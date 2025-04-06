- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
9 453
Bénéfice trades:
6 496 (68.71%)
Perte trades:
2 957 (31.28%)
Meilleure transaction:
5 519.35 USD
Pire transaction:
-5 610.18 USD
Bénéfice brut:
132 337.76 USD (2 013 308 pips)
Perte brute:
-76 871.44 USD (1 330 304 pips)
Gains consécutifs maximales:
92 (790.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 519.35 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
99.16%
Charge de dépôt maximale:
23.35%
Dernier trade:
36 il y a des minutes
Trades par semaine:
135
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
4 709 (49.81%)
Courts trades:
4 744 (50.19%)
Facteur de profit:
1.72
Rendement attendu:
5.87 USD
Bénéfice moyen:
20.37 USD
Perte moyenne:
-26.00 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-2 686.37 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 812.83 USD (9)
Croissance mensuelle:
19.52%
Prévision annuelle:
236.79%
Algo trading:
68%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.23 USD
Maximal:
11 723.77 USD (33.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.19% (11 723.77 USD)
Par fonds propres:
37.19% (8 989.05 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|3556
|NZDCAD
|1873
|AUDCAD
|1781
|USDCAD
|733
|EURCHF
|375
|EURUSD
|322
|EURGBP
|309
|XAUUSD
|308
|GBPCHF
|107
|USDJPY
|23
|USDCHF
|18
|GBPUSD
|17
|AUDUSD
|8
|WTI
|7
|NZDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|NZDCHF
|2
|EURCAD
|2
|EURAUD
|1
|AUDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|6.2K
|NZDCAD
|7.9K
|AUDCAD
|12K
|USDCAD
|3.9K
|EURCHF
|3K
|EURUSD
|-1.1K
|EURGBP
|1.9K
|XAUUSD
|22K
|GBPCHF
|1.2K
|USDJPY
|1.7K
|USDCHF
|-1.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|AUDUSD
|-369
|WTI
|1.1K
|NZDUSD
|67
|BTCUSD
|-61
|NZDCHF
|19
|EURCAD
|37
|EURAUD
|5
|AUDJPY
|59
|GBPNZD
|120
|GBPCAD
|1
|ETHUSD
|-2
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|101K
|NZDCAD
|109K
|AUDCAD
|263K
|USDCAD
|53K
|EURCHF
|-3.1K
|EURUSD
|3K
|EURGBP
|53K
|XAUUSD
|93K
|GBPCHF
|11K
|USDJPY
|12K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPUSD
|-11K
|AUDUSD
|-1K
|WTI
|2K
|NZDUSD
|-61
|BTCUSD
|1.4K
|NZDCHF
|117
|EURCAD
|240
|EURAUD
|13
|AUDJPY
|430
|GBPNZD
|965
|GBPCAD
|-1
|ETHUSD
|-701
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 519.35 USD
Pire transaction: -5 610 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +790.45 USD
Perte consécutive maximale: -2 686.37 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXTRADING.com-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
MEXExchange-Demo
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 65
|
OrbexGlobal-Live
|0.38 × 8
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.64 × 158
|
ICMarketsSC-Live23
|0.67 × 6
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.00 × 124
|
ICMarketsSC-Live10
|1.25 × 16
|
ICMarketsSC-Live20
|1.26 × 540
|
Exness-Real17
|1.53 × 36
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live24
|2.17 × 6
|
FXTRADING.com-Live
|2.24 × 462
|
ICMarketsSC-Live12
|2.25 × 16
|
RoboForex-ECN-2
|2.56 × 88
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|3.28 × 161
|
ICMarketsSC-Live25
|3.81 × 84
|
Axi-US02-Live
|3.92 × 13
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|4.94 × 105
|
XMTrading-Real 34
|5.25 × 20
|
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
|6.20 × 25
