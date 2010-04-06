Consolidation Bar Pro m
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 12
Indicatore Crypto_Forex "Consolidation Bar Pro" per MT4.
- L'indicatore "Consolidation Bar Pro" è un indicatore molto potente incentrato sui breakout per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva il consolidamento dei prezzi in un'area ristretta durante 1 barra e mostra: direzione del breakout, posizione dell'ordine pendente e posizione dello SL.
- Barra di consolidamento rialzista - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Barra di consolidamento ribassista - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Nessuna rielaborazione, nessun ritardo.
- Elevato rapporto R/R (rendimento/rischio).
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Consolidation Bar Pro" è ideale da abbinare ai livelli di supporto/resistenza.
- L'indicatore è dotato di un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display informativo mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare la visualizzazione delle informazioni in qualsiasi angolo del grafico:
0 - angolo in alto a sinistra, 1 - angolo in alto a destra, 2 - angolo in basso a sinistra, 3 - angolo in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.