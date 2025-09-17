SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Wolf Scalper MT4
Dmitry Kondrashov

Wolf Scalper MT4

Dmitry Kondrashov
2 avis
Fiabilité
160 semaines
9 / 1.7K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1 060%
Exispro-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 233
Bénéfice trades:
1 127 (91.40%)
Perte trades:
106 (8.60%)
Meilleure transaction:
500.00 USD
Pire transaction:
-620.00 USD
Bénéfice brut:
29 714.15 USD (37 183 pips)
Perte brute:
-19 897.96 USD (21 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (272.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 022.41 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
3.24%
Charge de dépôt maximale:
11.37%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
4.25
Longs trades:
643 (52.15%)
Courts trades:
590 (47.85%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
7.96 USD
Bénéfice moyen:
26.37 USD
Perte moyenne:
-187.72 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-632.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-860.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
-6.92%
Prévision annuelle:
-84.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 307.98 USD (17.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.83% (1 141.94 USD)
Par fonds propres:
4.84% (223.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD_i 594
USDJPY_i 468
GBPUSD_i 171
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD_i 6.3K
USDJPY_i 3.4K
GBPUSD_i 96
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD_i 7.4K
USDJPY_i 6.9K
GBPUSD_i 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +500.00 USD
Pire transaction: -620 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +272.71 USD
Perte consécutive maximale: -632.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exispro-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Wolf Scalper MT4

https://www.mql5.com/en/market/product/85076

Note moyenne:
Felice Sempre
13
Felice Sempre 2025.09.17 05:43 
 

non mi arrivano i segnali. Mi è arrivato solo l'ultimo segnale con grosso loss su EURUSD. Perche?? Io ho sottoscritto i 30$. Il mio conto è attivo.

DiogoDeOliveira
98
DiogoDeOliveira 2025.06.10 01:16 
 

For some unknown reason unrelated to the prodiver, I couldn´t receive any signal from the signal even though the EA did. Ended up buying it.

2025.09.24 01:45
80% of growth achieved within 54 days. This comprises 4.84% of days out of 1116 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 23:27
80% of growth achieved within 52 days. This comprises 4.93% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 04:24
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.94% of days out of 1033 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 00:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 15:43
80% of growth achieved within 51 days. This comprises 4.95% of days out of 1030 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 07:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 12:37
80% of growth achieved within 49 days. This comprises 4.88% of days out of 1005 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.24 22:17
80% of growth achieved within 42 days. This comprises 4.99% of days out of 842 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.10 16:24
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.30 16:05
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.96% of days out of 726 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.29 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.23 02:54
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.73% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.22 10:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.12 00:35
80% of growth achieved within 34 days. This comprises 4.8% of days out of 708 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.07 03:47
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.15 13:08
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.85% of days out of 680 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.03 10:22
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wolf Scalper MT4
30 USD par mois
1 060%
9
1.7K
USD
11K
USD
160
100%
1 233
91%
3%
1.49
7.96
USD
21%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.