SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Golden System 2
Anton Rybin

Golden System 2

Anton Rybin
0 avis
Fiabilité
169 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 448%
ICMarketsSC-Live27
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
209 (56.48%)
Perte trades:
161 (43.51%)
Meilleure transaction:
96.28 AUD
Pire transaction:
-36.84 AUD
Bénéfice brut:
2 416.32 AUD (159 170 pips)
Perte brute:
-1 610.76 AUD (105 531 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (336.52 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
336.52 AUD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
3.64%
Charge de dépôt maximale:
4.66%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.83
Longs trades:
223 (60.27%)
Courts trades:
147 (39.73%)
Facteur de profit:
1.50
Rendement attendu:
2.18 AUD
Bénéfice moyen:
11.56 AUD
Perte moyenne:
-10.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
7 (-76.72 AUD)
Perte consécutive maximale:
-76.72 AUD (7)
Croissance mensuelle:
7.91%
Prévision annuelle:
95.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.68 AUD
Maximal:
117.88 AUD (19.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.17% (85.48 AUD)
Par fonds propres:
9.85% (47.71 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 613
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.28 AUD
Pire transaction: -37 AUD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +336.52 AUD
Perte consécutive maximale: -76.72 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live27" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
NPBFX-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 14
ICMarkets-Live22
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 4
MEXAtlantic-Real
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.50 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.88 × 8
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
1.21 × 53
ICMarketsSC-Live22
1.47 × 450
ICMarketsSC-Live05
1.63 × 379
ICMarketsSC-Live03
1.66 × 1692
EightcapLtd-Real2
2.00 × 1
DooPrime-Live 2
2.04 × 415
ICMarketsSC-Live20
2.04 × 23
ICMarketsSC-Live08
2.12 × 2507
FXChoice-Pro Live
2.17 × 30
ICMarketsSC-Live07
2.38 × 1318
ICMarketsSC-Live09
2.65 × 1763
Tickmill-Live04
2.86 × 56
50 plus...
Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.15 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 18:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.30 03:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.29 14:04
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 13:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 08:16
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.20 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 11:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 07:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 05:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golden System 2
30 USD par mois
448%
1
0
USD
986
AUD
169
100%
370
56%
4%
1.50
2.18
AUD
40%
1:500
Copier

