HYT utility

HYT (Help Your Trading) è uno strumento progettato per aiutarti a ridurre la media delle tue posizioni in perdita utilizzando due tecniche principali:

  1. Media standard.
  2. Copertura con successiva apertura di posizioni nella direzione del trend.

Questo strumento consente di gestire più posizioni aperte in direzioni diverse, sia in acquisto che in vendita.

HYT calcola automaticamente la dimensione della posizione successiva, il prezzo dell'ordine, la direzione per la media e la chiusura della posizione con un livello di take profit specificato.

Offre inoltre la possibilità di aprire posizioni utilizzando i pulsanti Acquista e Vendi, specificando il livello di profitto desiderato e il lotto iniziale.

Per iniziare a utilizzarlo , è sufficiente trascinare lo strumento sul grafico, impostare il livello di take-profit e cliccare sul pulsante "Inizia media".

Assicurati che la tua posizione iniziale non sia troppo grande e preparati a spese aggiuntive poiché lo strumento aumenterà le dimensioni della posizione quando si effettua la media al ribasso.

HYT può anche effettuare trading automatico . Quando il trading automatico è abilitato, lo strumento aprirà e chiuderà le posizioni in base ai parametri specificati.

Perché scegliere HYT utility?

HYT è un assistente intelligente per la gestione delle operazioni in perdita con un approccio sistematico. Calcola automaticamente volumi, prezzi e direzioni degli ordini, aiutandoti a ridurre la media o a costruire posizioni di recupero attraverso operazioni di copertura e seguendo il trend.

Supporta direzioni miste (acquisti e vendite), inserimenti manuali rapidi tramite pulsanti Acquista/Vendi con obiettivi di take profit, modalità di media automatica completa e trading automatico in base alle tue impostazioni.

HYT non garantisce profitti, ma semplifica notevolmente la gestione di situazioni difficili, soprattutto quando il conto è già gravato da posizioni aperte. È ideale per i trader che desiderano automatizzare i calcoli, ridurre il lavoro manuale e mantenere un maggiore controllo sulla propria logica di trading.

Prodotti consigliati
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Utilità
Boost your forex profits with Blues Protector, an advanced MQL5 Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This automated trading bot dynamically manages your stop-loss levels to secure gains and reduce risks. Blues Protector EA - User Manual   (For MT5 - Ready-to-Use EX5 File)   1. What This EA Does    The Blues Protector EA automatically secures your profits by smartly adjusting stop-loss levels when your trade reaches a predefined profit level. It works silently in the background, protecting
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Pro Scalping Tool
Mohammad Nazmul Hassan
Utilità
### **ProScalpingToolEA.mq5 Analysis & Description** **Overview:**   The `ProScalpingToolEA.mq5` script is an Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to assist with automated trading. It includes features for placing, managing, and monitoring trades. --- ### **Key Functionalities:** 1. **Trade Execution & Management:**    - Uses the `CTrade` class from `Trade.mqh` to manage trading operations.    - Allows placing buy and sell orders with a configurable lot size.    - Trades are iden
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Utilità
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
TSO Loss Management MT5
Dionisis Nikolopoulos
Experts
TSO Loss Management is an Expert Advisor that incorporates advanced mechanics to eliminate losses from losing trades. Adapts to diverse market conditions and micromanages each position to cover losses as fast as possible and with minimum risk It uses all the tools of the TSO Signal Builder EA - almost infinite entry/exit strategies Add negative management to any strategy (manual or automated) to eliminate losing trades No pending orders placed Any account size - $1,000+ is recommended Allows for
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Experts
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Account Risk Hedge Bot
Clinton Dennis Edem
Utilità
Account Risk Hedge Bot                                                                                  ...hedge your trades with confidence. Safeguard Your Investments with Account Risk Hedge Bot, stay ahead of market volatility with our cutting-edge risk management solution. Account Risk Hedge Bot is designed to safeguard your investments with automated precision, helping you navigate market uncertainty, ensuring you minimize losses and maximize returns. Note: Account Risk Hedge Bot does
Boom and Crash Smasher EA
Isaac Derban
Experts
Product Description This powerful and flexible Expert Advisor for Boom and Crash Smasher indicator (Free indicator on MQL5 Market). This Expert Advisor comes with Advance trade management options which allow for instant execution or sophisticated pending order strategies with dynamic offset and expiry controls. The EA also features robust money management tools, including fixed or dynamic lot sizing, risk–reward targeting, and multiple stop-loss/take-profit configurations (points or currency)
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilità
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   è uno strumento aperto multivaluta, flessibile, completamente automatizzato e multiforme per l'identificazione delle vulnerabilità nel mercato per EURUSD + AUDUSD + AUDCAD! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIDA REVERA Segnali Rimborso del broker di commissioni Aggiornamenti Il mio blog Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $ Next Price 590
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Equity Gaurd
Eredewei Henry Tiemo
Utilità
️ Equity Protector EA – Auto SL & Trailing Stop for MT5 Protect your capital. Automate your risk. Maximize your control. The Equity Protector EA is a powerful risk management tool designed for Meta Trader 5 traders who prioritize capital preservation and smart trade automation. Whether you're a scalper, swing trader, or long-term investor, this EA ensures your account stays protected while optimizing trade exits with precision. Key Benefits Drawdown Shield Automatically monitors your accoun
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Crow Scalper
Ringga Ardiantoro
Experts
Introducing our MT5 Expert Advisor, designed specifically for traders looking to capitalize on ranging market conditions. This EA employs a sophisticated Martingale strategy to maximize profit potential while managing risk effectively. Here's what sets our EA apart: Key Features: Optimal for Ranging Markets : Our EA excels in markets with consistent price oscillations, allowing you to capture frequent, smaller profits. Martingale Strategy : The EA increases the lot size after each loss, enhancin
Neural trendlock hybrid system
Josias Antimano Nazal
Experts
TrendLock Hybrid System is an advanced all-in-one Expert Advisor built for traders who demand precision, consistency, and adaptability in any market condition. It combines multiple trading logics into a unified hybrid framework to deliver smarter and more efficient execution. Core Features:  Adaptive risk management that adjusts automatically to market volatility. Detects sideways conditions and avoids low-probability setups. Guides trade direction by identifying short-term momentum for both
Portfolio Evolution
Salvatore Caligiuri
Experts
PROMO  - Only for next 3 buyers, one free expert - DYNAMIC PORTFOLIO   expert advisor !   NO 5 STAR REVIEW IS REQUESTED FOR THE GIFT! LIVE RESULTS:   click here Portfolio EVOLUTION represents a cutting-edge Expert Advisor concept that utilizes a range of strategies across multiple currency pairs. It can be operated in a MULTICURRENCIES mode or in SINGLE PAIR mode, creating an extensive multi-strategy portfolio designed to achieve safe and steady profits from the forex markets. This expert a
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
Bolt
Faith Wairimu Kariuki
Experts
BOLT – The Gold Trading Powerhouse BOLT is a next-generation AI-driven gold trading robot built for precision, consistency, and explosive profitability. Powered by the GPT-TURBO Core, BOLT is not just another Expert Advisor — it is a fully intelligent trading system designed to dominate the XAU/USD market with unmatched accuracy. Since its launch in 2024, BOLT has achieved remarkable results — turning an initial 1,000 USD into more than 1.3 million USD, all with 100% verified history quality. It
Algocep Grid MT5
Jacob James
Experts
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
MT5 Trade Master
Ervand Oganesyan
Utilità
Dashboard di trading multifunzionale per semplificare il trading manuale. Visualizzazione di ordini e transazioni, calcoli di profitti e perdite, trading con un clic, modifica degli ordini, pareggio, trailing stop, stop loss parziale, take profit parziale, chiusura per tempo, stop loss e take profit azionari: tutto questo è possibile in uno o pochi clic, utilizzando tasti di scelta rapida o con un semplice trascinamento del mouse sui livelli sul grafico. L'interfaccia intuitiva consente di testa
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Utilità
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilità
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilità
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Utilità
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilità
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilità
Swing Trigger - Indicatore Professionale per Swing Trading Indicatore avanzato per MT5 specializzato in swing trading su timeframe H1. Identifica punti di inversione chiave con analisi intelligente di price action. Rettangoli personalizzabili, linee di riferimento e segnali di entrata chiari. Design minimalista per grafici puliti. Caratteristiche: Rettangoli di prezzo, livelli del giorno precedente, frecce di inversione, colori/stili personalizzabili. Prestazioni ottimizzate.
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Utilità
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
GRat Crypto
Ivan Titov
4.5 (2)
Utilità
Trade on crypto exchanges in MT5! GRat_Crypto is a tool for manual and automated trading , including ANY available EA, ANY  cryptocurrency  on most popular crypto exchanges in the familiar MT5 environment 24/7. Features 1. ALL instruments of the 9 most popular crypto exchanges are available: Binance, BingX, Bybit, Coinbase, CoinEx, Kraken,   KuCoin, MEXC and OKX . 2. The ability to place ANY type of order available in MT5, both market and pending, to modify orders and positions, to delete order
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilità
This Utility is designed for price action strategies, trading flags and retests, such as Guerrilla Trading and similar strategies It allows to: place pending orders for retests (on the Retest line or x PIPs away from the retest line) place orders for flag formations calculate lotsizes based on account size, currency pair and risk percentage split trades and place multiple trades if lot size exceeds max lot size given by broker manage trades with a trailing SL/TP behind the most recent highs/lows
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Utilità
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilità
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilità
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilità
1. Record the price data for each Tick transaction. Data file contents: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Meanwhile, generate a quotation data file with a 1-minute period. Content of 1min data file: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Save all quotation data in one file every day, which is c
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilità
I automated its commercial strategies for use of binary in MT5 and with our Mt5BridgeBinary I sent the orders to its Binary account and I list: begin to operate this way of easy! The expert advisers are easy to form, to optimize and to realize hardiness tests; also in the test we can project its long-term profitability, that's why we have created Mt5BridgeBinary to connect its best strategies to Binary. Characteristics: - It can use so many strategies as I wished. (Expert Advisor). - He does
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilità
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilità
Xrade EA is an expert advisor as technical indicator. For short period trade it's the best for next previsions of the trend of the market. +--------------------------------------------------------------------------------------- Very Important Our robot(data anylizer) does'nt take a trade procedure. If using only our robot you must take positions by yoursels +--------------------------------------------------------------------------------------- The technical indiator provide for a given sma
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilità
