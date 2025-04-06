SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / High frequency
Yuan Tan

High frequency

Yuan Tan
1 avis
Fiabilité
192 semaines
1 / 7.8K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 4 773%
FXTRADING.com-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 453
Bénéfice trades:
6 496 (68.71%)
Perte trades:
2 957 (31.28%)
Meilleure transaction:
5 519.35 USD
Pire transaction:
-5 610.18 USD
Bénéfice brut:
132 337.76 USD (2 013 308 pips)
Perte brute:
-76 871.44 USD (1 330 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (790.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 519.35 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
99.16%
Charge de dépôt maximale:
23.35%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
135
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
4 709 (49.81%)
Courts trades:
4 744 (50.19%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
5.87 USD
Bénéfice moyen:
20.37 USD
Perte moyenne:
-26.00 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-2 686.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 812.83 USD (9)
Croissance mensuelle:
19.52%
Prévision annuelle:
236.79%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.23 USD
Maximal:
11 723.77 USD (33.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.19% (11 723.77 USD)
Par fonds propres:
37.19% (8 989.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 3556
NZDCAD 1873
AUDCAD 1781
USDCAD 733
EURCHF 375
EURUSD 322
EURGBP 309
XAUUSD 308
GBPCHF 107
USDJPY 23
USDCHF 18
GBPUSD 17
AUDUSD 8
WTI 7
NZDUSD 4
BTCUSD 3
NZDCHF 2
EURCAD 2
EURAUD 1
AUDJPY 1
GBPNZD 1
GBPCAD 1
ETHUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 6.2K
NZDCAD 7.9K
AUDCAD 12K
USDCAD 3.9K
EURCHF 3K
EURUSD -1.1K
EURGBP 1.9K
XAUUSD 22K
GBPCHF 1.2K
USDJPY 1.7K
USDCHF -1.2K
GBPUSD -2.4K
AUDUSD -369
WTI 1.1K
NZDUSD 67
BTCUSD -61
NZDCHF 19
EURCAD 37
EURAUD 5
AUDJPY 59
GBPNZD 120
GBPCAD 1
ETHUSD -2
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD 101K
NZDCAD 109K
AUDCAD 263K
USDCAD 53K
EURCHF -3.1K
EURUSD 3K
EURGBP 53K
XAUUSD 93K
GBPCHF 11K
USDJPY 12K
USDCHF -1.5K
GBPUSD -11K
AUDUSD -1K
WTI 2K
NZDUSD -61
BTCUSD 1.4K
NZDCHF 117
EURCAD 240
EURAUD 13
AUDJPY 430
GBPNZD 965
GBPCAD -1
ETHUSD -701
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 519.35 USD
Pire transaction: -5 610 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +790.45 USD
Perte consécutive maximale: -2 686.37 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MEXExchange-Demo
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 65
OrbexGlobal-Live
0.38 × 8
TMGM.TradeMax-Live5
0.64 × 158
ICMarketsSC-Live23
0.67 × 6
ForexTimeFXTM-ECN2
1.00 × 124
ICMarketsSC-Live10
1.25 × 16
ICMarketsSC-Live20
1.26 × 540
Exness-Real17
1.53 × 36
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
ICMarketsSC-Live24
2.17 × 6
FXTRADING.com-Live
2.24 × 462
ICMarketsSC-Live12
2.25 × 16
RoboForex-ECN-2
2.56 × 88
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
3.28 × 161
ICMarketsSC-Live25
3.81 × 84
Axi-US02-Live
3.92 × 13
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
AdmiralMarkets-Live
4.94 × 105
XMTrading-Real 34
5.25 × 20
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
6.20 × 25
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
多货币高频交易
Note moyenne:
Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.04.06 12:08 
 

Closing with a large loss and ridiculously small profits. Do not invest in this trader.

2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.26 21:43
No swaps are charged
2025.08.25 21:36
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 18:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.06 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 14:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 11:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.25 05:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 02:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.25 00:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.22 03:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 19:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 22:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.18 20:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
High frequency
30 USD par mois
4 773%
1
7.8K
USD
50K
USD
192
68%
9 453
68%
99%
1.72
5.87
USD
42%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.