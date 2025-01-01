MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi Timeseries
Classi Timeseries
Questo gruppo di capitoli contiene dettagli tecnici di classi timeseries della Libreria Atandard MQL5 e le descrizioni di tutte le sue componenti principali.
|
Classe
|
Descrizione
|
Fornisce un accesso agli spread dei dati storici
|
Fornisce un accesso agli orari open delle barre nello storico
|
Fornisce un accesso ai volumi tick delle barre nello storico
|
Fornisce un accesso ai volumi real delle barre nello storico
|
Fornisce un accesso per ai prezzi open delle barre nello storico
|
Fornisce un accesso ai prezzi high delle barre nello storico
|
Fornisce un accesso ai prezzi low delle barre nello storico
|
Fornisce un accesso ai prezzi close delle barre nello storico