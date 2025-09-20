SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sinal Certo Fx
Juliano Gattis

Sinal Certo Fx

Juliano Gattis
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 284%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
638
Bénéfice trades:
518 (81.19%)
Perte trades:
120 (18.81%)
Meilleure transaction:
86.52 USD
Pire transaction:
-32.74 USD
Bénéfice brut:
1 132.19 USD (96 793 pips)
Perte brute:
-398.42 USD (30 376 pips)
Gains consécutifs maximales:
70 (86.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
105.08 USD (47)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.60%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.18
Longs trades:
262 (41.07%)
Courts trades:
376 (58.93%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
1.15 USD
Bénéfice moyen:
2.19 USD
Perte moyenne:
-3.32 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-6.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-73.10 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.92%
Prévision annuelle:
278.06%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.65 USD
Maximal:
89.73 USD (15.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.86% (89.73 USD)
Par fonds propres:
40.35% (240.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 559
GBPUSD 11
EURGBP 7
EURJPY 7
GBPAUD 7
CHFJPY 7
GBPNZD 6
EURUSD 5
EURAUD 4
NZDCAD 4
NZDCHF 4
AUDCHF 3
USDCHF 3
USDJPY 3
AUDNZD 3
AUDJPY 2
EURCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 673
GBPUSD 22
EURGBP 8
EURJPY 9
GBPAUD 5
CHFJPY 6
GBPNZD 4
EURUSD 3
EURAUD 2
NZDCAD 0
NZDCHF 2
AUDCHF 2
USDCHF 4
USDJPY 2
AUDNZD -2
AUDJPY 1
EURCHF 1
GBPJPY 1
XAUUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 67K
GBPUSD -2.7K
EURGBP 399
EURJPY -547
GBPAUD 500
CHFJPY 531
GBPNZD 580
EURUSD 332
EURAUD 330
NZDCAD 263
NZDCHF 135
AUDCHF 152
USDCHF 291
USDJPY 292
AUDNZD -281
AUDJPY 187
EURCHF 95
GBPJPY 138
XAUUSD -825
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.52 USD
Pire transaction: -33 USD
Gains consécutifs maximales: 47
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +86.02 USD
Perte consécutive maximale: -6.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live19
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
3.58 × 19
DooFintech-Live 5
8.28 × 336
ICMarketsSC-Live18
11.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
11.88 × 8
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
12.00 × 1
TitanFX-06
18.14 × 7
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.25 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 21:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 03:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.20 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sinal Certo Fx
30 USD par mois
284%
0
0
USD
606
USD
20
96%
638
81%
100%
2.84
1.15
USD
40%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.