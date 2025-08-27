- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 697
Bénéfice trades:
1 216 (71.65%)
Perte trades:
481 (28.34%)
Meilleure transaction:
649.27 AUD
Pire transaction:
-94.07 AUD
Bénéfice brut:
7 822.16 AUD (62 091 pips)
Perte brute:
-5 637.74 AUD (49 500 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (86.32 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 721.72 AUD (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
7.15%
Charge de dépôt maximale:
10.29%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.01
Longs trades:
1 032 (60.81%)
Courts trades:
665 (39.19%)
Facteur de profit:
1.39
Rendement attendu:
1.29 AUD
Bénéfice moyen:
6.43 AUD
Perte moyenne:
-11.72 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-83.30 AUD)
Perte consécutive maximale:
-201.58 AUD (5)
Croissance mensuelle:
4.32%
Prévision annuelle:
52.36%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
51.96 AUD
Maximal:
726.88 AUD (25.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.12% (726.88 AUD)
Par fonds propres:
2.69% (24.67 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|323
|EURUSD
|292
|CHFJPY
|209
|EURAUD
|192
|USDCAD
|172
|EURGBP
|145
|GBPAUD
|86
|GBPCAD
|83
|EURCAD
|74
|USDCHF
|67
|AUDCAD
|31
|SUMMARY
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|161
|EURUSD
|-94
|CHFJPY
|23
|EURAUD
|-15
|USDCAD
|156
|EURGBP
|-56
|GBPAUD
|67
|GBPCAD
|15
|EURCAD
|-288
|USDCHF
|-132
|AUDCAD
|-100
|SUMMARY
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|3.4K
|EURUSD
|1.1K
|CHFJPY
|3.8K
|EURAUD
|829
|USDCAD
|3.6K
|EURGBP
|84
|GBPAUD
|2.6K
|GBPCAD
|862
|EURCAD
|-1.6K
|USDCHF
|-798
|AUDCAD
|-518
|SUMMARY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +649.27 AUD
Pire transaction: -94 AUD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +86.32 AUD
Perte consécutive maximale: -83.30 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 19
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 5
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 9
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.10 × 20
|
Coinexx-Demo
|0.14 × 74
|
AxioryAsia-02Live
|0.14 × 28
|
ICMarkets-Live07
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live11
|0.17 × 12
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.18 × 28
|
ICMarkets-Live17
|0.20 × 25
|
Exness-Real14
|0.21 × 75
|
Tradeview-Live
|0.28 × 102
|
ICMarketsSC-Live09
|0.35 × 93
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 41
|
EagleInternational-Live
|0.58 × 72
221 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
1 727%
0
0
USD
USD
930
AUD
AUD
239
98%
1 697
71%
7%
1.38
1.29
AUD
AUD
50%
1:500