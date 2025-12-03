SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Win6000117
Gui Jiang Zhao

Win6000117

Gui Jiang Zhao
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 126%
TradeMaxGlobal-Live6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 740
Bénéfice trades:
1 017 (58.44%)
Perte trades:
723 (41.55%)
Meilleure transaction:
1 260.53 USD
Pire transaction:
-227.06 USD
Bénéfice brut:
23 705.14 USD (284 925 pips)
Perte brute:
-12 195.14 USD (307 709 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (157.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 153.71 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.54%
Dernier trade:
44 il y a des minutes
Trades par semaine:
88
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
7.44
Longs trades:
895 (51.44%)
Courts trades:
845 (48.56%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
6.61 USD
Bénéfice moyen:
23.31 USD
Perte moyenne:
-16.87 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-1 548.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 548.06 USD (12)
Croissance mensuelle:
17.39%
Prévision annuelle:
210.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 548.06 USD (8.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.43% (1 548.06 USD)
Par fonds propres:
9.48% (1 707.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 558
GBPUSD 387
EURUSD 249
USDJPY 220
USDCHF 182
AUDUSD 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 3.1K
GBPUSD 3.1K
EURUSD 1.3K
USDJPY 2.4K
USDCHF 947
AUDUSD 690
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD -5.5K
GBPUSD 8.7K
EURUSD 1.3K
USDJPY -24K
USDCHF -11K
AUDUSD 8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 260.53 USD
Pire transaction: -227 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +157.20 USD
Perte consécutive maximale: -1 548.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTimeFXTM-ECN2
0.38 × 326
Aucun avis
