Trade Manager MT4 DaneTrades

4.09

Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Supporto multilingue.

Versione MT5 | Guida per l'utente + demo

Il Trade Manager non funziona nel tester della strategia. Per una demo, vai alla Guida per l'utente

Gestione del rischio

  • Adeguamento automatico del rischio in base a % o $
  • Opzione per utilizzare dimensioni dei lotti fisse o calcolo automatico delle dimensioni dei lotti in base al volume e ai pip
  • Impostazioni di stop loss di pareggio utilizzando RR, Pip o Prezzo
  • Impostazioni del trailing stop loss
  • Perdita giornaliera massima in% per chiudere automaticamente tutte le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo. Protegge il conto da eccessivi prelievi e ti impedisce di fare trading eccessivo
  • Perdita giornaliera massima in $ per chiudere automaticamente tutte le operazioni quando viene raggiunto l'obiettivo. Protegge il conto da eccessivi prelievi e ti impedisce di fare trading eccessivo
  • Pareggia tutte le operazioni con un solo pulsante
  • Calcola automaticamente il rischio per le transazioni inviate da cellulare/telefono
  • OCO disponibile nelle impostazioni

Gestione degli scambi e delle posizioni

  • Smetti di fare trading eccessivo e di vendetta impostando il numero massimo di scambi per mese, settimana, giorno, ora o minuti.
  • Gestione avanzata degli ordini pendenti. Modifica le regole su quando chiudere gli ordini in sospeso
  • Ordini pendenti finali
  • Supporto sia per gli ordini di mercato che per gli ordini pendenti
  • Obiettivo massimo di profitto giornaliero in $ per proteggere le posizioni e smettere di fare trading eccessivo
  • Obiettivo massimo di profitto giornaliero in% per proteggere le posizioni
  • Massimizza le negoziazioni aperte per limitare il rischio e l'esposizione.
  • Prendi automaticamente i parziali utilizzando RR, Pips o Prezzo
  • Accedi utilizzando obiettivi RR fissi come 1:2, 1:3, 1:4 ecc. e osserva il profitto calcolato della posizione
  • Chiudi tutti gli ordini pendenti con un solo pulsante

Funzionalità del pannello grafico

  • Utilizza uno strumento visivo di ricompensa del rischio per inserire operazioni. Visualizza le operazioni e inseriscile utilizzando le linee.
  • Controlla le prestazioni del conto e le statistiche come il tasso di vincita, il tasso di perdita, le transazioni totali, ecc.
  • Visualizza le prestazioni di trading e ottieni un grafico delle statistiche con filtri come simbolo e intervallo di date.
  • Salva fino a 3 modelli di file di impostazione per le impostazioni gestite.
  • Carica i file delle impostazioni per utilizzare rapidamente le tue impostazioni preferite.
  • Screenshot automatici. Personalizza l'intervallo di tempo e le dimensioni dello screenshot.
  • Schermate automatiche su ordini in sospeso, elimina, apri, chiudi, scade, premi TP o SL.
  • Esporta tutte le operazioni in un foglio di calcolo con un solo pulsante.
  • L'Utilità di pianificazione ti consente di eseguire azioni in giorni e orari specifici.
  • Gestore virtuale di Stop Loss e Take Profit
  • Modifica in blocco i livelli di Stop Loss e Take Profit per lo stesso simbolo

Invia notifiche

  • Scegli tra avvisi, notifiche push ed e-mail
  • Notifica se l'ordine raggiunge SL o TP
  • Avvisa se l'ordine va in pareggio
  • Avvisa se viene preso un parziale
  • Notifica se viene raggiunta la perdita giornaliera massima
  • Avvisa se viene raggiunto il profitto giornaliero massimo
  • Avvisa se il trading viene limitato
  • Avvisa se il trading viene consentito

Trading di tasti di scelta rapida e scorciatoie

  • Tasti di scelta rapida e scorciatoie completamente personalizzabili per le funzioni principali del pannello

Per favore mandami un messaggio se hai qualche problema, sono sempre felice di aiutarti.


#Tags: Prop Firm, Pannello commerciale, Responsabile commerciale, Gestione degli ordini, Trailing Stop, Break Even, Chiusura parziale, Trading manuale, Assistente commerciale, Assistente commerciale, Gestione del rischio, Overtrading, Gestione della posizione, Perdita massima, Statistica storica, tp virtuale, sl virtuale, Stop Loss nascosto, Take Profit nascosto, sl in blocco, tp in blocco, operazioni mobili

Recensioni 16
Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

Apollo2012
31
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Filtro:
Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
31
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
16994
Risposta dello sviluppatore Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
Rispondi alla recensione