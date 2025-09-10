This EA was developed based on EUR/USD currency but was also used for trading other currency pairs. This ea is a dynamic grid martingale EA and Normal grid with out martingale (duo strategy) that can adjust the number of orders, but we recommend this value of just 3 orders per trade. In addition, the auto lot size was used to increase the performance of EA and money management.

List Details Initial Deposit $500 (minimum) Currency Pair EUR/USD (recomment) Time Frame M30 Max DD 17.54 % Relative DD 40.64 % CAGR 36.34% Profit factor 35.70 Winrate 84.97 % Account ECN, STP, STD



