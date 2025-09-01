Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 8 FBS-Real-4 0.00 × 1 AltairInc-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 3 Valutrades-Real-HK 0.00 × 3 ForexChief-DirectFX 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 4 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.17 × 6 FusionMarkets-Live 0.34 × 47 FXPIG-LIVE 1.33 × 3 Just2Trade-Real 6.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 6.74 × 34 RoboForex-Pro-2 9.33 × 6 TMGM.TradeMax-Live8 12.25 × 16 ICMarketsSC-Live31 24.50 × 2