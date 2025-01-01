DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi TimeseriesCiRealVolumeGetData 

GetData

Ottiene l'elemento buffer delle serie specificato.

datetime  GetData(
   int  index      // indice
   ) const

Parametri

index

[in]  Indice dell' elemento del Buffer.

Valore di ritorno

Elemento buffer della serie, oppure 0.

GetData

Ottiene i dati dal buffer timeseries per posizione e numero di partenza.

int  GetData(
   int   start_pos,     // posizione
   int   count,         // numero
   long& buffer         // array
   ) const

Parametri

start_pos

[in]  Posizione di partenza del timeseries buffer.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario e numero di partenza.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // orario d'inizio
   int       count,          // numero
   long&     buffer          // array
   ) const

Parametri

start_time

[in] Orario dell'elemento iniziale del buffer timeseries.

count

[in] Numero di elementi buffer timeseries.

buffer

[in] Riferimento per l'array di archiviazione dei dati.

Valore di ritorno

>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.

GetData

Ottiene l'elemento delle timeseries per orario di avvio e stop.

int  GetData(
   datetime  start_time,     // orario d'inizio
   datetime  stop_time,      // orario di fine
   long&     buffer          // target array
   ) const

Parametri

start_time

[in]  Orario d'inizio.

stop_time

[in]  Orario di stop.

buffer

[in] Riferimento all'array target, per i dati

Valore di ritorno

>=0 in caso di successo, -1 in caso di errore.