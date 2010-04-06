MT4 for Discord Signals
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.36
- Aggiornato: 11 dicembre 2024
- Attivazioni: 5
L'utilità è progettata per inviare un segnale da MT4 a Discord. Offre diverse funzionalità uniche, che consentono non solo di inviare segnali di trading, ma anche di eseguire le seguenti funzioni:
- Invia messaggi direttamente dal terminale a Discord
- Invio di emoji insieme a testo personalizzato
- Invia testo e immagini direttamente dal terminale MT4 a Discord
Tutto ciò consente all'utente di mantenere un canale con segnali, concentrandosi sul trading e sulla ricerca di segnali di qualità.
Messaggi completamente personalizzabili
Il messaggio del segnale può essere completamente personalizzato:
- Specifica la tua intestazione e il tuo piè di pagina
- Inserisci il collegamento in fondo al messaggio
- Visualizza un commento da un consulente o un ordine manuale
Supporto per più lingue
L'utilità supporta 14 lingue per i messaggi:
- Inglese
- spagnolo
- russo
- tedesco
- Italiano
- francese
- portoghese
- turco
- malese
- cinese
- giapponese
- coreano
- arabo
- hindi
La traduzione riguarda specificamente i messaggi che vengono inviati al tuo canale.
Capacità di trasmissione dei messaggi
L'utilità consente di trasmettere messaggi su:
- Apertura di un ordine
- Chiusura dell'ordine
- Modifiche all'ordine
- Chiusura parziale
- Modifica dei livelli di stop loss e take profit
- Attivazione degli ordini in sospeso
- Invio di report di trading con la possibilità di selezionare una pianificazione per l'invio dei report giornalieri
Interfaccia grafica intuitiva
L'utilità è dotata di un'interfaccia grafica per la massima praticità d'uso. Viene costantemente migliorata e perfezionata. Vi auguriamo un buon lavoro con la nostra utility MT4 per i segnali Discord.#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading