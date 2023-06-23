SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FF34 King EatFast28 Copy Real
King Yiu Fung

FF34 King EatFast28 Copy Real

King Yiu Fung
0 avis
Fiabilité
120 semaines
10 / 101K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 1 576%
VantageInternational-Live 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
689
Bénéfice trades:
455 (66.03%)
Perte trades:
234 (33.96%)
Meilleure transaction:
10 689.28 HKD
Pire transaction:
-17 445.31 HKD
Bénéfice brut:
401 689.90 HKD (148 814 pips)
Perte brute:
-161 158.32 HKD (73 597 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (8 698.24 HKD)
Bénéfice consécutif maximal:
22 530.13 HKD (8)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
32.75%
Charge de dépôt maximale:
119.66%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
5.34
Longs trades:
349 (50.65%)
Courts trades:
340 (49.35%)
Facteur de profit:
2.49
Rendement attendu:
349.10 HKD
Bénéfice moyen:
882.83 HKD
Perte moyenne:
-688.71 HKD
Pertes consécutives maximales:
10 (-22 559.07 HKD)
Perte consécutive maximale:
-45 076.68 HKD (4)
Croissance mensuelle:
3.64%
Prévision annuelle:
44.14%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 HKD
Maximal:
45 076.68 HKD (25.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.35% (45 076.68 HKD)
Par fonds propres:
91.37% (41 829.71 HKD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD+ 68
EURUSD+ 56
GBPJPY+ 52
GBPUSD+ 52
EURNZD+ 51
GBPNZD+ 48
CADJPY+ 37
EURCAD+ 35
EURJPY+ 34
GBPCAD+ 34
CHFJPY+ 32
USDJPY+ 28
USDCAD+ 28
NZDCAD+ 24
EURAUD+ 20
NZDJPY+ 17
AUDJPY+ 15
GBPCHF+ 12
AUDUSD+ 10
USDCHF+ 10
AUDNZD+ 8
EURCHF+ 5
AUDCAD+ 4
AUDCHF+ 2
EURGBP+ 2
CADCHF+ 2
NZDUSD+ 2
HK50ft.r 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD+ 3.6K
EURUSD+ 1.4K
GBPJPY+ 3.7K
GBPUSD+ 4.9K
EURNZD+ 1.9K
GBPNZD+ 2.3K
CADJPY+ 520
EURCAD+ 1.6K
EURJPY+ 2.9K
GBPCAD+ 1.8K
CHFJPY+ 618
USDJPY+ 3.5K
USDCAD+ 1.9K
NZDCAD+ 1.4K
EURAUD+ 182
NZDJPY+ 177
AUDJPY+ -6K
GBPCHF+ 2.2K
AUDUSD+ 849
USDCHF+ 258
AUDNZD+ 378
EURCHF+ 201
AUDCAD+ 22
AUDCHF+ 12
EURGBP+ 593
CADCHF+ -32
NZDUSD+ 8
HK50ft.r 1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD+ 2.3K
EURUSD+ 2K
GBPJPY+ 12K
GBPUSD+ 4.9K
EURNZD+ 5.7K
GBPNZD+ 9.3K
CADJPY+ 1K
EURCAD+ 5.5K
EURJPY+ 8.8K
GBPCAD+ 3.8K
CHFJPY+ -840
USDJPY+ 6.2K
USDCAD+ 802
NZDCAD+ 2.9K
EURAUD+ 3K
NZDJPY+ 534
AUDJPY+ -6.8K
GBPCHF+ 1.3K
AUDUSD+ 929
USDCHF+ 1.4K
AUDNZD+ 1.1K
EURCHF+ 212
AUDCAD+ 107
AUDCHF+ 143
EURGBP+ 438
CADCHF+ -265
NZDUSD+ -1.1K
HK50ft.r 10K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10 689.28 HKD
Pire transaction: -17 445 HKD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +8 698.24 HKD
Perte consécutive maximale: -22 559.07 HKD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.10.03 11:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 03:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 06:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
