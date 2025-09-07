SignauxSections
Luis Alberto Chacin Moreno

Lake Capital High Risk

Luis Alberto Chacin Moreno
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2024 234%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
590
Bénéfice trades:
399 (67.62%)
Perte trades:
191 (32.37%)
Meilleure transaction:
2 558.05 USD
Pire transaction:
-1 735.30 USD
Bénéfice brut:
36 395.94 USD (545 952 pips)
Perte brute:
-18 846.85 USD (883 778 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (632.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 920.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
43.69%
Charge de dépôt maximale:
7.58%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.71
Longs trades:
187 (31.69%)
Courts trades:
403 (68.31%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
29.74 USD
Bénéfice moyen:
91.22 USD
Perte moyenne:
-98.67 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 617.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 327.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.11%
Prévision annuelle:
146.88%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.35 USD
Maximal:
3 723.15 USD (26.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.22% (3 723.15 USD)
Par fonds propres:
27.93% (6 997.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD-STD 147
GBPUSD-STD 127
AUDUSD-STD 111
NAS100. 82
NZDUSD-STD 68
USDJPY-STD 31
XAUUSD-STD 12
SP500. 7
NZDSGD-STD 4
GBPJPY-STD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD-STD 2.6K
GBPUSD-STD 3.2K
AUDUSD-STD 1.9K
NAS100. 5.9K
NZDUSD-STD 1.3K
USDJPY-STD 1.7K
XAUUSD-STD 1.3K
SP500. -30
NZDSGD-STD -327
GBPJPY-STD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD-STD 11K
GBPUSD-STD 15K
AUDUSD-STD 10K
NAS100. -369K
NZDUSD-STD 3.4K
USDJPY-STD 5.6K
XAUUSD-STD 3K
SP500. -14K
NZDSGD-STD -1.4K
GBPJPY-STD 1
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 558.05 USD
Pire transaction: -1 735 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +632.90 USD
Perte consécutive maximale: -2 617.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.

Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
Aucun avis
2025.09.18 15:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lake Capital High Risk
250 USD par mois
234%
0
0
USD
25K
USD
42
60%
590
67%
44%
1.93
29.74
USD
28%
1:500
Copier

