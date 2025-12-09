SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AFSID FX EURUSD
Revano Azka Akhmad

AFSID FX EURUSD

Revano Azka Akhmad
0 avis
Fiabilité
34 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 208%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 280
Bénéfice trades:
1 000 (78.12%)
Perte trades:
280 (21.88%)
Meilleure transaction:
148.26 USD
Pire transaction:
-37.44 USD
Bénéfice brut:
3 288.05 USD (169 895 pips)
Perte brute:
-1 212.26 USD (78 908 pips)
Gains consécutifs maximales:
205 (949.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
949.30 USD (205)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.15%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
10.73
Longs trades:
799 (62.42%)
Courts trades:
481 (37.58%)
Facteur de profit:
2.71
Rendement attendu:
1.62 USD
Bénéfice moyen:
3.29 USD
Perte moyenne:
-4.33 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-129.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-193.44 USD (7)
Croissance mensuelle:
25.03%
Prévision annuelle:
303.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
193.44 USD (8.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.82% (190.62 USD)
Par fonds propres:
0.04% (1.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1280
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.26 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 205
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +949.30 USD
Perte consécutive maximale: -129.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
FBS-Real-2
3.91 × 202
ZAIXLtd-Live
5.40 × 532
ICMarketsSC-Live23
6.00 × 1
Axi-US02-Live
13.00 × 2
100% Automatic Trading using AFSID FX EURUSD Scalper by AFSID Group International
Trading Type: Scalping
Minimum Deposit: 01K
Laverage: 1.500

More Information Visit AFSID Group International
Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.