Chan Woon Chuan

The FundX

Chan Woon Chuan
0 avis
Fiabilité
47 semaines
1 / 2.5K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 5 562%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
690
Bénéfice trades:
523 (75.79%)
Perte trades:
167 (24.20%)
Meilleure transaction:
199 273.93 USD
Pire transaction:
-71 584.00 USD
Bénéfice brut:
1 602 478.69 USD (1 275 018 pips)
Perte brute:
-380 296.59 USD (448 279 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (176 615.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
391 764.89 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
2.23%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
13.62
Longs trades:
399 (57.83%)
Courts trades:
291 (42.17%)
Facteur de profit:
4.21
Rendement attendu:
1 771.28 USD
Bénéfice moyen:
3 064.01 USD
Perte moyenne:
-2 277.23 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 718.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-89 748.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.17%
Prévision annuelle:
50.60%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 009.95 USD
Maximal:
89 748.00 USD (6.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.20% (38 205.63 USD)
Par fonds propres:
0.69% (716.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-E 644
BTCUSD 34
EURUSD-E 4
ETHUSD 3
USDJPY-E 2
AUDUSD-E 1
GBPUSD-E 1
XPTUSD-E 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-E 1.2M
BTCUSD 27K
EURUSD-E -12
ETHUSD 583
USDJPY-E 117
AUDUSD-E 1
GBPUSD-E -127
XPTUSD-E 4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-E 101K
BTCUSD 723K
EURUSD-E 46
ETHUSD 6.8K
USDJPY-E 202
AUDUSD-E 11
GBPUSD-E -120
XPTUSD-E 405
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199 273.93 USD
Pire transaction: -71 584 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +176 615.49 USD
Perte consécutive maximale: -1 718.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Aucun avis
2025.09.25 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 19:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
