Neriax Group, S.L.

Asterysc Hunter 3

Neriax Group, S.L.
0 avis
Fiabilité
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2023 286%
MEXAtlantic-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 544
Bénéfice trades:
3 139 (69.08%)
Perte trades:
1 405 (30.92%)
Meilleure transaction:
1 020.99 USD
Pire transaction:
-222.02 USD
Bénéfice brut:
24 770.80 USD (783 999 pips)
Perte brute:
-16 118.28 USD (673 638 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (25.86 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 723.44 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.08%
Charge de dépôt maximale:
16.20%
Dernier trade:
34 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.81
Longs trades:
923 (20.31%)
Courts trades:
3 621 (79.69%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
7.89 USD
Perte moyenne:
-11.47 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-1 770.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 770.64 USD (19)
Croissance mensuelle:
1.15%
Prévision annuelle:
14.07%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 798.75 USD (17.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.02% (1 798.75 USD)
Par fonds propres:
42.91% (4 766.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.. 2028
AUDCAD.. 1754
GBPUSD.. 516
UT100 226
XAUUSD.. 17
BTCUSD 1
US500 1
USOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.. 922
AUDCAD.. 1.5K
GBPUSD.. 799
UT100 4.5K
XAUUSD.. 902
BTCUSD 13
US500 0
USOUSD 54
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.. -62K
AUDCAD.. 6K
GBPUSD.. -9.8K
UT100 147K
XAUUSD.. 3.5K
BTCUSD 26K
US500 19
USOUSD 540
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 020.99 USD
Pire transaction: -222 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 19
Bénéfice consécutif maximal: +25.86 USD
Perte consécutive maximale: -1 770.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MEXAtlantic-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Profitable System Over Time 📈

System tested since 01/01/2010 – Live since 01/01/2019.
Simply analyze the data. The numbers speak for themselves.

Things to Keep in Mind:

  • Learn how the signal copy function works: MQL5 Signal Copying Guide
  • Minimum account leverage: 1:500.
  • Stable 24/7 server connection and realiable Broker. I recommend using AXI for optimal performance.
  • If AXI is not available in your country, you can try MEX, another broker where the system performs seamlessly.  


About Us:

Disclaimer:

  • Past performance is no guarantee of future performance.
  • Suscribe to my signal under your responsability.


Aucun avis
2025.04.10 12:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 07:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.10 01:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 05:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.20 04:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.20 02:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 22:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 07:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 16:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.18 02:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 15:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 17:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 09:15
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
