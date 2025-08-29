SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JPY
Yang Zi Yi

JPY

Yang Zi Yi
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 419%
BlackwellGlobal-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 095
Bénéfice trades:
8 657 (61.41%)
Perte trades:
5 438 (38.58%)
Meilleure transaction:
452.00 USD
Pire transaction:
-503.00 USD
Bénéfice brut:
88 142.19 USD (2 133 808 pips)
Perte brute:
-67 178.76 USD (2 084 696 pips)
Gains consécutifs maximales:
63 (587.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 497.33 USD (34)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
17.50%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
226
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
7.36
Longs trades:
6 933 (49.19%)
Courts trades:
7 162 (50.81%)
Facteur de profit:
1.31
Rendement attendu:
1.49 USD
Bénéfice moyen:
10.18 USD
Perte moyenne:
-12.35 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-2 847.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 847.65 USD (32)
Croissance mensuelle:
5.69%
Prévision annuelle:
69.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
987.11 USD
Maximal:
2 847.65 USD (41.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.51% (2 847.65 USD)
Par fonds propres:
11.00% (2 785.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 5128
EURJPY 3413
CHFJPY 3141
CADJPY 1096
AUDJPY 474
NZDJPY 436
XAUUSD 226
EURUSD 98
.USOil 41
GBPUSD 18
.US500 11
EURCHF 4
.US100 3
USDJPY 2
EURAUD 1
EURGBP 1
GBPAUD 1
btcusd 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 6.6K
EURJPY 4.8K
CHFJPY 3.9K
CADJPY 1.5K
AUDJPY 702
NZDJPY 664
XAUUSD 2K
EURUSD 1.8K
.USOil -2.7K
GBPUSD 217
.US500 1.3K
EURCHF -46
.US100 134
USDJPY 1
EURAUD 0
EURGBP 0
GBPAUD 15
btcusd 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -76K
EURJPY -29K
CHFJPY -36K
CADJPY -14K
AUDJPY 842
NZDJPY -4.5K
XAUUSD 84K
EURUSD 12K
.USOil -8.5K
GBPUSD 2.6K
.US500 84K
EURCHF -391
.US100 13K
USDJPY 28
EURAUD 14
EURGBP 5
GBPAUD 231
btcusd 23K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +452.00 USD
Pire transaction: -503 USD
Gains consécutifs maximales: 34
Pertes consécutives maximales: 32
Bénéfice consécutif maximal: +587.57 USD
Perte consécutive maximale: -2 847.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackwellGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Demo
0.00 × 5
AlpariUK-Pro
0.00 × 6
ForexTrend-Trade7
0.00 × 24
mForex-REAL
0.00 × 2
LMAX-LiveUK
0.00 × 6
zebrafx-Live2
0.00 × 3
Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 11
Activtrades-3
0.00 × 8
Alpari-ECN-Live
0.04 × 23
RoboForex-Pro
0.09 × 43
ICMarkets-Live2
0.15 × 39
OneTrade-Real
0.16 × 239
PrimeXM-LiveUK
0.27 × 11
RoboForex-ProCent
0.31 × 85
Alpari-Standard1
0.33 × 6
StoneMarkets-Live
0.43 × 2275
JFD-Live
0.48 × 649
NordGroupInv-Real3
0.58 × 12
Alpari-ECN-New
0.63 × 32
XM.COM-Real 2
0.72 × 18
AM-Live
0.86 × 22
IronFX-Real11
0.88 × 66
TradeKings-Real
1.12 × 50
FXDD-MT4 Live Server
1.30 × 200
ForexServer-Real
2.00 × 2
18 plus...
Aucun avis
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
