EA Happy Breakout VT
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VT

Jaroslav Rajcher
0 avis
Fiabilité
178 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2022 1 191%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 743
Bénéfice trades:
1 339 (76.82%)
Perte trades:
404 (23.18%)
Meilleure transaction:
2 737.68 USD
Pire transaction:
-3 337.47 USD
Bénéfice brut:
245 387.43 USD (78 002 pips)
Perte brute:
-185 825.71 USD (51 911 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (4 164.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 401.02 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
5.27%
Charge de dépôt maximale:
13.20%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
5.67
Longs trades:
927 (53.18%)
Courts trades:
816 (46.82%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
34.17 USD
Bénéfice moyen:
183.26 USD
Perte moyenne:
-459.96 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-4 373.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 503.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.85%
Prévision annuelle:
98.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
702.88 USD
Maximal:
10 502.14 USD (15.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.36% (10 167.39 USD)
Par fonds propres:
8.90% (2 282.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD-ECN 532
EURUSD-ECN 495
USDJPY-ECN 425
GBPJPY-ECN 200
EURJPY-ECN 91
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD-ECN 40K
EURUSD-ECN 15K
USDJPY-ECN 10K
GBPJPY-ECN -2.3K
EURJPY-ECN -3.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD-ECN 12K
EURUSD-ECN 6.8K
USDJPY-ECN 7.7K
GBPJPY-ECN 1.5K
EURJPY-ECN -397
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 737.68 USD
Pire transaction: -3 337 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4 164.26 USD
Perte consécutive maximale: -4 373.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/1X4cg

Aucun avis
2024.05.07 20:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.05 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.09.28 13:49
80% of growth achieved within 17 days. This comprises 3.3% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA Happy Breakout VT
999 USD par mois
1 191%
0
0
USD
65K
USD
178
100%
1 743
76%
5%
1.32
34.17
USD
36%
1:500
