Telegram to MT4 Coppy

Telegram 到 MT4：终极信号复制解决方案

使用Telegram 转 MT4简化您的交易流程，这款先进的实用程序旨在将交易信号直接从 Telegram 频道和聊天复制到您的 MetaTrader 4 平台，无需 DLL 文件。这款强大的解决方案确保信号执行的无缝衔接，拥有无与伦比的精度和丰富的自定义选项，从而节省您的时间并提高您的效率。

主要特点

直接 Telegram API 集成 通过电话号码和安全码进行身份验证。

使用用户友好的 EXE 桥轻松获取和管理聊天 ID。

添加、删除和刷新多个频道/聊天以同时复制信号。 使用高级过滤器进行信号解析 跳过包含自定义例外词（例如“报告”、“摘要”）的不需要的信号。

支持灵活的 SL 和 TP 格式：价格、点数或点数。

当信号指定点而不是价格时自动计算入场点。 订单定制和灵活性 使用多种模式定制订单规模：固定手数、动态手数（% 风险）或特定符号手数。

使用信号数据或自定义参数调整 SL/TP。

配置滑点、挂单到期和重试设置以实现完美执行。 综合符号管理 排除特定符号或匹配自定义经纪人符号。

将信号符号映射到经纪人特定的名称（例如，GOLD=XAUUSD）。 高级风险和贸易管理 以百分比或货币设置每日、每周或每月的损失限额。

当达到损失限额时自动停止复制。

启用盈亏平衡和动态追踪止损以优化利润。 时间和交易过滤器 使用时间过滤器来控制交易时间和允许天数。

限制每天的最大交易次数或损失次数。 无缝集成和轻松设置 简单的 EXE 界面，用于安全的 Telegram 登录和聊天/频道管理。

通过在不同的图表上部署实用程序，同时从多个渠道进行复制。 灵活的命令识别 根据信号文本处理关闭、修改或删除订单的高级命令。

支持“关闭所有仓位”、“将 SL 移至盈亏平衡点”等短语。

此实用程序适用于谁？

无论您是想实现策略自动化的散户交易者，还是信号服务订阅者， Telegram 转 MT4都能确保您不错过任何交易。凭借其直观的界面、精细的自定义功能和强大的解析功能，这款实用程序将以前所未有的方式简化交易。

为什么选择 Telegram 到 MT4？

无需外部 DLL，确保最大程度的安全性和兼容性。

完全可定制的设置以适合您的交易风格和风险偏好。

即使消息复杂或格式非常规，也能进行可靠的信号解析。

立即开始

使用Telegram 升级您的交易体验至 MT4 。让您的每笔交易都更加高效、精准、充满信心。

不复制信号的主要原因：

您没有以管理员身份运行该程序，为了正确操作，请以管理员身份运行 exe 文件（桥接电报）

如果您所在的国家/地区屏蔽了 Telegram，那么您应该在整个 PC 上使用 VPN，以允许 EXE 桥接文件连接到 Telegram；一种解决方案是将复印机放在未屏蔽 Telegram 的 VPN 上。

自动交易未启用，您必须在终端设置中启用自动交易