News: IDEA 2.0 is out with lot of features, like telegram bot notifications and Limits order! Check the changelog at bottom of page (*). Hi all, here you can find my Expert Advisor, called IDEA  (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . In short, with this software you can: Have   a clear view of market status , with an indication of current trend. Simply add symbols you want to monitor to your market watch, and IDEA will notify you if some of them are in trend; Have an   automatic lots ca
Oracle
Denis Sotnikov
5 (2)
Utilità
Эксперт - торговый помощник, созданный по одноимённой торговой стратегии Оракул в сотрудничестве с ее автором Нео. Определяет на графиках в автоматическом режиме разворотные импульсные модели и строит по ним Вилки Нео - авторский инструмент, позволяющий определять циклы движения цены и указывающий на ожидаемую цель TakeProfit . Поиск ведется на всех заданных периодах графиков одновременно с фильтрацией совпадений. Осуществляется фильтрация неверных Вилок с указанием кода ошибки. Утилита имеет
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilità
Automatice sus estrategias comerciales con nuestra sencilla herramienta de creación de estrategias "similar a un rompecabezas".   Cree fácilmente estrategias que operen por usted en modo de piloto automático.   También puede cargar estrategias creadas por otras personas, como la clásica   Estrategia Martingala,   para usarla como muestra para su propia estrategia. Características clave Cree su estrategia a través de funciones simples de arrastrar y soltar, sin necesidad de conocimientos de pro
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilità
Binance Full Trader is developed for connection to your Binance account and get data, draw price charts and trade easily with any strategy by an indicator. A user-friendly interface has developed for it and has tried to give access to the necessary information such as open orders and wallet balances. ·        There are two sample indicators (one for trade signal and another for price) that you can download it from these links: https://drive.google.com/file/d/1w2CGuu3rArWKMhS9LkepT9zhVkGR1AO7/vie
Supreme RSI Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Utilità
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme Stoch Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Utilità
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme MACD Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Utilità
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme OBV Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Utilità
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Supreme CCI Divergence Scanner
Eveline Van Neyghem
Utilità
As add-on to our professional divergence indicators we also created superb divergence scanners. These scanners give an overview of the different timeframes of the selected instruments and can save your tons of time. You can instantly see which instrument has a divergence on which timeframe. So no need to run through the charts manually anymore searching for good setups, with this scanner you see the whole market and you know where to look for a good trade opportunity. Even when you are not in fr
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilità
PROMOTION!! $499 until 1 Mar. After that, EA will be $1,050 Developed and tested for over 3 years, this is one of the safest EAs on the planet for trading the New York Open. Trading could never be easier.  Trade On NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500  What Does The EA do? The EA will open a Buy Stop Order and a Sell Stop Order(With SL and TP) on either side of the market just a few seconds before the NY Open.  As soon as 1 of the 2 trades is triggered, the EA automatically delete
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilità
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
Utilità
Bot Mt5 per Binance Future (Esperto) Il sistema è in esecuzione sul mercato di Binance Future. Puoi facilmente integrarlo nel tuo codice per automatizzare le operazioni. È disponibile il pannello di controllo manuale. Compatibile con mod siepe. Tutte le operazioni possono essere eseguite manualmente dallo schermo. È il modo più efficace per controllare molte criptovalute contemporaneamente. Lo schermo è di tipo modello con schermo binance. Puoi scaricare il file del modello dal link. ht
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilità
Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
Altri dall’autore
GoldPro
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
Experts
Benvenuti nel mondo del trading dell'oro innovativo ed efficiente con GoldPro, un robot di trading avanzato progettato specificamente per aiutarvi ad avere successo nel mercato dell'oro. Il consulente utilizza la tecnica della media, non dovresti percepirla come buona o cattiva, ma come un approccio che funziona sul mercato, scartando la convinzione unipolare che un metodo sia buono e l'altro cattivo, esiste e può essere applicato con successo, questo è un dato di fatto. Affidabilità ed esper
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.56 (16)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT5 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilità
Da Telegram a MT4: la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con   Telegram su MT4   , l'utility all'avanguardia progettata per copiare i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 4, senza bisogno di DLL. Questa soluzione affidabile garantisce un'esecuzione impeccabile dei segnali con una precisione e opzioni di personalizzazione senza pari, risparmiando tempo e aumentando la tua efficienza. [ Instruction
