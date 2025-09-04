SignauxSections
Al Inhu Aghnia Sang

McPickle

Al Inhu Aghnia Sang
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 91%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
174
Bénéfice trades:
80 (45.97%)
Perte trades:
94 (54.02%)
Meilleure transaction:
138.25 USD
Pire transaction:
-91.28 USD
Bénéfice brut:
5 713.43 USD (259 566 pips)
Perte brute:
-4 313.52 USD (204 130 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (419.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
420.84 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.65%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
107 (61.49%)
Courts trades:
67 (38.51%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
8.05 USD
Bénéfice moyen:
71.42 USD
Perte moyenne:
-45.89 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-484.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-484.01 USD (10)
Croissance mensuelle:
27.62%
Prévision annuelle:
335.13%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
183.93 USD
Maximal:
559.83 USD (29.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.93% (325.58 USD)
Par fonds propres:
2.74% (81.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 158
EURJPY_MRG 4
USDJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 3
GBPJPY_MRG 2
CADJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
NZDJPY_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 1.3K
EURJPY_MRG 69
USDJPY_MRG -9
CHFJPY_MRG -25
GBPJPY_MRG -8
CADJPY_MRG 33
AUDJPY_MRG -36
NZDJPY_MRG 33
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 53K
EURJPY_MRG 2.2K
USDJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG -543
GBPJPY_MRG 0
CADJPY_MRG 1K
AUDJPY_MRG -1K
NZDJPY_MRG 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +138.25 USD
Pire transaction: -91 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +419.27 USD
Perte consécutive maximale: -484.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.04 03:18
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.78% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 01:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.04 00:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.04 00:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.04 00:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
