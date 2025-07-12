SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bullion signal
Mr Poonpiti Salakit

Bullion signal

Mr Poonpiti Salakit
0 avis
Fiabilité
143 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 269%
ICMarketsSC-Live25
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 875
Bénéfice trades:
6 078 (77.18%)
Perte trades:
1 797 (22.82%)
Meilleure transaction:
257.47 USD
Pire transaction:
-217.38 USD
Bénéfice brut:
10 850.31 USD (1 613 203 pips)
Perte brute:
-7 301.60 USD (1 263 630 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (17.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
668.12 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
94.85%
Charge de dépôt maximale:
15.94%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.24
Longs trades:
3 986 (50.62%)
Courts trades:
3 889 (49.38%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.45 USD
Bénéfice moyen:
1.79 USD
Perte moyenne:
-4.06 USD
Pertes consécutives maximales:
32 (-427.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-675.60 USD (22)
Croissance mensuelle:
-10.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 096.05 USD (19.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.43% (1 096.05 USD)
Par fonds propres:
21.76% (560.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 2471
GBPNZD 2079
GBPUSD 1637
NZDCAD 514
AUDCHF 300
USDCAD 271
EURUSD 160
XAUUSD 104
NZDJPY 83
EURGBP 66
AUDUSD 65
AUDNZD 57
EURNZD 25
USDCHF 23
BTCUSD 16
ETHUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 384
GBPNZD 500
GBPUSD 967
NZDCAD 231
AUDCHF 215
USDCAD -95
EURUSD 113
XAUUSD 636
NZDJPY 33
EURGBP 352
AUDUSD 42
AUDNZD 22
EURNZD 75
USDCHF 75
BTCUSD -19
ETHUSD 18
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 102K
GBPNZD 109K
GBPUSD 108K
NZDCAD 37K
AUDCHF 21K
USDCAD 19K
EURUSD 10K
XAUUSD 27K
NZDJPY 5.8K
EURGBP 8.9K
AUDUSD 4.7K
AUDNZD 4.1K
EURNZD 11K
USDCHF 4.7K
BTCUSD -110K
ETHUSD 14K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +257.47 USD
Pire transaction: -217 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +17.76 USD
Perte consécutive maximale: -427.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 123
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live24
0.75 × 52
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.83 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.85 × 891
ICMarketsSC-Live18
0.88 × 248
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 452
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 2136
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 657
ICMarketsSC-Live33
1.20 × 15
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
ICMarketsSC-Live25
1.21 × 4920
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
94 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

WELCOME TO THIS SIGNAL


to follow my signal I do recommend the account minimum with


Raw account

2000$

leverage 1:200

Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Bullion signal
30 USD par mois
269%
0
0
USD
2.6K
USD
143
97%
7 875
77%
95%
1.48
0.45
USD
32%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.