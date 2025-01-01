ДокументацияРазделы
Класс CiRealVolume

Класс CiRealVolume является классом для доступа к сериям реальных объёмов баров.

Описание

Класс CiRealVolume обеспечивает доступ к сериям реальных объёмов баров.

Декларация

   class CiRealVolume: public CSeries

Заголовок

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiRealVolume

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает серию

BufferResize

Устанавливает размеры буфера серии

Доступ к данным

 

GetData

Получает данные серии

Обновление данных

 

Refresh

Обновляет данные серии

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Методы унаследованные от CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Методы унаследованные от CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent