TPSpro Trade PRO

4.67

Uno strumento che può calcolare istantaneamente la dimensione della posizione o il rischio in base a un dato livello di stop loss è fondamentale sia per i trader professionisti che per quelli alle prime armi. L'utilità di trading TRADE PRO fornisce calcoli rapidi e precisi, aiutandoti a prendere decisioni in mercati sensibili al fattore tempo e volatili.

Materiali di installazione aggiuntivi

Manuale dell'applicazione   – Scarica la versione di prova per   MT4   -   MT5

VERSIONE MT5

Funzioni principali:

  • Originale. Semplice. Efficace.

    • Apertura originale e comoda del pannello di trading principale: sposta il mouse sul lato destro del grafico e clicca nella direzione appropriata per piazzare l'ordine futuro.

  • Installazione rapida degli ordini di mercato

    • Imposta la percentuale del tuo saldo o capitale da rischiare con TRADE PRO, oppure specifica un importo specifico da rischiare. Definisci visivamente il livello di stop-loss sul grafico, consentendo allo strumento di calcolare automaticamente la dimensione ottimale della posizione per ogni coppia di valute. Lo strumento può anche impostare automaticamente un obiettivo di profitto (take profit) in base al rapporto rischio/rendimento specificato.

  • Inserisci più ordini limite per condividere il RISCHIO TOTALE     (Modalità griglia).

    • Che tu stia effettuando più operazioni di acquisto o vendita o seguendo una strategia a griglia, il pannello di trading offre la possibilità di piazzare più ordini limite, consentendoti di distribuire il rischio principale su ciascuna delle loro parti, che possono anche essere modificate.

  • Aggiungere ulteriori ordini limite a un ordine di mercato esistente.

    • Per vostra comodità, se avete già un ordine aperto, abbiamo aggiunto una funzione che vi consente di aggiungere rapidamente altri ordini limite con uno stop loss e un take profit comuni.

  • Impostazione di livelli di take profit aggiuntivi con la possibilità di modificare rapidamente il volume.

    • La nuova funzionalità ti consentirà di impostare rapidamente ulteriori take profit con la possibilità di regolarne rapidamente il volume.

  • Tre modalità per il trailing stop. (Disponibile a breve)

    • Con tre tipi di opzioni di trailing stop loss fornite da TRADE PRO, il tuo stop loss viene regolato dinamicamente in base al movimento dei prezzi, massimizzando il tuo potenziale di profitto. Ti viene data la possibilità di scegliere tra i seguenti tipi di trailing stop: "Min/Max", "MA"     E     "   ATR   ".

  • Take profit e stop loss virtuali   modalità

    • Per comodità visiva, abbiamo abilitato la modalità virtuale take profit e stop loss. Quando il prezzo raggiunge il livello di take profit specificato, l'advisor chiuderà automaticamente parte o l'intero volume dell'ordine.

  • Due tipi di pannello (Standard/Collapsed).

    • Per coloro che apprezzano la semplicità e lo stile laconico, è stata parallelamente sviluppata una versione semplificata del pannello (Minimized).

  • Visualizzazione della cronologia dell'ordine corrente      mantenendo i livelli di stop-loss e take-profit   , così come tutti gli ordini della storia.

    • Questa è una funzionalità molto utile che ti consentirà di tracciare visivamente tutte le transazioni chiuse sul mercato Forex con le modifiche di stop loss e take profit visualizzate. Questo strumento ti consentirà di analizzare il tuo trading in tempo reale e identificare i punti di forza e di debolezza della tua strategia di trading.

    Utilizzo dei tasti di scelta rapida:

    • Il tasto “Q” abilita il pannello all’apertura degli ordini di ACQUISTO.
    • Chiave         A” abilita il pannello per l’apertura degli ordini di VENDITA.
    Recensioni 7
    DanyLbc747
    1223
    DanyLbc747 2025.09.11 20:35 
     

    Simple easy to use indicator. Great product.

    Fabio B
    33
    Fabio B 2024.08.30 17:50 
     

    An essential tool on MT4, impossible to trade without it!

    mwells
    284
    mwells 2024.06.26 13:17 
     

    Excellent tool. Exactly what I was after. Easy to use and visually clean and simple.

    Filtro:
    Rispondi alla recensione