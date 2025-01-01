문서화섹션
CiRealVolume

CiRealVolume은 과거 막대의 실제 볼륨에 액세스할 수 있도록 설계된 클래스입니다.

Description

CiRealVolume 클래스는 과거 막대의 실제 볼륨에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CiRealVolume: public CSeries

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiRealVolume

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

계열 생성

BufferResize

버퍼 사이즈 설정

데이터 액세스

 

GetData

계열 데이터를 가져옵니다

데이타 업데이트

 

Refresh

계열 데이터 업데이트

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CSeries에서 상속된 메서드

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent