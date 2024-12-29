Telegram to MT4 Coppy
Telegram 到 MT4：终极信号复制解决方案
使用Telegram 转 MT4简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。
主要特点
-
直接 Telegram API 集成
- 通过电话号码和安全码进行身份验证。
- 使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。
- 添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。
-
使用高级过滤器进行信号解析
- 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。
- 支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。
- 当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。
-
订单定制和灵活性
- 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。
- 使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。
- 配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。
-
综合符号管理
- 排除特定符号或匹配自定义经纪人符号。
- 将信号符号映射到经纪人特定的名称（例如，GOLD=XAUUSD）。
-
高级风险和贸易管理
- 以百分比或货币设置每日、每周或每月的损失限额。
- 当达到损失限额时自动停止复制。
- 启用盈亏平衡和动态追踪止损以优化利润。
-
时间和交易过滤器
- 使用时间过滤器来控制交易时间和允许天数。
- 限制每天的最大交易次数或损失次数。
-
无缝集成和轻松设置
- 简单的 EXE 界面，用于安全的 Telegram 登录和聊天/频道管理。
- 通过在不同的图表上部署实用程序，同时从多个渠道进行复制。
-
灵活的命令识别
- 根据信号文本处理关闭、修改或删除订单的高级命令。
- 支持“关闭所有仓位”、“将 SL 移至盈亏平衡点”等短语。
此实用程序适用于谁？
无论您是想实现策略自动化的散户交易者，还是信号服务订阅者， Telegram 转 MT4都能确保您不错过任何交易。凭借其直观的界面、精细的自定义功能和强大的解析功能，这款实用程序将以前所未有的方式简化交易。
为什么选择 Telegram 到 MT4？
- 无需外部 DLL，确保最大程度的安全性和兼容性。
- 完全可定制的设置以适合您的交易风格和风险偏好。
- 即使消息复杂或格式非常规，也能进行可靠的信号解析。
立即开始
使用Telegram 升级您的交易体验至 MT4 。让您的每笔交易都更加高效、精准、充满信心。
不复制信号的主要原因：
- 您没有以管理员身份运行该程序，为了正确操作，请以管理员身份运行 exe 文件（桥接电报）
- 如果您所在的国家/地区屏蔽了 Telegram，那么您应该在整个 PC 上使用 VPN，以允许 EXE 桥接文件连接到 Telegram；一种解决方案是将复印机放在未屏蔽 Telegram 的 VPN 上。
- 自动交易未启用，您必须在终端设置中启用自动交易
EA opens this order, everything is fine with tp and sl correct, But when the tp hits the group I'm in, the admin sends it in this format and the ea is opening the purchase order again. Is there a way to adjust this so it doesn't open the order like that? The admin puts gold buy tp3 done and the ea is opening the order again. Is there a way to fix it?