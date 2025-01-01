- Create
Ottiene l'elemento buffer delle serie specificato.
datetime GetData(
Parametri
index
[in] Indice dell' elemento del Buffer.
Valore di ritorno
Elemento buffer della serie, oppure 0.
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per posizione e numero di partenza.
int GetData(
Parametri
start_pos
[in] Posizione di partenza del timeseries buffer.
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario e numero di partenza.
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer timeseries.
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene l'elemento delle timeseries per orario di avvio e stop.
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario d'inizio.
stop_time
[in] Orario di stop.
buffer
[in] Riferimento all'array target, per i dati
Valore di ritorno
>=0 in caso di successo, -1 in caso di errore.