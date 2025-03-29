SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DEPOSITO
Liong Edwin Invanio

DEPOSITO

Liong Edwin Invanio
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
FBS-Real-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
485
Bénéfice trades:
409 (84.32%)
Perte trades:
76 (15.67%)
Meilleure transaction:
254.58 USD
Pire transaction:
-235.63 USD
Bénéfice brut:
1 201.73 USD (31 664 pips)
Perte brute:
-609.62 USD (26 433 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (54.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
522.39 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
91.56%
Charge de dépôt maximale:
12.46%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
90
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
175 (36.08%)
Courts trades:
310 (63.92%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.94 USD
Perte moyenne:
-8.02 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-84.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.63 USD (1)
Croissance mensuelle:
18.96%
Prévision annuelle:
230.07%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
50.23 USD
Maximal:
235.63 USD (16.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.56% (235.63 USD)
Par fonds propres:
38.89% (417.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 476
archived 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 286
archived 306
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.2K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +254.58 USD
Pire transaction: -236 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +54.70 USD
Perte consécutive maximale: -84.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
270 plus...
Aucun avis
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 08:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 13:22
Share of trading days is too low
2025.08.22 03:57
Share of trading days is too low
2025.08.04 04:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
