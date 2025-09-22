SignauxSections
Hong Xu Yu

Winneryu01

Hong Xu Yu
0 avis
Fiabilité
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 2 801%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
614
Bénéfice trades:
319 (51.95%)
Perte trades:
295 (48.05%)
Meilleure transaction:
791.03 USD
Pire transaction:
-110.95 USD
Bénéfice brut:
17 449.92 USD (434 934 pips)
Perte brute:
-8 152.24 USD (184 581 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (154.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 896.31 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
45.48%
Charge de dépôt maximale:
63.60%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
8.65
Longs trades:
442 (71.99%)
Courts trades:
172 (28.01%)
Facteur de profit:
2.14
Rendement attendu:
15.14 USD
Bénéfice moyen:
54.70 USD
Perte moyenne:
-27.63 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-176.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-390.57 USD (10)
Croissance mensuelle:
44.23%
Prévision annuelle:
536.61%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
73.02 USD
Maximal:
1 074.68 USD (21.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.12% (1 074.68 USD)
Par fonds propres:
2.73% (111.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 232
EURUSD 75
USDJPY 69
AUDUSD 40
USDCAD 35
XTIUSD 31
NZDUSD 29
USDCHF 29
GBPUSD 28
AUDJPY 24
XAGUSD 22
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.8K
EURUSD -436
USDJPY -54
AUDUSD 57
USDCAD -116
XTIUSD -286
NZDUSD 79
USDCHF 142
GBPUSD 394
AUDJPY 387
XAGUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 238K
EURUSD -8.5K
USDJPY -6.5K
AUDUSD 3.9K
USDCAD -3.7K
XTIUSD -735
NZDUSD 1.9K
USDCHF 3.6K
GBPUSD 9.4K
AUDJPY 7.3K
XAGUSD 6.1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +791.03 USD
Pire transaction: -111 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +154.67 USD
Perte consécutive maximale: -176.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarkets-Live07
0.25 × 225
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 8
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.38 × 8
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.51 × 147
RoboForex-ECN-2
0.51 × 145
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.56 × 130
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarkets-Live06
0.58 × 187
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
TickmillUK-Live03
0.65 × 57
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
AxiTrader-US07-Live
0.71 × 203
194 plus...
本策略为波段交易，有严格的风控机制，每单都有止盈止损，能购长期稳定盈利！
Aucun avis
2025.09.29 12:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 1.48% of days out of 742 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 02:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 02:42
A large drawdown may occur on the account again
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.