Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 FXCL-Main2 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Demo 0.25 × 8 RoboForex-ECN-3 0.46 × 169 FusionMarkets-Live 2 1.16 × 128 ICMarketsSC-Live04 2.65 × 55 ACYFX-Live03 10.50 × 2 FINAM-Real4 11.43 × 7 VantageInternational-Live 11 11.86 × 258 VantageInternational-Live 3 12.31 × 249 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou