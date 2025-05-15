SignauxSections
Serhii Cheremisin

VMA signal

Serhii Cheremisin
2 avis
Fiabilité
61 semaines
8 / 263K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 62%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 082
Bénéfice trades:
713 (65.89%)
Perte trades:
369 (34.10%)
Meilleure transaction:
4 030.10 USD
Pire transaction:
-10 843.80 USD
Bénéfice brut:
86 355.45 USD (1 537 623 pips)
Perte brute:
-76 592.43 USD (1 363 096 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (433.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 837.40 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
91.32%
Charge de dépôt maximale:
13.44%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.88
Longs trades:
506 (46.77%)
Courts trades:
576 (53.23%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
9.02 USD
Bénéfice moyen:
121.12 USD
Perte moyenne:
-207.57 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-563.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-10 843.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
5.87%
Prévision annuelle:
71.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 069.70 USD
Maximal:
11 048.66 USD (44.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.06% (11 048.66 USD)
Par fonds propres:
30.62% (5 630.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 356
USDJPY 136
EURUSD 134
GBPUSD 104
USDCHF 81
NQU25 70
NQH25 63
USDCAD 50
NQZ24 30
NQM25 28
WTI 15
NQU24 7
.USTECHCash 4
BRENT 2
ESZ24 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.4K
USDJPY 1.1K
EURUSD 166
GBPUSD -433
USDCHF 1.2K
NQU25 448
NQH25 1.6K
USDCAD -788
NQZ24 1.5K
NQM25 1.9K
WTI 245
NQU24 -761
.USTECHCash -6
BRENT 159
ESZ24 109
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -150K
USDJPY 1.3K
EURUSD -1.8K
GBPUSD 334
USDCHF 1.1K
NQU25 22K
NQH25 194K
USDCAD -531
NQZ24 51K
NQM25 94K
WTI -30
NQU24 -38K
.USTECHCash -509
BRENT 32
ESZ24 1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 030.10 USD
Pire transaction: -10 844 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +433.33 USD
Perte consécutive maximale: -563.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.62 × 263
VantageInternational-Live 9
3.32 × 121
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.68 × 681
RoboForex-Pro-4
4.50 × 2749
RoboForex-Pro-5
4.55 × 4528
RoboForex-Pro-6
5.17 × 2124
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
Axi-US03-Live
10.24 × 793
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA signal основанный на объёмном анализе рынка.

Все вопросы пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s


Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны  глобальными и локальными  финансовыми  кризисами, пандемией , военными  конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.


Торговля ведется вручную по торговой системе Игоря Арапова, который активно торгует с 2013 года, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (контакт технической поддержки @cheremisin_s чат Telegram или чат сайта mql5)

Методы работы и функции безопасности:

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.
2. Валютные пары, используемые в торговле: все валютные пары с долларом, золото и индексы США.
3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке.  Если контекст рынка не меняется,  сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.
4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера Roboforex. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm  @cheremisin_s
5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%
6. Не используем  мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически
7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.

📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying

👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru

🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation

Всем удачной торговли!

Отказ  от ответственности:


- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).

Note moyenne:
Vladuser97
206
Vladuser97 2025.05.15 13:10 
 

Підписаний на сигнал півроку. Працює надійно та ефективно. Прибуток стабільний. Хороший вибір для тих, хто шукає можливості пасивного доходу. Рекомендую

Lichko4
1003
Lichko4 2024.09.06 10:46 
 

good signal, small drawdown. I'm calm)

2025.08.07 17:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.18 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.02.20 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 11:27
No swaps are charged on the signal account
2024.11.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.27 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 02:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 12:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.21 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.20 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.07 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VMA signal
50 USD par mois
62%
8
263K
USD
26K
USD
61
0%
1 082
65%
91%
1.12
9.02
USD
43%
1:500
