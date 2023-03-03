SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO 22
Dmitrii Urakov

ROBO 22

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
141 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 159%
RoboMarkets-Prime
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
424
Bénéfice trades:
338 (79.71%)
Perte trades:
86 (20.28%)
Meilleure transaction:
60.86 USD
Pire transaction:
-39.36 USD
Bénéfice brut:
659.92 USD (71 592 pips)
Perte brute:
-246.11 USD (22 229 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (58.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
136.47 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
50.24%
Charge de dépôt maximale:
48.32%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.49
Longs trades:
195 (45.99%)
Courts trades:
229 (54.01%)
Facteur de profit:
2.68
Rendement attendu:
0.98 USD
Bénéfice moyen:
1.95 USD
Perte moyenne:
-2.86 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-51.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.09 USD (2)
Croissance mensuelle:
2.80%
Prévision annuelle:
33.99%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.40 USD
Maximal:
55.27 USD (39.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.23% (55.27 USD)
Par fonds propres:
72.71% (99.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 241
EURGBP 87
AUDNZD 44
NZDCAD 11
EURNZD 11
USDCHF 6
USDCAD 5
AUDUSD 5
EURCAD 4
GBPNZD 3
EURAUD 2
EURCHF 2
EURUSD 1
GBPCAD 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 107
EURGBP 55
AUDNZD 25
NZDCAD 34
EURNZD 73
USDCHF -15
USDCAD 33
AUDUSD 14
EURCAD 45
GBPNZD 14
EURAUD 7
EURCHF 4
EURUSD 4
GBPCAD 0
NZDCHF 12
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 15K
EURGBP 5.3K
AUDNZD 4K
NZDCAD 3.1K
EURNZD 6.5K
USDCHF 2.7K
USDCAD 4.6K
AUDUSD 1.4K
EURCAD 2.1K
GBPNZD 2.8K
EURAUD 1.2K
EURCHF 330
EURUSD 370
GBPCAD 58
NZDCHF 248
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.86 USD
Pire transaction: -39 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +58.31 USD
Perte consécutive maximale: -51.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboMarkets-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.25 × 8
RoboForex-ECN-3
0.46 × 169
FusionMarkets-Live 2
1.16 × 128
ICMarketsSC-Live04
2.65 × 55
ACYFX-Live03
10.50 × 2
FINAM-Real4
11.43 × 7
VantageInternational-Live 11
11.86 × 258
VantageInternational-Live 3
12.31 × 249
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.10 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.05 10:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 05:53
80% of growth achieved within 47 days. This comprises 4.96% of days out of 948 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
80% of growth achieved within 45 days. This comprises 4.89% of days out of 920 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.03 17:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.03 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.28 08:29
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.03.17 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.04 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.19 02:53
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.7% of days out of 766 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.14 09:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.10 13:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ROBO 22
30 USD par mois
159%
0
0
USD
4.5K
USD
141
86%
424
79%
50%
2.68
0.98
USD
73%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.