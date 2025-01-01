Klasse CiRealVolume

CiRealVolume ist eine Klasse für den Zugriff auf die Zeitreihen von realen Volumen der Balken.

Beschreibung

Klasse CiRealVolume bietet den Zugriff auf die Zeitreihen von realen Volumen der Balken.

Deklaration

class CiRealVolume: public CSeries

Kopf

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CArray CArrayObj CSeries CiRealVolume

Gruppen der Klassenmethode

Erstellung Create Erstellt eine Zeitreihe BufferResize Setzt die Größe des Serienpuffers Datenzugriff GetData Erhält Seriendaten Datenaktualisierung Refresh Aktualisiert Seriendaten