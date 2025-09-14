- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
690
Bénéfice trades:
523 (75.79%)
Perte trades:
167 (24.20%)
Meilleure transaction:
199 273.93 USD
Pire transaction:
-71 584.00 USD
Bénéfice brut:
1 602 478.69 USD (1 275 018 pips)
Perte brute:
-380 296.59 USD (448 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (176 615.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
391 764.89 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
2.23%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
13.62
Longs trades:
399 (57.83%)
Courts trades:
291 (42.17%)
Facteur de profit:
4.21
Rendement attendu:
1 771.28 USD
Bénéfice moyen:
3 064.01 USD
Perte moyenne:
-2 277.23 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 718.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-89 748.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.17%
Prévision annuelle:
50.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 009.95 USD
Maximal:
89 748.00 USD (6.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.20% (38 205.63 USD)
Par fonds propres:
0.69% (716.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-E
|644
|BTCUSD
|34
|EURUSD-E
|4
|ETHUSD
|3
|USDJPY-E
|2
|AUDUSD-E
|1
|GBPUSD-E
|1
|XPTUSD-E
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-E
|1.2M
|BTCUSD
|27K
|EURUSD-E
|-12
|ETHUSD
|583
|USDJPY-E
|117
|AUDUSD-E
|1
|GBPUSD-E
|-127
|XPTUSD-E
|4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-E
|101K
|BTCUSD
|723K
|EURUSD-E
|46
|ETHUSD
|6.8K
|USDJPY-E
|202
|AUDUSD-E
|11
|GBPUSD-E
|-120
|XPTUSD-E
|405
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +199 273.93 USD
Pire transaction: -71 584 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +176 615.49 USD
Perte consécutive maximale: -1 718.64 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
5 562%
1
2.5K
USD
USD
104K
USD
USD
47
0%
690
75%
2%
4.21
1 771.28
USD
USD
17%
1:500