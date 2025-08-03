SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EAAIA
Teerathad Booranawisedkul

EAAIA

Teerathad Booranawisedkul
2 avis
Fiabilité
46 semaines
3 / 8.5K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2024 555%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
523
Bénéfice trades:
425 (81.26%)
Perte trades:
98 (18.74%)
Meilleure transaction:
32.12 USD
Pire transaction:
-68.18 USD
Bénéfice brut:
2 615.58 USD (243 038 pips)
Perte brute:
-1 418.89 USD (83 798 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (130.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.31 USD (25)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
8.09%
Charge de dépôt maximale:
23.19%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
9.80
Longs trades:
255 (48.76%)
Courts trades:
268 (51.24%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
6.15 USD
Perte moyenne:
-14.48 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-108.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-108.85 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.68%
Prévision annuelle:
190.25%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.94 USD
Maximal:
122.14 USD (27.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.99% (122.14 USD)
Par fonds propres:
23.20% (101.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 512
BTCUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
BTCUSD 14
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
BTCUSD 90K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.12 USD
Pire transaction: -68 USD
Gains consécutifs maximales: 25
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +130.31 USD
Perte consécutive maximale: -108.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.80 × 25
ICMarketsSC-Live16
1.30 × 1015
ICMarketsSC-Live05
2.33 × 12
ICMarketsSC-Live32
2.37 × 59
Tickmill-Live
2.75 × 32
ICMarketsSC-Live27
3.21 × 28
TradeMaxGlobal-Live7
3.33 × 15
ICMarketsSC-Live22
3.46 × 28
ICMarketsSC-Live24
3.85 × 89
ICMarketsSC-Live03
3.93 × 60
Pepperstone-Edge09
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
5.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
5.05 × 92
ICMarketsSC-Live14
5.57 × 86
Axi-US06-Live
8.00 × 1
EGlobal-Cent6
8.52 × 42
CMCMarkets1-Live
8.95 × 22
10 plus...
Note moyenne:
Guosheng Chen
933
Guosheng Chen 2025.08.03 13:35 
 

更换账号

Yao Zou
1450
Yao Zou 2025.07.24 03:15 
 

欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu

2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 22:30
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 09:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 00:22
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.57% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 06:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.16 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.15 08:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.15 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 08:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 03:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 06:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.47% of days out of 179 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 01:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 04:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.03 14:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 15:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.17 20:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Copier

