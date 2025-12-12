- Croissance
Trades:
295
Bénéfice trades:
293 (99.32%)
Perte trades:
2 (0.68%)
Meilleure transaction:
8 828.96 USD
Pire transaction:
-333.55 USD
Bénéfice brut:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Perte brute:
-454.58 USD (166 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
264 (209 246.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209 246.49 USD (264)
Ratio de Sharpe:
0.86
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
795.01
Longs trades:
106 (35.93%)
Courts trades:
189 (64.07%)
Facteur de profit:
584.34
Rendement attendu:
898.90 USD
Bénéfice moyen:
906.59 USD
Perte moyenne:
-227.29 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-333.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-333.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
76.58%
Prévision annuelle:
929.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
333.55 USD (1.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.96% (333.55 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|97
|GBPUSD+
|53
|BTCUSD
|48
|EURUSD+
|27
|USDJPY+
|26
|USDCHF+
|21
|XAGUSD+
|9
|USDCAD+
|4
|NAS100
|4
|AUDUSD+
|2
|SP500
|2
|EURJPY+
|1
|GBPJPY+
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|106K
|GBPUSD+
|27K
|BTCUSD
|75K
|EURUSD+
|13K
|USDJPY+
|18K
|USDCHF+
|9.7K
|XAGUSD+
|11K
|USDCAD+
|1.5K
|NAS100
|784
|AUDUSD+
|494
|SP500
|1.9K
|EURJPY+
|205
|GBPJPY+
|347
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|199K
|GBPUSD+
|41K
|BTCUSD
|14M
|EURUSD+
|18K
|USDJPY+
|53K
|USDCHF+
|11K
|XAGUSD+
|5.6K
|USDCAD+
|4.4K
|NAS100
|39K
|AUDUSD+
|720
|SP500
|6.2K
|EURJPY+
|975
|GBPJPY+
|1K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +8 828.96 USD
Pire transaction: -334 USD
Gains consécutifs maximales: 264
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +209 246.49 USD
Perte consécutive maximale: -333.55 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
