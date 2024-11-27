SignauxSections
Kuan Kuan Fu

Spruce Followwave

Kuan Kuan Fu
4 avis
Fiabilité
67 semaines
1 / 5.4K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 433%
Exness-Real9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
613
Bénéfice trades:
512 (83.52%)
Perte trades:
101 (16.48%)
Meilleure transaction:
78.28 USD
Pire transaction:
-490.89 USD
Bénéfice brut:
7 017.96 USD (1 995 474 pips)
Perte brute:
-2 556.89 USD (480 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (252.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
328.24 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
7.88%
Charge de dépôt maximale:
17.34%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
4.69
Longs trades:
225 (36.70%)
Courts trades:
388 (63.30%)
Facteur de profit:
2.74
Rendement attendu:
7.28 USD
Bénéfice moyen:
13.71 USD
Perte moyenne:
-25.32 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-319.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-920.93 USD (2)
Croissance mensuelle:
12.54%
Prévision annuelle:
152.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
185.47 USD
Maximal:
951.90 USD (15.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.81% (951.90 USD)
Par fonds propres:
33.73% (1 338.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 266
BTCUSD 119
USOIL 82
EURUSD 52
USDJPY 21
GBPUSD 8
USDCHF 8
EURGBP 8
NZDCAD 7
EURJPY 6
USDCAD 6
AUDCHF 5
EURCHF 4
AUDUSD 4
GBPAUD 3
AUDNZD 3
GBPCHF 2
CHFJPY 2
AUDCAD 2
EURCAD 2
CADCHF 1
NZDUSD 1
US500 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 1.2K
USOIL 710
EURUSD 226
USDJPY 97
GBPUSD 20
USDCHF 48
EURGBP -8
NZDCAD 14
EURJPY 24
USDCAD 32
AUDCHF 15
EURCHF 10
AUDUSD 16
GBPAUD 12
AUDNZD 11
GBPCHF 17
CHFJPY -4
AUDCAD 11
EURCAD 5
CADCHF 5
NZDUSD 2
US500 0
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 261K
BTCUSD 1.2M
USOIL 7.4K
EURUSD 2.6K
USDJPY 1.7K
GBPUSD 266
USDCHF 402
EURGBP 26
NZDCAD 236
EURJPY 370
USDCAD 405
AUDCHF 146
EURCHF 94
AUDUSD 180
GBPAUD 184
AUDNZD 251
GBPCHF 129
CHFJPY -27
AUDCAD 158
EURCAD 73
CADCHF 37
NZDUSD 22
US500 63
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +78.28 USD
Pire transaction: -491 USD
Gains consécutifs maximales: 24
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +252.34 USD
Perte consécutive maximale: -319.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
Exness-Real9
0.57 × 471
Exness-Real25
0.57 × 173
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ThreeTraderLimited-Live02
0.66 × 29
ICMarketsSC-Live06
0.70 × 86
158 plus...
Note moyenne:
Thomas Gerard Dings
524
Thomas Gerard Dings 2024.11.27 08:27 
 

Very bad signal, huge crash loss after a few days, unreliable.

Lim Soon Cheng
396
Lim Soon Cheng 2024.10.25 23:07 
 

Due to broker house difffrence symbol for oil and some symbol diff from provider. lot trades not open at my broker site.

Wesley Vanderploeg
1227
Wesley Vanderploeg 2024.10.12 19:23 
 

I have been using this signal for a week now, very happy with the results so far, low draw down, hopefully Kuan can keep up the good work.

babyschimmerlos
12556
babyschimmerlos 2024.09.14 18:38 
 

Very good signal.

2025.06.29 12:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
