Quan Hui Guo

HedGinG ACNC F

Quan Hui Guo
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 184%
ECMarkets-Live02
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
179
Bénéfice trades:
109 (60.89%)
Perte trades:
70 (39.11%)
Meilleure transaction:
41.40 USD
Pire transaction:
-36.05 USD
Bénéfice brut:
763.90 USD (27 276 pips)
Perte brute:
-354.49 USD (19 570 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (26.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.68 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.58%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
10.25
Longs trades:
97 (54.19%)
Courts trades:
82 (45.81%)
Facteur de profit:
2.15
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
7.01 USD
Perte moyenne:
-5.06 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-16.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.05 USD (2)
Croissance mensuelle:
43.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.84 USD
Maximal:
39.96 USD (17.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.75% (39.96 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 91
AUDCAD 88
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 198
AUDCAD 212
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 1.5K
AUDCAD 6.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.40 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +26.74 USD
Perte consécutive maximale: -16.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Demo
0.76 × 49
投资有风险，入市需谨慎！
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.