Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.38 × 24 VantageFXInternational-Live 2 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarketsSC-Live05 0.70 × 123 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live24 0.75 × 52 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.83 × 18 ICMarketsSC-Live16 0.85 × 891 ICMarketsSC-Live18 0.88 × 248 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live07 0.93 × 390 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 452 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 ICMarketsSC-Live03 1.05 × 2136 Exness-Real17 1.12 × 25 ICMarketsSC-Live10 1.15 × 657 ICMarketsSC-Live33 1.20 × 15 ICMarketsSC-Live27 1.20 × 439 ICMarketsSC-Live25 1.21 × 4920 ICMarketsSC-Live12 1.25 × 102 94 plus...