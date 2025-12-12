SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ultima
Roberth Torres Gonzales

Ultima

Roberth Torres Gonzales
0 avis
171 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 273 949%
UltimaMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
295
Bénéfice trades:
293 (99.32%)
Perte trades:
2 (0.68%)
Meilleure transaction:
8 828.96 USD
Pire transaction:
-333.55 USD
Bénéfice brut:
265 630.42 USD (14 429 906 pips)
Perte brute:
-454.58 USD (166 967 pips)
Gains consécutifs maximales:
264 (209 246.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209 246.49 USD (264)
Ratio de Sharpe:
0.86
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
795.01
Longs trades:
106 (35.93%)
Courts trades:
189 (64.07%)
Facteur de profit:
584.34
Rendement attendu:
898.90 USD
Bénéfice moyen:
906.59 USD
Perte moyenne:
-227.29 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-333.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-333.55 USD (1)
Croissance mensuelle:
76.58%
Prévision annuelle:
929.20%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
333.55 USD (1.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.96% (333.55 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 97
GBPUSD+ 53
BTCUSD 48
EURUSD+ 27
USDJPY+ 26
USDCHF+ 21
XAGUSD+ 9
USDCAD+ 4
NAS100 4
AUDUSD+ 2
SP500 2
EURJPY+ 1
GBPJPY+ 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 106K
GBPUSD+ 27K
BTCUSD 75K
EURUSD+ 13K
USDJPY+ 18K
USDCHF+ 9.7K
XAGUSD+ 11K
USDCAD+ 1.5K
NAS100 784
AUDUSD+ 494
SP500 1.9K
EURJPY+ 205
GBPJPY+ 347
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 199K
GBPUSD+ 41K
BTCUSD 14M
EURUSD+ 18K
USDJPY+ 53K
USDCHF+ 11K
XAGUSD+ 5.6K
USDCAD+ 4.4K
NAS100 39K
AUDUSD+ 720
SP500 6.2K
EURJPY+ 975
GBPJPY+ 1K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 828.96 USD
Pire transaction: -334 USD
Gains consécutifs maximales: 264
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +209 246.49 USD
Perte consécutive maximale: -333.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "UltimaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.12.12 20:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.12 20:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire