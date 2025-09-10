SignauxSections
Taman Talappetsakun

Twin capital

Taman Talappetsakun
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 68%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
147 (78.19%)
Perte trades:
41 (21.81%)
Meilleure transaction:
25.19 USD
Pire transaction:
-23.39 USD
Bénéfice brut:
471.56 USD (19 041 pips)
Perte brute:
-133.40 USD (6 885 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (24.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39.14 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
56.27%
Charge de dépôt maximale:
6.43%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
9.74
Longs trades:
76 (40.43%)
Courts trades:
112 (59.57%)
Facteur de profit:
3.53
Rendement attendu:
1.80 USD
Bénéfice moyen:
3.21 USD
Perte moyenne:
-3.25 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-3.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
8.86%
Prévision annuelle:
107.49%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
34.72 USD (4.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.83% (34.72 USD)
Par fonds propres:
8.71% (70.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.s 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.s 338
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.s 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.19 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.55 USD
Perte consécutive maximale: -3.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.

List Details
Initial Deposit $500 (minimum)
Currency Pair EUR/USD (recomment)
Time Frame M30
Max DD 17.54 %
Relative DD 40.64 %
CAGR 36.34%
Profit factor 35.70
Winrate 84.97%
Account ECN, STP, STD


Aucun avis
