magic Number e commenti nelle operazioni copiate
- Gestione del rischio e protezione del conto
- Opzioni di Trailing Stop, Take Profit e Stop Loss
- Controllo della dimensione del lotto e del rischio basato sulle operazioni
- Logica Better Price (Prezzo Migliore)
- E molto altro ancora!
Gestione di Stop Loss e Take Profit
Lo Stop Loss e il Take Profit possono seguire il master, restare non impostati, essere definiti in punti o calcolati dinamicamente tramite ATR o ADR. Il Take Profit può anche essere impostato come multiplo dello SL. Tutte le impostazioni rispettano i limiti StopLevel e FreezeLevel del broker per garantire un’esecuzione senza rifiuti.
Filtraggio e controllo delle operazioni
Le operazioni possono essere filtrate per simboli, Magic Number e commenti, con liste di inclusione ed esclusione disponibili. Queste liste possono gestire corrispondenze parziali (ad es. “USD” per tutte le coppie in USD) o definizioni complete, offrendo un controllo dettagliato.
Il copiatore supporta anche la copia inversa (acquisti diventano vendite e viceversa) e permette di ignorare le chiusure del master se si desidera gestirle indipendentemente sullo slave. Gli ordini pendenti possono essere copiati o ignorati, mentre chiusure parziali e operazioni Close By vengono rilevate e replicate con precisione.
Velocità di copia, filtri di prezzo e sessioni
L’esecuzione può essere intenzionalmente ritardata con temporizzazione casuale per adattarsi meglio ai requisiti delle prop firm. I trader possono anche attivare la Logica Better Price (Prezzo Migliore), filtrando gli ingressi per distanza in punti, valore monetario, percentuale ATR o ADR, con finestre di tolleranza e aggiustamento automatico di SL/TP.
Il controllo del trading basato sul tempo è supportato tramite due filtri di sessione indipendenti, che consentono di limitare il trading per giorno della settimana e ore specifiche. Ciò consente un allineamento preciso con orari di trading, eventi di notizie o restrizioni delle prop firm.
Sincronizzazione iniziale e divisione dei volumi
All’avvio, il trader può scegliere se copiare immediatamente le operazioni esistenti: tutte, solo quelle in profitto, solo quelle in perdita o nessuna. Il volume può essere regolato non solo tramite modalità fissa, moltiplicatore e basata sul conto (equity, saldo, margine libero, equity × leva), ma anche dividendo in posizioni più piccole. La divisione può essere effettuata per dimensione del lotto o numero di operazioni, con controllo di overflow o resto, garantendo compatibilità con i limiti rigidi dei broker.
Protezione dal drawdown e dell’equity
Sono incluse protezioni contro drawdown giornaliero, drawdown totale e protezione dell’equity per salvaguardare i conti di trading, specialmente negli ambienti delle prop firm. I limiti possono essere impostati in percentuale o valori fissi e, una volta raggiunti, il copiatore può bloccare il trading fino al giorno successivo o fino al ripristino delle condizioni. La protezione può essere applicata al saldo, all’equity o al deposito iniziale, a seconda delle regole della prop firm.
Strumenti avanzati di gestione del rischio
Il copiatore include un motore di Trailing Stop con vari metodi: punti fissi, ATR o ADR. Il trailing può essere definito come fattore dello SL, con passi personalizzabili, livelli di break-even e attivazione solo per operazioni gestite. Inoltre, un sistema di chiusura a cestino (Basket Close) gestisce gruppi di operazioni collettivamente, con SL globale, TP, trailing, break-even e considerazione di commissioni/swaps. La gestione a cestino consente strategie basate su uscite a livello di portafoglio. Le dimensioni dei lotti possono anche essere controllate con filtri min/max, mentre i filtri sul numero di operazioni permettono di fissare un minimo o massimo di operazioni attive per simbolo o complessivamente.
Magic Numbers, commenti e logica di ritentativo
Le operazioni copiate possono avere Magic Number vuoto, ereditare quello del master o utilizzare un valore definito dall’utente. Lo stesso vale per i commenti: vuoti, copiati dal master o personalizzati. Funzionalità unica: Copy Cat Copier permette che le operazioni dello slave rimangano senza Magic Number e commento anche se quelle del master li hanno. Se un’operazione non viene copiata a causa di restrizioni del broker o problemi temporanei di connessione, il copiatore riprova automaticamente più volte, bilanciando affidabilità e velocità.
Primo deposito e indicatori
Il copiatore rileva automaticamente il primo deposito per stabilire una base di riferimento precisa, ma può anche essere impostato manualmente. Indicatori ATR e ADR integrati consentono una gestione avanzata di stop loss, take profit e strategie basate sulla volatilità, offrendo ai trader la possibilità di proteggere dinamicamente le proprie operazioni.
I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.
The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.
I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.