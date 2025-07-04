- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
8 129
Bénéfice trades:
4 651 (57.21%)
Perte trades:
3 478 (42.79%)
Meilleure transaction:
239 155.84 USD
Pire transaction:
-58 195.27 USD
Bénéfice brut:
23 470 353.25 USD (987 506 pips)
Perte brute:
-15 793 478.05 USD (730 238 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (338.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
457 922.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
34.30%
Charge de dépôt maximale:
80.01%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
17.84
Longs trades:
4 337 (53.35%)
Courts trades:
3 792 (46.65%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
944.38 USD
Bénéfice moyen:
5 046.30 USD
Perte moyenne:
-4 540.97 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-1 000.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-201 232.61 USD (11)
Croissance mensuelle:
39.18%
Prévision annuelle:
473.75%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24 021.94 USD
Maximal:
430 412.76 USD (9.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.04% (379 774.74 USD)
Par fonds propres:
22.82% (36 578.23 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2884
|USDJPY
|1913
|XAUUSD
|1295
|GBPUSD
|1091
|GBPJPY
|207
|USDCAD
|116
|NZDCAD
|104
|CADJPY
|90
|AUDCAD
|88
|EURJPY
|88
|AUDNZD
|73
|AUDJPY
|41
|EURCAD
|34
|EURGBP
|17
|AUDUSD
|15
|EURCHF
|14
|NZDUSD
|14
|GBPCAD
|11
|USDCHF
|10
|CADCHF
|10
|GBPAUD
|5
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|1
|NZDCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|1.9M
|USDJPY
|2.2M
|XAUUSD
|3.3M
|GBPUSD
|448K
|GBPJPY
|-67K
|USDCAD
|-42K
|NZDCAD
|-18K
|CADJPY
|55K
|AUDCAD
|2.5K
|EURJPY
|-114K
|AUDNZD
|1.4K
|AUDJPY
|-18K
|EURCAD
|-1.3K
|EURGBP
|288
|AUDUSD
|1.1K
|EURCHF
|-3.9K
|NZDUSD
|-6.8K
|GBPCAD
|288
|USDCHF
|1.2K
|CADCHF
|-102
|GBPAUD
|-1.6K
|EURAUD
|-2.1K
|GBPCHF
|-71
|AUDCHF
|97
|NZDCHF
|97
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|6.4K
|USDJPY
|50K
|XAUUSD
|220K
|GBPUSD
|-10K
|GBPJPY
|-1.6K
|USDCAD
|-14K
|NZDCAD
|-5.1K
|CADJPY
|7.3K
|AUDCAD
|5.3K
|EURJPY
|-2.8K
|AUDNZD
|799
|AUDJPY
|-1.4K
|EURCAD
|2.4K
|EURGBP
|809
|AUDUSD
|727
|EURCHF
|-366
|NZDUSD
|-540
|GBPCAD
|1.9K
|USDCHF
|1.2K
|CADCHF
|-841
|GBPAUD
|-416
|EURAUD
|-565
|GBPCHF
|-8
|AUDCHF
|100
|NZDCHF
|100
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +239 155.84 USD
Pire transaction: -58 195 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +338.41 USD
Perte consécutive maximale: -1 000.32 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "USKMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 3
|
TopFXSC-Live Server
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.25 × 4
|
OxSecurities-Live-2
|0.33 × 15
|
ICMarketsSC-Live33
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 4
|
UeeInternational-Live
|1.09 × 114
|
VantageInternational-Live 20
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live06
|1.58 × 26
|
MEXAtlantic-Real
|2.33 × 9
|
FPMarkets-Live
|3.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|3.42 × 12
|
ICMarketsSC-Live05
|3.50 × 2
|
Tickmill-Live04
|3.61 × 79
|
FPMarkets-Live2
|3.74 × 31
|
VantageInternational-Live 12
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|4.00 × 8
|
FXCM-USDReal03
|4.07 × 15
|
WindsorBrokers-REAL2
|4.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.57 × 800
|
Pepperstone-Edge11
|4.75 × 4
|
Exness-Real7
|5.17 × 18
|
AlgoGlobal-Real
|5.27 × 41
|
FXCM-CADReal01
|5.92 × 717
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|6.00 × 224
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
95 246%
11
29K
USD
USD
4.3M
USD
USD
221
99%
8 129
57%
34%
1.48
944.38
USD
USD
76%
1:500
Отличный поставщик сигнала, доход хоть и не полностью совпадает, но это изза моего брокера у него высокий спред, перейду на другой тип счета без спреда и будет отличный результат(если что дополню отзыв если что то случится)
The biggest fraudster on MT4. Where he has a 2% profit, copiers have a 2% loss. I don't recommend it.
2023-11-29： 跟了一个月，虽然有一定波动，但整体趋势向上，好评
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note