Signaux / MetaTrader 4 / Gold Important Sniper Level MT4
Ren Cheng Yao

Gold Important Sniper Level MT4

Ren Cheng Yao
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 172%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
39 (45.88%)
Perte trades:
46 (54.12%)
Meilleure transaction:
210.68 USD
Pire transaction:
-119.45 USD
Bénéfice brut:
4 032.42 USD (572 840 pips)
Perte brute:
-2 309.18 USD (405 800 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (743.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
743.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
12.58%
Charge de dépôt maximale:
5.42%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
3.10
Longs trades:
66 (77.65%)
Courts trades:
19 (22.35%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
20.27 USD
Bénéfice moyen:
103.40 USD
Perte moyenne:
-50.20 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-553.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-553.96 USD (10)
Croissance mensuelle:
45.33%
Prévision annuelle:
550.02%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.65 USD
Maximal:
555.78 USD (26.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.64% (555.78 USD)
Par fonds propres:
7.72% (145.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 55
Gold 30
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 722
Gold 1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 147K
Gold 20K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +210.68 USD
Pire transaction: -119 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +743.56 USD
Perte consécutive maximale: -553.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 plus...
Gold Important Sniper Level MT4 
Aucun avis
2025.09.12 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 23:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.14 08:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 02:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.11 03:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.02 12:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 12:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold Important Sniper Level MT4
30 USD par mois
172%
0
0
USD
2.7K
USD
45
100%
85
45%
13%
1.74
20.27
USD
27%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.