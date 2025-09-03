SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Apex Trend Navigator
Benjamin Dehghani

Apex Trend Navigator

Benjamin Dehghani
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 86%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
220
Bénéfice trades:
182 (82.72%)
Perte trades:
38 (17.27%)
Meilleure transaction:
24.32 EUR
Pire transaction:
-63.06 EUR
Bénéfice brut:
1 069.73 EUR (22 634 pips)
Perte brute:
-412.26 EUR (6 782 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (106.72 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
133.17 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
31.59%
Charge de dépôt maximale:
64.13%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
9.58
Longs trades:
87 (39.55%)
Courts trades:
133 (60.45%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
2.99 EUR
Bénéfice moyen:
5.88 EUR
Perte moyenne:
-10.85 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-55.29 EUR)
Perte consécutive maximale:
-68.64 EUR (2)
Croissance mensuelle:
10.05%
Prévision annuelle:
121.92%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
68.64 EUR (5.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.66% (63.06 EUR)
Par fonds propres:
12.44% (176.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 181
EURUSD 22
GBPUSD 12
USDJPY 4
GOLD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 737
EURUSD 21
GBPUSD -22
USDJPY 13
GOLD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 16K
EURUSD 271
GBPUSD -361
USDJPY 198
GOLD 99
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.32 EUR
Pire transaction: -63 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +106.72 EUR
Perte consécutive maximale: -55.29 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.08 × 24
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
Aucun avis
2025.09.10 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 18:11
80% of growth achieved within 22 days. This comprises 4.67% of days out of 471 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 10:31
Share of trading days is too low
2025.09.03 07:23
Trading operations on the account were performed for only 85 days. This comprises 13.51% of days out of the 629 days of the signal's entire lifetime.
