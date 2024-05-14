SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B832GRID
Songkiet Manoharn

B832GRID

Songkiet Manoharn
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 89%
Pepperstone-Edge05
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 148
Bénéfice trades:
1 128 (98.25%)
Perte trades:
20 (1.74%)
Meilleure transaction:
6.91 USD
Pire transaction:
-5.80 USD
Bénéfice brut:
1 054.03 USD (923 868 pips)
Perte brute:
-25.46 USD (45 887 pips)
Gains consécutifs maximales:
239 (111.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
206.03 USD (133)
Ratio de Sharpe:
0.84
Activité de trading:
95.88%
Charge de dépôt maximale:
3.86%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
76.42
Longs trades:
1 143 (99.56%)
Courts trades:
5 (0.44%)
Facteur de profit:
41.40
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
0.93 USD
Perte moyenne:
-1.27 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-13.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.46 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.63%
Prévision annuelle:
7.58%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
13.46 USD (0.95%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.95% (13.46 USD)
Par fonds propres:
45.32% (973.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotCrude 1145
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotCrude 1K
EURUSD -9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotCrude 779K
EURUSD -852
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6.91 USD
Pire transaction: -6 USD
Gains consécutifs maximales: 133
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +111.66 USD
Perte consécutive maximale: -13.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FinFX-Live
0.00 × 25
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 189
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 61
ICMarkets-Live17
0.00 × 22
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 36
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 7
JFD-Live01
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Swissquote-Real2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
186 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Spot Crude Only
Aucun avis
2025.08.18 23:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 17:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 11:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 13:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 22:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 22:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 22:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 05:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 03:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 22:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 19:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
B832GRID
50 USD par mois
89%
0
0
USD
2.3K
USD
72
96%
1 148
98%
96%
41.39
0.90
USD
45%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.