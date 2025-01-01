DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses de timesseriesCiRealVolume 

CiRealVolume

CiRealVolume é uma classe projetada para acesso aos volumes reais das barras no histórico.

Descrição

A classe CiRealVolume fornece um acesso aos volumes reais das barras no histórico.

Declaração

   class CiRealVolume: public CSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiRealVolume

Métodos de classe

Métodos de Criação

 

Create

Cria timeseries

BufferResize

Define o tamanho do buffer

Métodos de Acesso aos Dados

 

GetData

Obtém os dados

Métodos de Atualização dos Dados

 

Refresh

Atualiza os dados

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent