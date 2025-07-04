SignauxSections
Feng Ming Zhang

My Thor strategy s38

Feng Ming Zhang
4 avis
Fiabilité
221 semaines
11 / 29K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 95 246%
USKMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
8 129
Bénéfice trades:
4 651 (57.21%)
Perte trades:
3 478 (42.79%)
Meilleure transaction:
239 155.84 USD
Pire transaction:
-58 195.27 USD
Bénéfice brut:
23 470 353.25 USD (987 506 pips)
Perte brute:
-15 793 478.05 USD (730 238 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (338.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
457 922.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
34.30%
Charge de dépôt maximale:
80.01%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
17.84
Longs trades:
4 337 (53.35%)
Courts trades:
3 792 (46.65%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
944.38 USD
Bénéfice moyen:
5 046.30 USD
Perte moyenne:
-4 540.97 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-1 000.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-201 232.61 USD (11)
Croissance mensuelle:
39.18%
Prévision annuelle:
473.75%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
24 021.94 USD
Maximal:
430 412.76 USD (9.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.04% (379 774.74 USD)
Par fonds propres:
22.82% (36 578.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2884
USDJPY 1913
XAUUSD 1295
GBPUSD 1091
GBPJPY 207
USDCAD 116
NZDCAD 104
CADJPY 90
AUDCAD 88
EURJPY 88
AUDNZD 73
AUDJPY 41
EURCAD 34
EURGBP 17
AUDUSD 15
EURCHF 14
NZDUSD 14
GBPCAD 11
USDCHF 10
CADCHF 10
GBPAUD 5
EURAUD 5
GBPCHF 2
AUDCHF 1
NZDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.9M
USDJPY 2.2M
XAUUSD 3.3M
GBPUSD 448K
GBPJPY -67K
USDCAD -42K
NZDCAD -18K
CADJPY 55K
AUDCAD 2.5K
EURJPY -114K
AUDNZD 1.4K
AUDJPY -18K
EURCAD -1.3K
EURGBP 288
AUDUSD 1.1K
EURCHF -3.9K
NZDUSD -6.8K
GBPCAD 288
USDCHF 1.2K
CADCHF -102
GBPAUD -1.6K
EURAUD -2.1K
GBPCHF -71
AUDCHF 97
NZDCHF 97
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 6.4K
USDJPY 50K
XAUUSD 220K
GBPUSD -10K
GBPJPY -1.6K
USDCAD -14K
NZDCAD -5.1K
CADJPY 7.3K
AUDCAD 5.3K
EURJPY -2.8K
AUDNZD 799
AUDJPY -1.4K
EURCAD 2.4K
EURGBP 809
AUDUSD 727
EURCHF -366
NZDUSD -540
GBPCAD 1.9K
USDCHF 1.2K
CADCHF -841
GBPAUD -416
EURAUD -565
GBPCHF -8
AUDCHF 100
NZDCHF 100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +239 155.84 USD
Pire transaction: -58 195 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +338.41 USD
Perte consécutive maximale: -1 000.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "USKMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Swissquote-Live1
0.00 × 3
TopFXSC-Live Server
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.25 × 4
OxSecurities-Live-2
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live33
0.67 × 3
Pepperstone-Edge07
1.00 × 4
UeeInternational-Live
1.09 × 114
VantageInternational-Live 20
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live06
1.58 × 26
MEXAtlantic-Real
2.33 × 9
FPMarkets-Live
3.30 × 10
ICMarketsSC-Live10
3.42 × 12
ICMarketsSC-Live05
3.50 × 2
Tickmill-Live04
3.61 × 79
FPMarkets-Live2
3.74 × 31
VantageInternational-Live 12
4.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
4.00 × 8
FXCM-USDReal03
4.07 × 15
WindsorBrokers-REAL2
4.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.57 × 800
Pepperstone-Edge11
4.75 × 4
Exness-Real7
5.17 × 18
AlgoGlobal-Real
5.27 × 41
FXCM-CADReal01
5.92 × 717
ForexTimeFXTM-ECN2
6.00 × 224
51 plus...
Note moyenne:
Alex Roter
95
Alex Roter 2025.07.04 10:58 
 

Отличный поставщик сигнала, доход хоть и не полностью совпадает, но это изза моего брокера у него высокий спред, перейду на другой тип счета без спреда и будет отличный результат(если что дополню отзыв если что то случится)

Hugu beraht
2174
Hugu beraht 2025.07.03 14:52 
 

The biggest fraudster on MT4. Where he has a 2% profit, copiers have a 2% loss. I don't recommend it.

Shi Dan Qiu
1300
Shi Dan Qiu 2024.11.29 16:55  (modifié 2024.11.29 16:55) 
 

2023-11-29： 跟了一个月，虽然有一定波动，但整体趋势向上，好评

Seong Jin Park
149
Seong Jin Park 2022.09.30 23:01 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

2025.06.28 00:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.27 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.12 14:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.28 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 13:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 11:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.27 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.28 10:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.27 02:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.26 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.20 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.11.19 10:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.09.01 14:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.28 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.16 11:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.15 14:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.14 18:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.08.14 12:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
