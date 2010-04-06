MT4 for Discord Signals

L'utilità è progettata per inviare un segnale da MT4 a Discord. Offre diverse funzionalità uniche, che consentono non solo di inviare segnali di trading, ma anche di eseguire le seguenti funzioni:

  • Invia messaggi direttamente dal terminale a Discord
  • Invio di emoji insieme a testo personalizzato
  • Invia testo e immagini direttamente dal terminale MT4 a Discord

Tutto ciò consente all'utente di mantenere un canale con segnali, concentrandosi sul trading e sulla ricerca di segnali di qualità.

Instructions for the utility

Messaggi completamente personalizzabili

Il messaggio del segnale può essere completamente personalizzato:

  • Specifica la tua intestazione e il tuo piè di pagina
  • Inserisci il collegamento in fondo al messaggio
  • Visualizza un commento da un consulente o un ordine manuale

Supporto per più lingue

L'utilità supporta 14 lingue per i messaggi:

  • Inglese
  • spagnolo
  • russo
  • tedesco
  • Italiano
  • francese
  • portoghese
  • turco
  • malese
  • cinese
  • giapponese
  • coreano
  • arabo
  • hindi

La traduzione riguarda specificamente i messaggi che vengono inviati al tuo canale.

Capacità di trasmissione dei messaggi

L'utilità consente di trasmettere messaggi su:

  • Apertura di un ordine
  • Chiusura dell'ordine
  • Modifiche all'ordine
  • Chiusura parziale
  • Modifica dei livelli di stop loss e take profit
  • Attivazione degli ordini in sospeso
  • Invio di report di trading con la possibilità di selezionare una pianificazione per l'invio dei report giornalieri

Interfaccia grafica intuitiva

L'utilità è dotata di un'interfaccia grafica per la massima praticità d'uso. Viene costantemente migliorata e perfezionata. Vi auguriamo un buon lavoro con la nostra utility MT4 per i segnali Discord.

#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading


