EasyInsight AIO MT4
- Utilità
- Alain Verleyen
- Versione: 2.28
- Aggiornato: 30 luglio 2025
- Attivazioni: 10
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo
Panoramica
Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate.
EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pulito — pronto per essere analizzato istantaneamente con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity e altri.
Nessun cambio finestra, nessun disordine, nessuna sovrapposizione di indicatori sui grafici. Solo dati strutturati e puri, esportati automaticamente, così puoi concentrarti su decisioni intelligenti basate sui dati — senza perdere tempo davanti al monitor.
Perché EASY Insight AIO?
Vero all-in-one
• Nessuna configurazione, nessuna installazione di indicatori, nessuna sovrapposizione sul grafico. Basta installare, avviare ed esportare — tutto qui.
Copertura multi-asset
• Scansiona e analizza Forex, Metalli, Criptovalute, Indici e Azioni — tutto ciò che il tuo broker offre.
Esportazione dati pronta per l’IA
• CSV altamente strutturati e ottimizzati per prompt, progettati per essere utilizzati direttamente con strumenti e piattaforme di intelligenza artificiale.
L’export completo include:
• Analisi della forza valutaria su 3 periodi selezionabili
• Sentiment di mercato tramite variazioni delle posizioni nette long
• Variazioni di volume, volatilità e zone precise di supporto/resistenza
• Dati di mercato inclusi OHLC per M15, H1, D1
• Tutti i dati sono subito pronti per l’export — nessuna configurazione aggiuntiva necessaria
Prompt engineering intelligente
• File prompt integrati guidano la tua IA nell’interpretare l’export e generare idee di trading in tempo reale.
Automazione senza sforzo
• Le esportazioni vengono automaticamente ordinate in cartelle per classe di asset (Forex, Cripto, Metalli, ecc.), ognuna con file “timelapse” per facilitare backtesting, training IA e sviluppo strategie.
Massima potenza, complessità minima
Non serve acquistare, licenziare o configurare indicatori separati. EASY Insight AIO include tutto — subito. Ricevi solo dati puri, senza influenzare i grafici e senza nessun passaggio manuale.
Approvato dalla community
La community EASY Insight cresce rapidamente e già condivide prompt AI avanzati, strategie di trading automatizzate e anche framework EA completi — tutto basato su questa esportazione di dati puri. Gli utenti hanno già segnalato operazioni profittevoli su cripto e altri mercati a pochi giorni dal lancio.
Guarda EASY Insight AIO in azione
Guarda esempi reali e walkthrough completi nella nostra playlist YouTube sul trading AI.
Risorse & supporto
• Nuovo su EASY Insight? Inizia qui: FAQ EasyInsight
• Accedi a template, strategie, video e gruppi tramite il nostro hub centrale Stein Investments
Riepilogo – perché EASY Insight AIO?
• Esportazione CSV con un clic per tutte le principali classi di asset
• 100% dati: nessun indicatore, nessuna sovrapposizione, nessuna configurazione
• Progettato per il trading con IA — strutturato, ottimizzato per prompt e pronto all’uso
• Comodità all-in-one e zero sforzo manuale
• Usato da una community in rapida crescita che costruisce il futuro del trading basato sui dati
• Efficiente, moderno e pronto per la tua prossima operazione
Pronto a tradare in modo più intelligente e senza sforzo?
Ottieni EASY Insight AIO oggi e scopri il vero trading di precisione alimentato dall’IA, senza nessuna configurazione.
I have to give my honest opinion on this product. Support is good. But unfortunately, it does not appear to be a reliable strategy. I caution anyone who might be considering purchasing this to keep in mind there are no refunds.
Note: I will continue to try to find a way to make this work, and if things change, then I will change this review. But at this time, I am disappointed with the results.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=1DcgxatOgqw I really hope you give it another try. And of course, feel free to reach out if you’d like help unlocking its full potential. Best regards,
Daniel