Elias Rafael Rodelo Montes

RBF

Elias Rafael Rodelo Montes
0 avis
Fiabilité
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 328%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
183
Bénéfice trades:
140 (76.50%)
Perte trades:
43 (23.50%)
Meilleure transaction:
210.95 USD
Pire transaction:
-1 171.13 USD
Bénéfice brut:
7 324.47 USD (62 419 pips)
Perte brute:
-3 311.85 USD (23 450 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (2 185.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 336.56 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.37%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
27
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
3.43
Longs trades:
86 (46.99%)
Courts trades:
97 (53.01%)
Facteur de profit:
2.21
Rendement attendu:
21.93 USD
Bénéfice moyen:
52.32 USD
Perte moyenne:
-77.02 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-47.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 171.13 USD (1)
Croissance mensuelle:
35.19%
Prévision annuelle:
426.92%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.73 USD
Maximal:
1 171.13 USD (25.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.22% (1 134.68 USD)
Par fonds propres:
0.55% (31.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 119
AUDCAD 29
AUDNZD 11
NZDCAD 10
.US30Cash 7
USDJPY 2
EURAUD 2
GBPJPY 1
GBPCAD 1
GBPAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
AUDCAD 928
AUDNZD 136
NZDCAD 203
.US30Cash 1
USDJPY 29
EURAUD 41
GBPJPY -2
GBPCAD 22
GBPAUD 31
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 33K
AUDCAD 2.6K
AUDNZD 479
NZDCAD 582
.US30Cash 1.4K
USDJPY -257
EURAUD 797
GBPJPY -332
GBPCAD 415
GBPAUD 429
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +210.95 USD
Pire transaction: -1 171 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +2 185.65 USD
Perte consécutive maximale: -47.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.17 × 29
ICMarkets-Live04
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.50 × 2
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 10
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.60 × 344
TMGM.TradeMax-Live7
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
RoboForex-ECN-3
0.93 × 113
ICMarkets-Live22
1.27 × 15
Hankotrade-Live
1.40 × 5
ICMarkets-Live16
1.75 × 4
AMarkets-Real
1.75 × 36
Alpari-Pro.ECN
1.77 × 53
TradeMaxGlobal-Demo
1.86 × 14
RoboForex-ECN
1.97 × 238
LiteFinance-Demo
2.50 × 2
RoboForex-Prime
2.51 × 3475
FXCL-Main2
2.60 × 5
CMCMarkets1-Europe
2.64 × 122
ICMarketsSC-Live05
2.81 × 81
Aucun avis
2025.12.09 07:50
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 12.5% of days out of the 496 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RBF
30 USD par mois
328%
0
0
USD
5.7K
USD
71
97%
183
76%
100%
2.21
21.93
USD
30%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.