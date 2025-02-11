- Croissance
Trades:
4 544
Bénéfice trades:
3 139 (69.08%)
Perte trades:
1 405 (30.92%)
Meilleure transaction:
1 020.99 USD
Pire transaction:
-222.02 USD
Bénéfice brut:
24 770.80 USD (783 999 pips)
Perte brute:
-16 118.28 USD (673 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (25.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 723.44 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.08%
Charge de dépôt maximale:
16.20%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.81
Longs trades:
923 (20.31%)
Courts trades:
3 621 (79.69%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
7.89 USD
Perte moyenne:
-11.47 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-1 770.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 770.64 USD (19)
Croissance mensuelle:
1.15%
Prévision annuelle:
14.07%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 798.75 USD (17.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.02% (1 798.75 USD)
Par fonds propres:
42.91% (4 766.87 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD..
|2028
|AUDCAD..
|1754
|GBPUSD..
|516
|UT100
|226
|XAUUSD..
|17
|BTCUSD
|1
|US500
|1
|USOUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD..
|922
|AUDCAD..
|1.5K
|GBPUSD..
|799
|UT100
|4.5K
|XAUUSD..
|902
|BTCUSD
|13
|US500
|0
|USOUSD
|54
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD..
|-62K
|AUDCAD..
|6K
|GBPUSD..
|-9.8K
|UT100
|147K
|XAUUSD..
|3.5K
|BTCUSD
|26K
|US500
|19
|USOUSD
|540
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 020.99 USD
Pire transaction: -222 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +25.86 USD
Perte consécutive maximale: -1 770.64 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Profitable System Over Time 📈
System tested since 01/01/2010 – Live since 01/01/2019.
Simply analyze the data. The numbers speak for themselves.
Things to Keep in Mind:
- Learn how the signal copy function works: MQL5 Signal Copying Guide
- Minimum account leverage: 1:500.
- Stable 24/7 server connection and realiable Broker. I recommend using AXI for optimal performance.
- If AXI is not available in your country, you can try MEX, another broker where the system performs seamlessly.
About Us:
- Telegram: asterysc
- Instagram: asterysc
- Website: asterysc.com
Disclaimer:
- Past performance is no guarantee of future performance.
- Suscribe to my signal under your responsability.
