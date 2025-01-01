CiRealVolume
CiRealVolume 类设计用于访问历史柱线的实际交易量。
描述
声明
|
class CiRealVolume: public CSeries
标称库文件
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
类方法
|
创建方法
|
|
创建时间序列
|
设置缓存区大小
|
数据访问方法
|
|
获取数据
|
数据更新方法
|
|
更新数据
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent