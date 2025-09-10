- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD.s
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD.s
|338
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD.s
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EBCFinancialGroupKY-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.
|List
|Details
|Initial Deposit
|$500 (minimum)
|Currency Pair
|EUR/USD (recomment)
|Time Frame
|M30
|Max DD
|17.54 %
|Relative DD
|40.64 %
|CAGR
|36.34%
|Profit factor
|35.70
|Winrate
|84.97%
|Account
|ECN, STP, STD
USD
USD
USD