CiRealVolume
CiRealVolume はバーの出来高履歴へのアクセスに意図されたクラスです。
説明
CiRealVolume クラスはバーの出来高履歴へのアクセスを提供します。
宣言
|
class CiRealVolume: public CSeries
タイトル
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
クラスメソッド
|
作成メソッド
|
|
時系列を作成します。
|
バッファサイズを設定します。
|
データアクセスメソッド
|
|
データを取得します。
|
データ更新メソッド
|
|
データを更新します。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent