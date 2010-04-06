HYT utility
- Utilità
- Sergey Batudayev
- Versione: 1.21
- Aggiornato: 4 marzo 2024
- Attivazioni: 5
HYT (Help Your Trading) è uno strumento progettato per aiutarti a ridurre la media delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali:
- Media standard.
- Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend.
Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita.
HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della posizione con un livello di take profit specificato.
Offre inoltre la possibilità di aprire posizioni utilizzando i pulsanti Acquista e Vendi, specificando il livello di profitto desiderato e il lotto iniziale.
Per iniziare a utilizzarlo , è sufficiente trascinare lo strumento sul grafico, impostare il livello di take-profit e cliccare sul pulsante "Inizia media".
Assicurati che la tua posizione iniziale non sia troppo grande e preparati a spese aggiuntive poiché lo strumento aumenterà le dimensioni della posizione quando si effettua la media al ribasso.
HYT può anche effettuare trading automatico . Quando il trading automatico è abilitato, lo strumento aprirà e chiuderà le posizioni in base ai parametri specificati.
Perché scegliere HYT utility?
HYT è un assistente intelligente per la gestione delle operazioni in perdita con un approccio sistematico. Calcola automaticamente volumi, prezzi e direzioni degli ordini, aiutandoti a ridurre la media o a costruire posizioni di recupero attraverso operazioni di copertura e seguendo il trend.
Supporta direzioni miste (acquisti e vendite), inserimenti manuali rapidi tramite pulsanti Acquista/Vendi con obiettivi di take profit, modalità di media automatica completa e trading automatico in base alle tue impostazioni.
HYT non garantisce profitti, ma semplifica notevolmente la gestione di situazioni difficili, soprattutto quando il conto è già gravato da posizioni aperte. È ideale per i trader che desiderano automatizzare i calcoli, ridurre il lavoro manuale e mantenere un maggiore controllo sulla propria logica di trading.