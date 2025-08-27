SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NightTrade
Mikhail Voropaev

NightTrade

Mikhail Voropaev
0 avis
Fiabilité
239 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 1 727%
ICMarketsSC-Live20
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 697
Bénéfice trades:
1 216 (71.65%)
Perte trades:
481 (28.34%)
Meilleure transaction:
649.27 AUD
Pire transaction:
-94.07 AUD
Bénéfice brut:
7 822.16 AUD (62 091 pips)
Perte brute:
-5 637.74 AUD (49 500 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (86.32 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 721.72 AUD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
7.15%
Charge de dépôt maximale:
10.29%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.01
Longs trades:
1 032 (60.81%)
Courts trades:
665 (39.19%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
1.29 AUD
Bénéfice moyen:
6.43 AUD
Perte moyenne:
-11.72 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-83.30 AUD)
Perte consécutive maximale:
-201.58 AUD (5)
Croissance mensuelle:
4.32%
Prévision annuelle:
52.36%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.96 AUD
Maximal:
726.88 AUD (25.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.12% (726.88 AUD)
Par fonds propres:
2.69% (24.67 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 323
EURUSD 292
CHFJPY 209
EURAUD 192
USDCAD 172
EURGBP 145
GBPAUD 86
GBPCAD 83
EURCAD 74
USDCHF 67
AUDCAD 31
SUMMARY 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 161
EURUSD -94
CHFJPY 23
EURAUD -15
USDCAD 156
EURGBP -56
GBPAUD 67
GBPCAD 15
EURCAD -288
USDCHF -132
AUDCAD -100
SUMMARY 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.4K
EURUSD 1.1K
CHFJPY 3.8K
EURAUD 829
USDCAD 3.6K
EURGBP 84
GBPAUD 2.6K
GBPCAD 862
EURCAD -1.6K
USDCHF -798
AUDCAD -518
SUMMARY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +649.27 AUD
Pire transaction: -94 AUD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +86.32 AUD
Perte consécutive maximale: -83.30 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 19
Axi-US05-Live
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 9
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
FBS-Real-2
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.10 × 20
Coinexx-Demo
0.14 × 74
AxioryAsia-02Live
0.14 × 28
ICMarkets-Live07
0.15 × 20
ICMarkets-Live11
0.17 × 12
Alpari-Pro.ECN3
0.18 × 28
ICMarkets-Live17
0.20 × 25
Exness-Real14
0.21 × 75
Tradeview-Live
0.28 × 102
ICMarketsSC-Live09
0.35 × 93
ICMarkets-Live14
0.49 × 41
EagleInternational-Live
0.58 × 72
221 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.27 21:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 21:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 21:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 21:42
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 0.49% of days out of 1642 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 21:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.27 20:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.27 20:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.27 20:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
NightTrade
30 USD par mois
1 727%
0
0
USD
930
AUD
239
98%
1 697
71%
7%
1.38
1.29
AUD
50%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.