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (6)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilità
Expert Advisor Risk Manager per MT4 è un programma molto importante e secondo me necessario per ogni trader. Con questo Expert Advisor sarai in grado di controllare il rischio nel tuo conto di trading. Il controllo del rischio e del profitto può essere effettuato sia in termini monetari che in termini percentuali. Affinché l'Expert Advisor funzioni, è sufficiente allegarlo al grafico della coppia di valute e impostare i valori di rischio accettabili nella valuta del deposito o in % del saldo
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Coppy Master MT5   è uno strumento per copiare le negoziazioni tra i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT5 a MT4, da MT4 a MT5 e anche tra conti dello stesso tipo. Per un corretto funzionamento, tutti i terminali devono essere avviati su un computer o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Per copiare su MetaTrader 4 è necessaria una versione separata del prodotto:   Coppy Master MT4   . Funzioni principali: Tipo di connessione Modalità Master e Rice
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilità
Strumento di supporto al trading: questo tipo di strumento di supporto al trading ti aiuterà a calcolare la media delle tue posizioni precedentemente non redditizie utilizzando due tecniche: media standard copertura con successiva apertura di posizioni in base all'andamento L'utility permette   di gestire contemporaneamente diverse posizioni aperte in direzioni diverse, sia per l'acquisto che per la vendita. Ad esempio, se hai aperto una posizione per la vendita e la seconda per l'acquisto, entr
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
Experts
Consulente di trading Ice Cube Scalper -         è uno scalper giornaliero   , che effettua un gran numero di operazioni al giorno, prendendo diversi punti con ogni transazione. La strategia dell'EA è quella di fare trading seguendo il trend utilizzando l'indicatore RSI. L'EA utilizza la media con un lotto moltiplicatore, è necessario comprenderlo prima di utilizzare l'EA, tuttavia la strategia ha funzionato bene sia nei backtesting che nel trading live. Prima di acquistare, assicurati di testar
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
Utilità
Copy Master MT4       è uno strumento di copia delle transazioni per i terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5. Supporta la copia in entrambe le direzioni: da MT4 a MT5, da MT5 a MT4, nonché tra conti dello stesso tipo MT4 a MT4. Per funzionare correttamente, tutti i terminali devono essere in esecuzione sullo stesso PC o VPS. [ Instruction  and Demo ]  Per la copia su MetaTrader 4, una versione separata —       Copy Master MT5       - è obbligatorio. Caratteristiche principali: Modalità di copia
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilità
AI Trade Analyzer   è uno strumento intelligente di analisi di mercato implementato nel formato indicatore. Il programma visualizza i segnali sul grafico e aiuta il trader a valutare la situazione del mercato sulla base di indicatori tecnici e notizie di fondo. Funzioni principali: 1. Analisi tecnica: Supporto per gli indicatori più diffusi: EMA (corto/lungo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Stocastico, ATR, Bande di Bollinger, Punti Pivot, Fibonacci. Identificazione di tendenze, divergenze e livelli
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
Indicatori
Indicatore di domanda e offerta reale       - ti consentirà di determinare rapidamente la posizione della resistenza e i livelli di supporto in tutti i tempi. L'indicatore sarà utile per coloro che utilizzano l'analisi tecnica nel loro trading. L'indicatore è facile da usare, basta trascinare e rilasciare sul grafico e l'indicatore ti mostrerà i livelli di supporto e resistenza più probabili. Quando si cambiano i periodi di tempo, vedrai i livelli per il periodo di tempo appena selezionato. Ro
MT4 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (4)
Utilità
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
PatternEdge AI
Sergey Batudayev
Experts
Pattern Edge AI Expert Advisor intelligente basato su pattern candlestick + DCA + Martingala Pattern Edge AI è un potente robot di trading multifunzionale che unisce la logica del Price Action , livelli di supporto e resistenza frattali , un sistema intelligente di mediazione a griglia e una gestione adattiva del capitale . Ideale per i trader che cercano ingressi ad alta probabilità con un rigido controllo del rischio . Caratteristiche principali: Il sistema genera segnali di ingresso basati su
Risk control of your Robots
Sergey Batudayev
4 (1)
Utilità
Risk Controller Expert Advisor, un programma che ti consente di controllare il rischio totale dei tuoi consulenti di trading sul tuo conto. Con questo programma, puoi controllare il rischio massimo che sarà consentito sul conto per tutti i consulenti. Ad esempio, imposti il rischio del 30% del drawdown massimo, il che significa che se i tuoi robot di trading azionario superano il rischio del 30%, il Risk Controller chiuderà tutte le posizioni dei consulenti e può anche chiudere tutti i grafici
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
Utilità
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
Experts
Descrizione del consulente Smart Expert Advisor è un consulente di trading automatico a griglia con selezione automatica delle impostazioni per ogni coppia di trading. L'Expert Advisor seleziona automaticamente le impostazioni per ogni coppia di valute, quindi non è necessario definire i parametri per ogni coppia, i calcoli si basano sulla volatilità dello strumento negoziato. Al momento del trading, puoi impostare la direzione dei punti di ingresso. Abilita il filtro per trend. A proposito di
PercentTradePad
Sergey Batudayev
Utilità
The panel has the most intuitive interface that every beginner can handle. In the SLp column  – you need to specify the SL size in pips. If the value turns gray and at the same time the Bay / Sell buttons are also inactive, then you have specified a SL value that is less than that allowed before it was set by your broker. In the TP% column   – you indicate TP in% of the account balance. In the settings, you can choose on the basis of what this indicator will be calculated, by equity, balance or
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilità
EasyTradePad – Pannello di trading per MetaTrader 4 EasyTradePad   è uno strumento per il trading manuale e semi-automatico. Il pannello consente una rapida gestione di ordini e posizioni, nonché calcoli di gestione del rischio con un solo clic. Caratteristiche del pannello: Apri e chiudi le negoziazioni con rischio predefinito (% o valuta di deposito) Imposta SL e TP in punti, percentuali o valori monetari Calcola automaticamente il rapporto rischio/rendimento Sposta lo stop loss al pareggio C
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
Indicatori
The iPump indicator is a versatile indicator   that combines the advantages of three categories of indicators. simultaneous trend detection on several Timeframes defining zones of resistance and support determination of overbought and oversold zones Indicator functions: Defining a trend This function will be necessary for all traders who want to objectively assess the current market direction and avoid subjectivity. It will be clear and intuitive. Determination of support and resistance levels
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilità
Questo screener consente di identificare le risorse che sono più del solito ipercomprate (% di aumento) o ipervendute (% di caduta) entro un periodo di tempo selezionato (intervallo di tempo). Il mercato è regolato dalla legge, compra a meno, vendi di più, ma senza uno scanner automatico sarà molto difficile per te identificare valute/azioni che sono in ipercomprato o ipervenduto più del solito, diciamo, entro la settimana in corso, o l'attuale ora o mese. Possono essere decine o centinaia di s
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
Indicatori
Logica di lavoro L'importanza di questo indicatore risiede nel fatto che permette di capire quanto “carburante è rimasto sullo strumento”. Immagina la situazione, sei partito in un'auto con una batteria mezza scarica, in media questa quantità di energia è sufficiente per un'auto per 250 km, quindi se vuoi, non puoi superare una distanza di 700 km. Quindi, per ogni strumento, c'è un certo movimento di prezzo giornaliero e, come risultato di osservazioni statistiche, è stato rivelato che l'85% d
Main Trading Info
Sergey Batudayev
Utilità
Utilità MetaTrader MTI (Main Trading Info) – mostra le informazioni di trading di base per un trader, vale a dire: dimensione media e attuale dello spread Scambia le dimensioni per posizioni corte e lunghe Costo di 1 pip per 1 lotto di trading Dimensione del livello di stop (distanza minima per effettuare ordini in sospeso) Tempo fino alla fine della sessione di trading corrente (rossa) e tempo fino all'inizio della sessione di trading successiva (grigia). Il tempo fino alla fine della sessione
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
Experts
La strategia di EA si basa sullo Swing trading , con entrate dopo forti impulsi calcolate dall'indicatore iPump. Come accennato in precedenza, l'EA ha la capacità di aprire operazioni manuali con supporto automatico. - per un trend ribassista ↓ entriamo in un trade dopo un rialzo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipercomprato, vendiamo lungo il trend. - per un trend rialzista ↑, entriamo in un'operazione dopo un calo correttivo del prezzo, l'asset cade nella zona di ipervenduto,
Stop Out Line for MT4
Sergey Batudayev
Utilità
Logica di lavoro L'utilità Stop Out è un indicatore semplice ma molto comodo che mostra quanti punti sono rimasti al livello Stop Out / Il suo vantaggio sta nel fatto che molti trader sopravvalutano deliberatamente il rischio nel trading in cerca di profitto, utilizzano al massimo il margine disponibile, e in questo caso è molto importante sapere dove il broker può forzare la chiusura delle proprie posizioni. Basta posizionare l'indicatore sul grafico e, a seconda della posizione aperta in C
EA Pump and Dump for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Experts
Logica strategica Pump and Dump Expert Advisor è un consulente di trading completamente automatizzato creato da un trader per i trader. La strategia è "compra meno, vendi più caro". Gli ordini vengono aperti dopo un significativo aumento/ribasso del prezzo. Il significato di base della strategia Pump and Dump è acquistare un bene a un prezzo inferiore quando il prezzo scende e venderlo a un prezzo più alto quando il prezzo aumenta. Probabilmente avrai notato che dopo bruschi movimenti di prez
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione