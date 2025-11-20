SignauxSections
Ming Ying Lee

Friday Pro

0 avis
121 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live05
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
225
Bénéfice trades:
118 (52.44%)
Perte trades:
107 (47.56%)
Meilleure transaction:
15.23 USD
Pire transaction:
-13.40 USD
Bénéfice brut:
1 452.31 USD (209 997 pips)
Perte brute:
-924.56 USD (141 532 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (112.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.27 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
224 (99.56%)
Courts trades:
1 (0.44%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
2.35 USD
Bénéfice moyen:
12.31 USD
Perte moyenne:
-8.64 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-96.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-96.12 USD (10)
Croissance mensuelle:
13.82%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
111.50 USD (33.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 112
USDJPY 112
NOKJPY 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 174
USDJPY 361
NOKJPY -7
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 23K
USDJPY 46K
NOKJPY -12
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.23 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +112.27 USD
Perte consécutive maximale: -96.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live17
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 15
KohleCapitalMarkets-Live
0.13 × 8
TMGM.TradeMax-Live7
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live27
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 72
ICMarketsSC-Live09
0.48 × 56
ICMarketsSC-Live10
0.56 × 18
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 21
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 1
FusionMarkets-Demo
1.03 × 150
ICMarketsSC-Live31
1.22 × 32
ICMarketsSC-Live16
1.33 × 3
ValutradesSeychelles-Real
1.50 × 2
FPMarkets-Live2
2.00 × 86
TitanFX-01
3.00 × 1
UnicornGlobal-Live
3.14 × 21
AMarkets-Real
3.40 × 5
VantageFXInternational-Live 2
4.00 × 1
Alpari-Standard1
4.00 × 1
Alpari-Trade
4.61 × 46
ICMarketsSC-Live32
4.75 × 95
11 plus...
Live tracker since 2023 for Friday Pro automated trading robot

https://www.mql5.com/en/market/product/102817

Aucun avis
