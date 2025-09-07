- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
590
Bénéfice trades:
399 (67.62%)
Perte trades:
191 (32.37%)
Meilleure transaction:
2 558.05 USD
Pire transaction:
-1 735.30 USD
Bénéfice brut:
36 395.94 USD (545 952 pips)
Perte brute:
-18 846.85 USD (883 778 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (632.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 920.25 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
43.69%
Charge de dépôt maximale:
7.58%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.71
Longs trades:
187 (31.69%)
Courts trades:
403 (68.31%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
29.74 USD
Bénéfice moyen:
91.22 USD
Perte moyenne:
-98.67 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-2 617.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 327.41 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.11%
Prévision annuelle:
146.88%
Algo trading:
60%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.35 USD
Maximal:
3 723.15 USD (26.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.22% (3 723.15 USD)
Par fonds propres:
27.93% (6 997.03 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD-STD
|147
|GBPUSD-STD
|127
|AUDUSD-STD
|111
|NAS100.
|82
|NZDUSD-STD
|68
|USDJPY-STD
|31
|XAUUSD-STD
|12
|SP500.
|7
|NZDSGD-STD
|4
|GBPJPY-STD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD-STD
|2.6K
|GBPUSD-STD
|3.2K
|AUDUSD-STD
|1.9K
|NAS100.
|5.9K
|NZDUSD-STD
|1.3K
|USDJPY-STD
|1.7K
|XAUUSD-STD
|1.3K
|SP500.
|-30
|NZDSGD-STD
|-327
|GBPJPY-STD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD-STD
|11K
|GBPUSD-STD
|15K
|AUDUSD-STD
|10K
|NAS100.
|-369K
|NZDUSD-STD
|3.4K
|USDJPY-STD
|5.6K
|XAUUSD-STD
|3K
|SP500.
|-14K
|NZDSGD-STD
|-1.4K
|GBPJPY-STD
|1
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 558.05 USD
Pire transaction: -1 735 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +632.90 USD
Perte consécutive maximale: -2 617.83 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
My trading strategy combines smart technical and fundamental analysis across multiple markets, with a strong focus on Forex. I use layered hedging techniques to manage risk dynamically, allowing me to adapt to changing conditions while maintaining control. This approach enables precise execution, capital protection, and the ability to profit in both trending and ranging environments.
Beyond trading, my educational approach simplifies complex financial concepts, making them accessible and actionable for a wide audience. The strategy is transparent, scalable, and effective—ideal for individual traders and institutions seeking strategic risk management.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
250 USD par mois
234%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
42
60%
590
67%
44%
1.93
29.74
USD
USD
28%
1:500