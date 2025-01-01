Класс CiRealVolume
Класс CiRealVolume является классом для доступа к сериям реальных объёмов баров.
Описание
Класс CiRealVolume обеспечивает доступ к сериям реальных объёмов баров.
Декларация
|
class CiRealVolume: public CSeries
Заголовок
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает серию
|
Устанавливает размеры буфера серии
|
Доступ к данным
|
|
Получает данные серии
|
Обновление данных
|
|
Обновляет данные серии
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Методы унаследованные от CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Методы унаследованные от CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Методы унаследованные от CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent