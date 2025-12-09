Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05 0.00 × 3 Exness-Real26 0.00 × 10 TickmillUK-Live03 0.14 × 7 ICMarketsSC-Live25 0.17 × 29 ICMarkets-Live04 0.43 × 7 ICMarketsSC-Live20 0.50 × 6 RoboForex-ECN-2 0.50 × 2 RoboMarketsLLC-ECN-2 0.50 × 10 IronFXBM-Real10 0.53 × 345 Tickmill-Live04 0.60 × 344 TMGM.TradeMax-Live7 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live04 0.75 × 4 RoboForex-ECN-3 0.93 × 113 ICMarkets-Live22 1.27 × 15 Hankotrade-Live 1.40 × 5 ICMarkets-Live16 1.75 × 4 AMarkets-Real 1.75 × 36 Alpari-Pro.ECN 1.77 × 53 TradeMaxGlobal-Demo 1.86 × 14 RoboForex-ECN 1.97 × 238 LiteFinance-Demo 2.50 × 2 RoboForex-Prime 2.51 × 3475 FXCL-Main2 2.60 × 5 CMCMarkets1-Europe 2.64 × 122 ICMarketsSC-Live05 2.81 × 81 29 plus...