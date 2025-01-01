DocumentazioneSezioni
Questo gruppo di capitoli contiene dettagli tecnici di classi timeseries della Libreria Atandard MQL5 e le descrizioni di tutte le sue componenti principali.

Classe

Descrizione

CiSpread

Fornisce un accesso agli spread dei dati storici

CiTime

Fornisce un accesso agli orari open delle barre nello storico

CiTickVolume

Fornisce un accesso ai volumi tick delle barre nello storico

CiRealVolume

Fornisce un accesso ai volumi real delle barre nello storico

CiOpen

Fornisce un accesso per ai prezzi open delle barre nello storico

CiHigh

Fornisce un accesso ai prezzi high delle barre nello storico

CiLow

Fornisce un accesso ai prezzi low delle barre nello storico

CiClose

Fornisce un accesso ai prezzi close delle barre nello storico